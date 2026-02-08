Češi nestíhají splácet. Staří táhnou rekordní dluhy, mladým ujíždí brzdy
Nejvyšší dluhy po splatnosti měli v loňském roce lidé starší 64 let, inkasní agentury od nich průměrně vymáhaly 108 197 korun. S klesajícím věkem se snižovala i průměrná výše vymáhaného dluhu, nejnižší byl u Čechů mezi 18 a 24 lety, kde činil 25 543 korun. Zároveň ale v nejmladší věkové kategorii průměrný dluh nejrychleji rostl, vyplývá z údajů Asociace inkasních agentur (AIA).
Průměrná výše bankovních pohledávek ve správě inkasních agentur byla loni 162 tisíc korun, u nebankovních pohledávek to bylo 63 tisíc korun. Zatímco u bankovních pohledávek se jejich výše postupně snižovala, u nebankovních byl trend opačný. Zároveň se u nebankovních pohledávek dostávají do správy inkasních agentur složitěji řešitelné závazky.
"V posledním roce evidujeme u nebankovních pohledávek pomalý, ale setrvalý pokles úspěšnosti vymáhání. Tento trend může souviset se změnou rizikového profilu klientů, jejich vyšší mírou zadlužení nebo kombinací obou faktorů," uvedl manažer oddělení mimosoudního vymáhání pohledávek společnosti EOS KSI ČR Jakub Novotný.
Bydlení a pojistky
Nejčastější dluhy po splatnosti mají lidé za bydlení a za pojištění. U výdajů spojených s bydlením, jako jsou energie, plyn nebo nájemné, dosahovala loni průměrná výše pohledávky 34 400 korun. U pojištění byl průměrný dluh po splatnosti 35 tisíc korun. Pohledávky mobilních operátorů vymáhané inkasními agenturami v průměru činily 15 800 korun.
Statistika zároveň ukazuje, že muži dluží více než ženy. Průměrná výše pohledávek vymáhaných od mužů loni byla 66 tisíc korun, od žen 51 500 korun. "Pohledávky evidované za muži jsou z logiky věci vyšší než ty evidované za ženami. Muži jsou většinou ti, kteří nesou závazky spojené s pořízením auta, pojištěním a podobně," uvedl ředitel AIA a jednatel EOS KSI ČR Vladimír Vachel. Inkasní agentury spravují výhradně nesplácené závazky, které se nepodařilo věřitelům vymoci vlastními postupy.
