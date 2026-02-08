Nový magazín právě vychází!

Češi nestíhají splácet. Staří táhnou rekordní dluhy, mladým ujíždí brzdy

Češi nestíhají splácet. Staří táhnou rekordní dluhy, mladým ujíždí brzdy

Češi nestíhají splácet. Staří táhnou rekordní dluhy, mladým ujíždí brzdy
Nejvyšší dluhy po splatnosti měli v loňském roce lidé starší 64 let, inkasní agentury od nich průměrně vymáhaly 108 197 korun. S klesajícím věkem se snižovala i průměrná výše vymáhaného dluhu, nejnižší byl u Čechů mezi 18 a 24 lety, kde činil 25 543 korun. Zároveň ale v nejmladší věkové kategorii průměrný dluh nejrychleji rostl, vyplývá z údajů Asociace inkasních agentur (AIA).

Průměrná výše bankovních pohledávek ve správě inkasních agentur byla loni 162 tisíc korun, u nebankovních pohledávek to bylo 63 tisíc korun. Zatímco u bankovních pohledávek se jejich výše postupně snižovala, u nebankovních byl trend opačný. Zároveň se u nebankovních pohledávek dostávají do správy inkasních agentur složitěji řešitelné závazky.

"V posledním roce evidujeme u nebankovních pohledávek pomalý, ale setrvalý pokles úspěšnosti vymáhání. Tento trend může souviset se změnou rizikového profilu klientů, jejich vyšší mírou zadlužení nebo kombinací obou faktorů," uvedl manažer oddělení mimosoudního vymáhání pohledávek společnosti EOS KSI ČR Jakub Novotný.

Bydlení a pojistky

Nejčastější dluhy po splatnosti mají lidé za bydlení a za pojištění. U výdajů spojených s bydlením, jako jsou energie, plyn nebo nájemné, dosahovala loni průměrná výše pohledávky 34 400 korun. U pojištění byl průměrný dluh po splatnosti 35 tisíc korun. Pohledávky mobilních operátorů vymáhané inkasními agenturami v průměru činily 15 800 korun.

Statistika zároveň ukazuje, že muži dluží více než ženy. Průměrná výše pohledávek vymáhaných od mužů loni byla 66 tisíc korun, od žen 51 500 korun. "Pohledávky evidované za muži jsou z logiky věci vyšší než ty evidované za ženami. Muži jsou většinou ti, kteří nesou závazky spojené s pořízením auta, pojištěním a podobně," uvedl ředitel AIA a jednatel EOS KSI ČR Vladimír Vachel. Inkasní agentury spravují výhradně nesplácené závazky, které se nepodařilo věřitelům vymoci vlastními postupy.

Živnostníci se vracejí, trauma z datových schránek ale trvá. Aktivních je jen 56 procent

Podnikat na živnostenský list loni v ČR začalo 90 089 osob, což bylo o 1405 méně než v rekordním roce 2024. Celkový počet registrovaných podnikatelů se v roce 2025 zvýšil o 40 458 na celkových 2 029 257. Vyplývá to z dat společnosti Dun & Bradstreet, která se zabývá analýzou tuzemské podnikatelské základny.

Loňský meziroční přírůstek podnikatelské základny je druhý nejvyšší za poslední dekádu. Více, a to zhruba 46 tisíc podnikatelů, přibylo v období mezi lety 2015 až 2016. Zároveň loni živnost zrušilo 49 631 lidí, nejméně za poslední čtyři roky.

"Historicky nejvyšší úbytek živnostníků jsme zaznamenali mezi lety 2022 až 2023, kdy zaniklo téměř 287 tisíc osob samostatně výdělečně činných," uvedla předsedkyně představenstva české pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová. Důvodem bylo tehdy především povinné zavedení datových schránek a s tím spojené povinnosti. Připomněla, že i když je v ČR aktuálně registrováno 2 029 257 podnikatelů, je to stále o 70 015 méně než před deseti lety a o 150 116 méně než v roce 2022.

Lehce přes půlku je aktivních

Z registrovaných více než dvou milionů živnostníků podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1 131 000 OSVČ, což představuje 56 procent z celkového počtu. "Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou 'spící', což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává," upozornila Klosová.

Nejvíc fyzických osob, téměř 28 procent, zahájilo podnikání ve volné živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Následovala příprava staveniště se 7,2 procenta, velkoobchod a maloobchod s 5,6 procenta, silniční nákladní doprava s 5,3 procenta a maloobchod v nespecializovaných prodejnách se 4,1 procenta.

Nejvíc nových podnikatelů začalo působit v Praze, a to 22,5 procenta. Ve Středočeském kraji to bylo 13,2 procenta, v Jihomoravském kraji 11,1 procenta a v Moravskoslezském kraji 9,6 procenta.

