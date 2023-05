Uber se začíná hojit. Rekordně si vydělali i jeho řidiči

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies v prvním čtvrtletí snížil čistou ztrátu na 157 milionů USD (3,4 miliardy korun) z 5,9 miliardy USD před rokem. Firmě pomohl prudký růst poptávky po cestování i dovážce jídla.

Tržby se za leden až březen zvýšily o 29 procent na 8,8 miliardy dolarů. V divizi alternativní taxislužby stouply o 72 procent a v dodávkách jídla o 23 procent. Očištěný hrubý provozní zisk pak vzrostl o 353 procent na rekordních 761 milionů dolarů.

Uber těžil z dominantního postavení na důležitých globálních trzích v době, kdy se zotavil zájem o cestování po výrazném útlumu způsobeném pandemií. Firmě také podle analytiků pomáhá ke zlepšení hospodaření prudký nárůst počtu lidí, kteří si chtějí přivydělat jízdami, protože firma tak ušetří na pobídkách pro zaměstnance, uvedla agentura Reuters.

Řidiči Uberu si rekordně vydělali

Generální ředitel Dara Khosrowshahi dodal, že 5,7 milionu řidičů a kurýrů si ve čtvrtletí vydělalo včetně spropitného 13,7 miliardy dolarů. To znamená rekord.

Ve druhém čtvrtletí očekává firma očištěný hrubý provozní zisk v rozmezí 800 až 850 milionů dolarů. Analytici podle společnosti Refinitiv počítají se ziskem 749,1 milionu dolarů.

