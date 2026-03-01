Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste
V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
"Lednový počet osobních bankrotů byl o více než 200 nižší než měsíční průměr za rok 2025. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, vyhlásily soudy 15 238 osobních bankrotů. Proti předchozímu období jich bylo o desetinu více. Počet osobních bankrotů se zvyšuje již třetím rokem po sobě. Soudy přijaly 15 957 návrhů na osobní bankrot, o sedm procent více než v předchozím období," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
V lednu soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji, a to 155. V Ústeckém kraji jich bylo 148 a v Jihomoravském kraji 117. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno rovněž v Moravskoslezském kraji.
Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
Proti předchozímu období se nejvíce počet osobních bankrotů zvýšil v Jihomoravském kraji, a to o čtvrtinu. O 22 procent se jejich počet zvýšil na Vysočině a o pětinu v Praze. Proti předchozímu období se počet osobních bankrotů zvýšil ve všech krajích. Pouze mírné zvýšení zaznamenal Zlínský a Olomoucký kraj, shodně o tři procenta. V Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji se počet osobních bankrotů zvedl o čtyři procenta.
Za posledních 12 měsíců v Česku zbankrotovalo 17 z každých 10 tisíc obyvatel starších 15 let. Regionem, kde jsou lidé nejvíce ohroženi osobním bankrotem, zůstává Ústecký kraj. V něm za posledních 12 měsíců na 10 tisíc obyvatel starších 15 let připadlo 49 bankrotů. Ve Středočeském kraji to bylo 24 bankrotů a v Moravskoslezském kraji 23. Naopak nejméně byli v tomto období bankrotem ohroženi obyvatelé Plzeňského kraje, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo pouze sedm osobních bankrotů. V Praze, na Vysočině a ve Zlínském kraji to bylo 11 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.
