Bankám se dařilo, zisk jim meziročně stoupl o téměř 31 miliard

Bankám a spořitelnám v Česku za letošní tři čtvrtletí stoupl souhrnný čistý zisk v meziročním srovnání o 30,8 miliardy Kč na 81,78 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Aktiva bank činila ke konci září 9,448 bilionu korun, což je o 926 miliard více než na konci roku.

Reklama

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvních devíti měsících letošního roku meziročně o 41,8 miliardy na 174,6 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim zvýšily o 180,2 miliardy na 305,8 miliardy korun. Výnosy z poplatků a provizí jim stouply o čtyři miliardy na 39 miliard korun.

Guvernér ČNB Aleš Michl: Máme nejpřísnější měnovou politiku za 20 let, peníze se stahují z ekonomiky Money Měnová politika je podle guvernéra České národní banky (ČNB) Aleše Michla přísná dost. „Krátkodobá úroková sazba je na nejvyšší úrovni od roku 1999. Meziroční změna nových hypoték byla v září minus 82 procent. Meziroční změna nových úvěrů pro podniky činila minus 64 procent. Poptávkové tlaky na inflaci plynoucí z domácí ekonomiky se zmírňují, spotřeba domácností dokonce klesá,“ vyjmenovává Michl v rozhovoru pro newstream.cz. Tereza Zavadilová Přečíst článek

„V nárůstu čistého zisku bankovního sektoru hrál hlavní roli značný růst úrokových sazeb. Nicméně bankám se daří i z pohledu dalších ukazatelů. Rostou bilanční sumy, objemy úvěrů i vkladů a výnosy z poplatků,” řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Banky podle něj vydělávají na tom, že část Čechů si ponechává úspory na běžných účtech, které se zpravidla úročí jen minimální sazbou.

Co udělá daň z mimořádných zisků

Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí stoupl meziročně o 23 procent na 14,3 miliardy korun, České spořitelně vzrostl téměř o 40 procent na 15 miliard korun, Komerční bance o 51,1 procenta na 12,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí čistý zisk 6,6 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 26 procent.

Sazby hypoték v listopadu stouply k šesti procentům, patří k nejvyšším za 20 let Money Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v listopadu mírně vzrostla na 5,96 procenta z říjnových 5,86 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za 20 let. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,3 miliardy korun, meziměsíčně mírně více. Meziroční propad se prohloubil na 84 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek

Reklama

Na největší banky od příštího roku dopadne daň z mimořádných zisků. Příjmy z ní mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Ministerstvo financí navrhlo daň jako šedesátiprocentní daňovou přirážku na nadměrný zisk. Ten odpovídá podle návrhu rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.

„Je otázkou, co se ziskovostí bank udělá daň z mimořádných zisků od příštího roku. Existuje nemalá šance, že se největších šest bank, na které bude nová daň uplatňována, bude snažit zisky nad stanovený strop minimalizovat. Hospodářské reporty bank by tak nemusely věrně popisovat skutečný stav bankovního sektoru,” poznamenal Tyleček.