Vyšší mzdy, dražší odvody a zdaněné benefity. Kdo si příští rok polepší a kdo zaplatí tisíce navíc

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Finanční trhy v uplynulém týdnu po delší době znatelně ochladly. Většina světových akciových indexů prošla poměrně svižnou korekcí a navázala tak na předchozí oslabení rizikových aktiv, především na komoditních trzích. Náladu investorů tradičně ovlivnila data z amerického trhu práce, zároveň ale sílily obavy ohledně další návratnosti investic do umělé inteligence. Klíčový americký index S&P 500 se v tomto prostředí stáhl zpět k úrovni kolem 6 900 bodů.

Hlavním zdrojem tlaku byl technologický sektor. Investoři pokračovali v rotaci kapitálu z velkých technologických titulů směrem k širšímu trhu, menším firmám a hodnotovým akciím. Index Nasdaq 100 oslabil zhruba o 1,5 procenta, přičemž největší tlak byl patrný v polovodičích a softwaru. Akcie společnosti AMD například prudce klesly po slabším výhledu.

Pochybnosti ohledně AI

Přestože část trhu už vykazuje známky přeprodanosti a krátkodobý technický odraz může být blízko, nejistota kolem ocenění a dlouhodobého tempa růstu přetrvává. To platí zejména pro software a oblast umělé inteligence. Tento vývoj není překvapivý – pochybnosti se musely dříve či později objevit.

Naréndra Módí a Donald Trump

Kdo vydělá na dohodě USA–Indie: oděvy a obuv táhnou, ropa brzdí

Money

Prozatímní obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Indií přinesla výraznou úlevu finančním trhům a posílila vyhlídky řady exportně orientovaných indických odvětví. Největšími vítězi jsou výrobci obuvi, oděvů a další pracně náročné sektory, zatímco tlak mohou pocítit rafinerské firmy a domácí producenti alkoholu.

Na trhu se začínají ozývat otázky ohledně dlouhodobé udržitelnosti byznys modelu společnosti OpenAI. Firma bude v nejbližších měsících pravděpodobně potřebovat další významné financování při ještě vyšším ocenění, přičemž poprvé může narazit na slábnoucí důvěru investorů, kteří současné valuace považují za obtížně obhajitelné.

Také proto výrazně korigují akcie společnosti Microsoft, které od svých maxim klesly už o více než 20 procent. Investoři mohli začít přehodnocovat svůj postoj i kvůli rychlému nástupu konkurenčního AI startupu Anthropic. Jeho nástroj Claude Code dosáhl během pouhých šesti měsíců ročního tempa tržeb ve výši jedné miliardy amerických dolarů, což ukazuje, že zákazníci jsou ochotni za umělou inteligenci platit, pokud má skutečně praktické využití.

Americká ekonomika jako celek však zůstává podle nejnovějších dat mimořádně silná. Indexy ISM v průmyslu i ve službách solidně rostly a oba se pohybují výrazně nad hranicí 50 bodů, což signalizuje expanzi. V letošním roce by měla americká ekonomika těžit z pokračujícího růstu produktivity, díky čemuž má potenciál růst nad svůj dlouhodobý potenciál kolem 2,5 procenta ročně.

Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů

Lukáš Kovanda: Na trhy se vrátil optimismus

Názory

Analytici Bank of America předpokládají, že Kevin Warsh v čele centrální banky USA žádnou zásadní změnu, které se nyní trh tolik obává, neprovede. Vlastně tak říkají, že všechen nynější poprask na trzích je zbytečný. Warsh podle nich hlavně neuspěje se svým deklarovaným záměrem snížit rozvahu americké centrální banky. I proto se na trhy včera vrátil optimismus, Dow Jonesův index poprvé v historii překonal úroveň 50 000 bodů. A například bitcoin zvrátil svůj předchozí výrazný propad.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Konkrétně americký průmysl zrychlil na nejvyšší úroveň od léta, kdy index dosáhl hodnoty 52,4 bodu. Ještě v prosinci se přitom pohyboval na úrovni 47,9 bodu. Sektor služeb se drží kolem 53 bodů, což rovněž potvrzuje solidní tempo růstu.

Otazníkem zůstává americký trh práce. Zaměstnanost v soukromém sektoru Spojených států v lednu vzrostla o dvacet dva tisíc pracovních míst, což je výrazně méně než tržní očekávání, které činilo čtyřicet osm tisíc. Trh práce tak zatím zůstává spíše slabším článkem jinak odolné americké ekonomiky.

Wall Street

Týden tradera: Trhy se oklepaly z poklesů. Blíží se Santa Claus rally?

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
