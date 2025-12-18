České banky patří ke světové špičce v využívání AI
Banky nejčastěji využívají umělou inteligenci v boji proti podvodným transakcím nebo při schvalování úvěrů. Nasazení nástrojů AI přitom může snížit náklady bank a významně zvýšit jejich ziskovost, vyplývá z analýzy společnosti Boston Consulting Group. Podle té mají české banky při využívání AI proti většině světových trhů náskok.
Více než polovina světových bank podle analýzy zavedla nástroje AI v transakčních a platebních službách, zejména pro odhalování podvodných transakcí či provozních problémů. Zhruba 40 procent umělou inteligenci využívá v marketingu, prodeji a při schvalování úvěrů, čtvrtina pro přepracování svých procesů a služeb.
„České banky jsou v tomto ohledu oproti jiným trhům napřed. Většina o umělé inteligenci intenzivně přemýšlí a řeší, jak ji co nejefektivněji nasadit v širším měřítku. Zároveň ji už implementovaly do některých dílčích služeb či procesů,“ uvedl Jakub Velkoborský z technologické divize Boston Consulting Group.
Podle Velkoborského je zavádění AI pro banky nutností, pokud chtějí do budoucna konkurovat novým digitálním bankám a fintechovým aplikacím. Analýza upozorňuje, že nasazení AI dokáže snížit náklady bank o 40 procent a zvýšit jejich ziskovost zhruba o třetinu. V posledních letech se přitom ziskovost bank v globálním měřítku snížila, když se roční růst příjmů pohybuje mezi dvěma a čtyřmi procenty, zatímco předchozích pěti letech to bylo sedm procent. Za snížením růstu příjmů stojí nižší úrokové sazby centrálních bank po odeznění celosvětové inflační vlny i rostoucí náklady bank.
