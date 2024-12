Babišův Hartenberg získal většinu ve výrobci spodního prádla Miss Mary of Sweden

Skupina enterstore, která je odnoží fondu Hartenberg Capital spravujícího investice předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše, získala podíl víc než 90 procent ve výrobci a prodejci spodního prádla pro ženy Miss Mary of Sweden se sídlem ve Švédsku, napsal server Hospodářské noviny, podle kterého cena transakce mohla přesáhnout dvě miliardy korun.

Do skupiny enterstore patří mimo jiné středoevropský internetový prodejce spodního prádla Astratex. Podle slovenského investora Jozefa Janova, který řídí fond Hartenberg, jde o strategickou akvizici zapadající do plánu mezinárodní expanze a vytvoření předního prodejce spodního prádla na evropském internetu. Miss Mary of Sweden a Astratex budou nadále řízeny samostatně, uvedl Janov.

Cenu obchodu ani jedna ze stran nekomentovala, podle expertů se za tento druh internetových prodejců na trhu aktuálně platí až patnáctinásobky provozního zisku před odpisy a úroky (EBITDA), píšou Hospodářské noviny. Miss Mary of Sweden letos očekává tržby 50 milionů eur (1,25 miliardy korun).

Výroba ve Skandinávii i na Srí Lance

Společnost Miss Mary of Sweden byla založena v roce 1957 a v průběhu let si získala pověst výrobce kvalitního a dobře padnoucího spodního prádla a plavek, uvedl server. Firma vyrábí v šicích dílnách ve Švédsku a v Estonsku a nově také na Srí Lance. Vedle Skandinávie se firmě daří také na trzích Beneluxu a v USA. Skupina enterstore většinový podíl koupila od švédského fondu Scope, kterému mimo jiné patří značka veselých ponožek Happy Socks.

Skupina enterstore vznikla v roce 2018. Do jejího portfolia patří spolu s firmou Astratex také e-shop se sportovními potřebami Sportega, prodejce výrobků z ovčí vlny Ovečkárna a táborská textilní firma unuodesign. Obrat enterstore podle jejího webu přesahuje 100 milionů eur. Působí v 17 zemích a poskytuje služby čtyřem milionům zákazníků.

