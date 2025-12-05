Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Money Babišův Hartenberg roste. Tržby překročily deset miliard

Babišův Hartenberg roste. Tržby překročily deset miliard

Andrej Babiš
Investiční skupina Hartenberg Holding, která spravuje investice budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO), loni vykázala ztrátu 399,3 milionu korun. Oproti roku 2023 jí tak společnost snížila o 45 procent, když předloni ztráta činila 734,5 milionu korun. Tržby Hartenbergu ale v roce 2024 vzrostly meziročně o 11 procent na necelých 10,6 miliardy korun. Skupina investuje převážně do zdravotnictví, e-commerce a nemovitostí.

Podle výroční zprávy skupina vykázala ztrátu v roce 2024 především v důsledku nepeněžních konsolidačních úprav, které souvisejí s metodikou českého účetnictví a odpisy goodwillu, tedy například rozdílu mezi nákupní cenou a účetní hodnotou kupované společnosti. Tyto položky však podle skupiny nijak nesnižují výbornou provozní výkonnost dceřiných společností, které v roce 2024 dosáhly dosud nejvyšších provozních zisků.

„Výkonnost jednotlivých společností skupiny zůstává silná napříč všemi sektory. Skupina dále rozšiřuje své podnikatelské aktivity, a to zejména v oblasti zdravotnictví, developerských projektů a e-commerce. Díky přítomnosti ve více odvětvích je skupina výrazně diverzifikována, což snižuje rizikovost jejího podnikání,“ uvedl Hartenberg ve výroční zprávě.

Mateřský Hartenberg založil Jozef Janov po odchodu ze skupiny Penta společně s Babišem v roce 2013. V Hartenbergu drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Do Hartenbergu patří kromě jiného například skupina enterstore, která ovládá například e-shopy Astratex, Sportega, Unuo, Miss Mary, 4kraft a Ovečkárna.

Babiš, který míří do čela vlády, ve čtvrtek ohlásil, že se rozhodl vzdát holdingu Agrofert. S firmou nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Prezident Petr Pavel požadoval po Babišovi, aby ještě před jmenováním premiérem veřejně oznámil způsob, jakým střet zájmů vyřeší. Předsedou vlády ho proto prezident jmenuje příští týden v úterý dopoledne.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš se střetu zájmů nikdy nezbaví. Sledujeme podivnou šarádu

Názory

Celá hra kolem Babišova střetu zájmů je trapná. Jak nastolení tohoto „problému“, tak jeho řešení. Babiš nyní teatrálně prohlásil, že převede Agrofert do „slepého“ svěřenského fondu. Kdo je slepý, věří, že Babiš nebude mít dál na svou firmu dosah.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Šéf ANO Andrej Babiš

Lukáš Kovanda: Babiš způsobem, jakým se vzdal Agrofertu, zachází dále než Trump

Názory

Šéf hnutí ANO a nadcházející staronový premiér ČR Andrej Babiš se vzdal holdingu Agrofert způsobem, který jde dále v porovnání se způsobem, jakým kontrolu nad svým majetkem ošetřil americký prezident Donald Trump. Trump s nástupem do Bílého domu roku 2017 svěřil vedení vlastního konglomerátu, Trump Organization, dětem. Ti konglomerát řídí nadále i během Trumpova druhého funkčního období v Bílém domě. Trump ovšem zůstává jeho vlastníkem. Babiš se naproti tomu vzdává Agrofertu natrvalo. A potomkům připadne až po jeho smrti.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

