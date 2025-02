Dalších šest miliard eur. Evropa chce zvýšit pomoc Ukrajině

Evropská unie navrhuje navýšit vojenskou pomoc Ukrajině, která se již tři roky brání ruské invazi.

Balíček vojenské pomoci v hodnotě nejméně šest miliard eur by měl obsahovat vše od 1,5 milionu dělostřeleckých granátů až po systémy protivzdušné obrany, informoval bruselský server Politico. Cílem je ukázat podporu Kyjevu, zatímco Spojené státy a Rusko plánují zahájit rozhovory o ukončení války.

Na vojenské pomoci se budou podílet jednotlivé členské státy EU, které Kyjevu pomoci chtějí. Bude to tedy určitá "koalice ochotných", nikoli celá sedmadvacítka, nebude tedy potřeba žádné jednomyslné schvalování. Návrh upřesňující navýšení pomoci byl rozeslán jednotlivým států EU. Česko podle zdrojů ČTK s jeho obsahem souhlasí. První debata o tomto dokumentu by se měla odehrát v pondělí v Bruselu na jednání unijních ministrů zahraničí.

Stáhněte NATO z Česka a dalších zemí východu Evropy, žádali Rusové. USA odmítly Politika Rusko během úterních úvodních rozhovorů o ukončení války na Ukrajině po americké delegaci požadovalo stažení jednotek Severoatlantické aliance z východního křídla NATO. Napsal to web listu Financial Times (FT), podle něhož Američané ruský požadavek odmítli. Někteří evropští činitelé ale dávají vzhledem k neodhadnutelnému vývoji situace okolo postojů amerického prezidenta Donalda Trumpa najevo obavy, doplnil deník. ČTK Přečíst článek

"Ruská útočná válka proti Ukrajině pokračuje s jasným cílem podkopat Ukrajinu a evropskou bezpečnost. V reakci na to poskytla EU od února 2022 na podporu Ukrajině 134,5 miliardy eur, z čehož 48,5 miliardy eur tvořila vojenská pomoc," stojí v dokumentu, do kterého měla možnost nahlédnout. Evropská unie přitom poskytla Kyjevu více než polovinu veškeré vojenské podpory, kterou Ukrajina obdržela v roce 2024. "Evropská unie bude Ukrajině poskytovat vojenskou podporu tak dlouho, jak to bude potřeba, a tak intenzivně, jak to bude potřeba. Rusko nesmí zvítězit," dodává dokument.

Unijní diplomacie v návrhu určeném členským státům píše, že nová iniciativa si klade za cíl "zaměřit se na splnění nejnaléhavějších krátkodobých potřeb Ukrajiny" a doručení pomoci urychlit. Iniciativa má být doplňkem práce takzvané Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny (UDCG) a rovněž velitelství NATO po koordinaci zbrojní pomoci Ukrajině a pro výcvik ukrajinských vojáků (NSATU).

Konkrétně by měla EU Ukrajině co nejdříve v letošním roce poskytnout dodatečnou podporu, která by měla zahrnovat: dělostřeleckou munici (minimálně 1,5 milionu nábojů), systémy protivzdušné obrany, rakety, drony, rovněž podporu výcviku vojáků a podporu ukrajinskému obrannému průmyslu, stojí v dokumentu.

Státy, které se budou chtít na iniciativě podílet, dostanou přidělenu finanční kvótu vypočtenou podle jejich aktuálního hrubého národního důchodu (HND). Pomoc přitom mohou poskytnout "v naturáliích i v hotovosti", říká návrh. "K podílu na iniciativě budou pozváni i partneři mimo Evropskou unii," uzavírá dokument.