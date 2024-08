Tuzemským bankám se daří. Letos jim stoupl čistý zisk o šest procent

Šestici největších tuzemských bank stoupl v prvním pololetí 2024 čistý zisk o šest procent na celkem 39,5 miliardy korun. O rok dříve to bylo 37,4 miliardy korun. Bankám podle analytiků většinou klesaly čisté úrokové výnosy.

Pokračoval proces ztenčování úrokových marží bank, řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Snižování sazeb České národní banky podle něj prozatím nedokázalo rozpumpovat poptávku po úvěrech, produkce nových úvěrů rostla pomalejším než očekávaným tempem. Na druhou stranu pozitivní zprávou jsou stále nízké náklady rizika, které potvrzují dobrou kvalitu úvěrových portfolií zdejších peněžních ústavů, podotkl.

Banky v prvním pololetí roku dokázaly svou stabilitu a odolnost, doplnil analytik XTB Tomáš Cverna. Navíc poměr nevýkonných úvěrů k celkovému úvěrovému portfoliu se držel u většiny bank na stabilní úrovni a u některých dokonce i klesl, míní. V bankovním sektoru nesleduje nějaké turbulence.

Příčinou zpomalení trhu s depozity je podle Cverny pokles úrokových sazeb ČNB, které jednak snižují náklady na financování aktiv, ale také motivují spotřebitele a případně i firmy přesouvat své peníze do investičních produktů. Právě přesun peněz ze spoření do investic se propisuje do růstu příjmů z poplatků, poznamenal.

Tato šestice největších bank platí z loňského nadměrného zisku daň, takzvanou windfall tax. Stát na této dani od bank vybral asi 700 milionů korun, zatímco předpoklad byl asi 33 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce vládě navrhnout zkrácení její účinnosti, aby se v příštím roce už neuplatňovala. Cverna se domnívá, že i přes růst zisků bank bude letošní výběr na windfall tax zanedbatelný.

Čistý zisk skupiny ČSOB v letošním prvním pololetí stoupl meziročně o dvě procenta na 9,5 miliardy korun, České spořitelně o třetinu na 12,4 miliardy korun. Raiffeisenbank se čistý zisk zvýšil o 28,1 procenta na 3,04 miliardy korun a Monetě o 9,1 procenta na 2,7 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk 221 milionů eur (5,6 miliardy korun), stejně jako před rokem. Čistý zisk Komerční banky klesl v prvním pololetí meziročně o 21,5 procenta na 6,34 miliardy korun.

