Babiš zainvestoval do reprodukčních klinik

Společnost FutureLife, za kterou stojí investiční fond CVC Capital Partners a fond Hartenberg spravující investice expremiéra Andreje Babiše (ANO), koupila tureckou firmu Bahceci Group s reprodukčními klinikami v Turecku, Bulharsku, Bosně a Kosovu, uvedl server Seznam Zprávy. Podle něj cena za převzetí firmy nebyla zveřejněna, ale vzhledem k její a k hodnotě podobných společností by mohla být v řádu miliard korun.

FutureLife vedle Česka a zemí, kde nově získal kliniky, působí také na Slovensku, v Británii, Irsku, Nizozemsku, Rumunsku, Španělsku a Itálii.

Bahceci Group podle serveru provádí 18 tisíc cyklů umělého oplodnění za rok a po jeho připojení stoupne firmě FutureLife počet provedených cyklů na 74 tisíc ročně. V počtu zákroků tak předstihne svého hlavního evropského konkurenta, španělskou firmu IVIRMA, uvedl Seznam Zprávy.

Desítky klinik

FutureLife má v současné době v Evropě čtyři desítky klinik a zaměstnává kolem 1500 odborníků, kteří vedle umělého oplodnění provádějí také gynekologické a chirurgické zákroky. Loni na podzim skupina oznámila akvizici rumunské reprodukční kliniky Gynatal v Temešváru.

Do portfolia investiční skupiny Hartenberg Holding patří spolu s nemovitostmi a FutureLife také polský výrobce rýžových a kukuřičných chlebíčků Good Food Products, slovenský producent potravinových doplňků Pleuran a letecké opravny v Polsku, Slovinsku a Srbsku. Holding ovládá také internetového prodejce spodního prádla Astratex, táborskou textilní firmu Unuodesign, síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

