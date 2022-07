Únava z války. Američané nenávidí Bidena a další pomoc Ukrajině již nejspíš neprojde

Inflace, nejistota a strach z vleklého konfliktu na Ukrajině a zhoršení vztahů s Čínou jsou hlavními body, které Američané vytýkají úřadujícímu prezidentovi Joeu Bidenovi. Podle magazínu The Economist dokonce hrozí, že kvůli veřejnému mínění USA již neschválí žádnou větší pomoc Ukrajině.

Joe Biden je v úřadu teprve rok a půl a již nyní patří k nejnenáviděnějším prezidentům posledních let. Alespoň to vyplývá z průzkumu agentury SSRS pro stanici CNN. Podle něj jen 38 procent lidí věří, že si Biden v úřadu počíná dobře. Naopak 62 procent se domnívá, že je jeho úřadování špatné. To je přitom nejvyšší údaj od začátku podobných šetření.

Američané prezidentovi vyčítají, jak se staví k ekonomickým problémům a inflaci. Průzkum pro stanici CNN potvrdil zjištění předchozích sondáží, že Bidenova obliba klesá i u demokratických voličů. V dubnu si 86 procent z nich myslelo, že si prezident počíná v úřadě dobře, v červenci to bylo o třináct procentních bodů méně.

Bidenova obliba neroste ani mezi voliči Republikánské strany či nezávislých kandidátů. Bidenovi klesá podpora i u některých skupin, které tradičně volí demokraty. Mezi Afroameričany a Hispánci se podpora prezidentovi od jara snížila o devět procentních bodů na 45 procent.

Líp už bylo, myslí si Američané

Zvyšuje se také podíl respondentů, kteří si myslí, že situace v USA je špatná. Tohoto názoru bylo bezmála osm respondentů z deseti, což je nejvíce od příchodu Bidena do Bílého domu. Zhruba stejný podíl respondentů sdílí názor, že se Spojeným státům vede špatně z hlediska hospodářství. Do čela obav, které mají Američané, se dostal růst životních nákladů, kterého se obávají tři čtvrtiny respondentů.

Ekonomika je oblastí, kde Bidena američtí voliči hodnotí nejhůře. Tři voliči z deseti schvalují jeho počínání v hospodářství a pouze každý čtvrtý volič si myslí, že Biden správně čelí inflaci. Opačného názoru bylo 75 procent respondentů. Bidenovu politiku vůči Ukrajině schvaluje 46 procent, což je v souvislosti s celkovým hodnocením pro amerického prezidenta nadprůměrně pozitivní výsledek.

Pomoc Ukrajině? V ohrožení

Na situaci v USA se zaměřil také magazín The Economist, který si všímá ochlazení proukrajinských nálad. „Prezident Biden slíbil podporovat Ukrajinu, jak nejdéle to bude potřeba. USA na Ukrajinu poslal již vojenskou pomoc ve výši osmi miliard dolarů. Ale jak se boje prodlužují a hrozí táhlý konflikt, i Bidenovi největší podporovatelé se začínají tázat, zda Amerika toto břímě unese,“ uvádí The Economist.

Nepopularita prezidenta tak podle Economistu může vést ke špatnému výsledku demokratů v podzimních volbách. Republikáni pak nejspíš ovládnou Sněmovnu reprezentatntů a možná i Senát. Nové složení amerického legislativního sboru by pak mohlo zabránit schválení jakékoli další podpory Ukrajině. Přičemž ta stávající vyprší s koncem amerického fiskálního roku, tedy 30. září.

