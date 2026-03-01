Vyberte si z našich newsletterů

Bankroty zpomalily, problém ne. Počet osobních krachů dál roste
V lednu v ČR soudy vyhlásily 1048 osobních bankrotů, meziročně o 17 procent méně. Zároveň bylo podáno 1074 návrhů na osobní bankrot, což je meziroční pokles o devět procent. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

"Lednový počet osobních bankrotů byl o více než 200 nižší než měsíční průměr za rok 2025. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, vyhlásily soudy 15 238 osobních bankrotů. Proti předchozímu období jich bylo o desetinu více. Počet osobních bankrotů se zvyšuje již třetím rokem po sobě. Soudy přijaly 15 957 návrhů na osobní bankrot, o sedm procent více než v předchozím období," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

V lednu soudy vyhlásily nejvíce osobních bankrotů v Moravskoslezském kraji, a to 155. V Ústeckém kraji jich bylo 148 a v Jihomoravském kraji 117. Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno rovněž v Moravskoslezském kraji.

Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017

Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

Proti předchozímu období se nejvíce počet osobních bankrotů zvýšil v Jihomoravském kraji, a to o čtvrtinu. O 22 procent se jejich počet zvýšil na Vysočině a o pětinu v Praze. Proti předchozímu období se počet osobních bankrotů zvýšil ve všech krajích. Pouze mírné zvýšení zaznamenal Zlínský a Olomoucký kraj, shodně o tři procenta. V Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji se počet osobních bankrotů zvedl o čtyři procenta.

Za posledních 12 měsíců v Česku zbankrotovalo 17 z každých 10 tisíc obyvatel starších 15 let. Regionem, kde jsou lidé nejvíce ohroženi osobním bankrotem, zůstává Ústecký kraj. V něm za posledních 12 měsíců na 10 tisíc obyvatel starších 15 let připadlo 49 bankrotů. Ve Středočeském kraji to bylo 24 bankrotů a v Moravskoslezském kraji 23. Naopak nejméně byli v tomto období bankrotem ohroženi obyvatelé Plzeňského kraje, kde na 10 tisíc obyvatel připadlo pouze sedm osobních bankrotů. V Praze, na Vysočině a ve Zlínském kraji to bylo 11 bankrotů na 10 tisíc obyvatel.

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Chámeneí, který přišel o život během sobotního úderu USA a Izraele, stál v čele Íránu od 9. října 1981, nejprve jako prezident, poté jako nejvyšší duchovní vůdce. Jeho smrt je tedy zásadním, potenciálně dějinným zlomem. Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu si připisují politické body. Klíčový cíl jejich mise je za necelý den splněn. Změna režimu v Íránu, hlavní cíl mise, je nyní o dost pravděpodobnější, i když rozhodně ještě nejde o hotovou věc.

Bitcoin včera postupně plně umazal svoji ranní ztrátu, kterou vyvolal úprk části investorů do bezpečí poté, co USA a Izrael zahájily úder na Írán. V neděli ráno SEČ už stál přes 67 tisíc dolarů. Toto posílení lze interpretovat jako příznak, že investoři míní, že z hlediska USA a Izraele „běží vše dle plánu“, takže by úder nemusel přerůst ve vleklejší konflikt, plný rizik a nejistot. Přitom hned po potvrzení Chámeneího smrti bitcoin přidával až více než dvě procenta v porovnání se včerejší uzavírací cenou, plyne z dat agentury Bloomberg.

S bitcoinem se jako s dalšími kryptoměnami obchoduje i o víkendu, na rozdíl od jiných aktiv typu akcií, měn, zlata či ropy a dalších. Takže cenový vývoj bitcoinu do určité míry signalizuje momentální náladu trhů – a zejména jejich postoj k rizikovějšímu investování, tedy ochotu opouštět bezpečné investice typu těch do amerických dluhopisů nebo třeba švýcarského franku, typických bezpečných útočišť. Cenový vývoj bitcoinu do určité míry též může předznamenat vývoj cen ostatních, tradičnějších aktiv, až se burzy v pondělí otevřou. Tržní kapitalizace bitcoinu je však zlomkem v porovnání se souhrnnou tržní kapitalizací ostatních aktiv typu akcií, měn, drahých kovů či komodit, takže cenové pohyby bitcoinu nelze přeceňovat. 

Týden tradera: Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy
Minulý týden dal investorům jasně najevo, že rok 2026 nebude o poklidném „soft landingu“, ale spíš o sérii politických i tržních otřesů. Do centra pozornosti se vrátila celní agenda, z bankovního sektoru zazněla varování a znovu zesílilo i geopolitické napětí. Akciové trhy reagovaly zvýšenou volatilitou. Index S&P 500 sice zůstává v obchodním pásmu bez panických výprodejů, ale maxima kolem 7100 bodů jsou mu stále vzdálená.

Prezident Donald Trump oznámil plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a naznačil, že by sazba mohla vzrůst až na 15 procent. Situaci zkomplikovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které zpochybnilo dosavadní široké využívání mimořádných pravomocí při zavádění cel.

Trh tak nyní řeší nejen samotná cla, ale i jejich právní a fiskální dopady. Ve hře je až 175 miliard dolarů již vybraných poplatků, pokud by došlo k refundacím. To by znamenalo zásah do rozpočtu i další ránu pro důvěru investorů v předvídatelnost americké politiky. Je pravděpodobné, že Trump ve své protekcionistické linii vytrvá, a mezinárodní obchod tak zůstane vystaven rychle se měnící prezidentské agendě. Nestabilita přitom škodí americkým i evropským firmám, které potřebují dlouhodobě předvídatelné prostředí.

AI mezi euforií a střízlivěním

Technologický sektor dál balancuje mezi nadšením a pochybnostmi. OpenAI je blízko investičního kola přesahujícího 100 miliard dolarů, Anthropic nabídla zaměstnancům odkup podílů při valuaci kolem 350 miliard dolarů. Trh je však citlivý – jakmile se objeví náznak pochyb o udržitelnosti AI byznys modelu, přichází korekce.

Z dlouhodobějšího pohledu může přijít vystřízlivění. Některé firmy budou muset přiznat, že investice do AI nebyly tak efektivní, jak se čekalo, a tradiční softwarové společnosti mohou čelit silnému tlaku. Vývoj kolem AI agentů tak představuje jedno z nejvýznamnějších střednědobých rizik pro akciové trhy i další riziková aktiva.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI uzavřela dohodu s Pentagonem, Trump mezitím zakázal spolupráci s Anthropic

Zprávy z firem

Společnost OpenAI se dohodla s americkým ministerstvem obrany na podmínkách využívání svých modelů umělé inteligence v utajované síti. Oznámil to šéf firmy Sam Altman. Dohoda přichází krátce poté, co prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby okamžitě přestaly používat technologii konkurenční společnosti Anthropic.

nst

Přečíst článek

Geopolitika 

Spojené státy společně s Izraelem zaútočily ÍránKvůli konfliktu mohou ceny ropy chvilkově vzrůst o desítky dolarů až na více než 100 dolarů za barel, míní analytici

Klíčovým bodem zůstává Hormuzský průliv. Jeho případné zablokování by znamenalo okamžitý šok pro globální dodávky ropy. Snad si je tedy Trump vědom, že prudký růst cen energií by zvýšil inflaci v USA a může mu poškodit jeho volební vyhlídky

Nvidia znovu uklidnila trh

Pozitivní impuls přinesly výsledky společnosti Nvidia. Ta ve čtvrtém čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Tržby její klíčové divize datových center meziročně vzrostly o 75 procent díky pokračujícímu boomu umělé inteligence. Celkové tržby stouply o 73 procent na rekordních 68,1 miliardy dolarů a čistý zisk se téměř zdvojnásobil na téměř 43 miliard dolarů.

S forward P/E kolem 28 mají akcie podle současných metrik stále prostor pro další růst. Nvidia tak dočasně rozptýlila obavy z prasknutí „AI bubliny“ a potvrdila, že poptávka po výpočetním výkonu zůstává silná.

Trhy tak vstupují do dalšího období s kombinací silných firemních výsledků a vysoké makroekonomické i politické nejistoty. Volatilita zřejmě zůstane hlavním tématem i v následujících týdnech.

