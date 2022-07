Zájem o hypotéky nemizí jen v Česku. Vlastní byt je na Západ od nás nedostupný luxus

Kvůli rostoucím úrokům klesá zájem o úvěry na bydlení po celém světě. Propady vedle Česka hlásí také Spojené státy, Británie nebo třeba Slovensko.

České finanční domy v červnu poskytly hypotéky za 19,3 miliardy korun, to je meziročně o 65 procent méně. Průměrná hypoteční sazba přitom dosáhla pěti procent, ukazuje statistika České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor.

Aktivita na hypotečním trhu výrazně zpomaluje. Objem poskytnutých hypoték poklesl výrazně nejen vůči minulému rekordnímu roku, ale citelně i ve srovnání s rokem 2020. „Vzhledem ke kombinaci vysokých hypotečních sazeb, přísnějších úvěrových pravidel ze strany ČNB, růstu obav z vývoje ekonomiky a vysokých cen nemovitostí však není tento vývoj příliš překvapující,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Úrokové sazby tuzemských hypotečních úvěrů stále zaostávají za základní úrokovou sazbou, kterou bankovní rada ČNB minulý měsíc poslala již na sedm procent. Hypoteční sazby reagují s mírným zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. Promítá se do nich řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamika obdobných úrokových sazeb v zahraničí.

Tržní úrokové sazby delších splatností do poloviny června rostly, poté se však vývoj obrátil kvůli obavám ze zpomalení světové ekonomiky, které snížily i obdobné úrokové sazby v zahraničí. Základní úroková sazba ČNB je o poznání výše než na většině západních trzích, ale i tam již bankovní domy hlásí propad zájmu o půjčky na pořízení nemovitosti kvůli rostoucím úrokům. Zájem o hypotéky proto nemizí jen v Česku.

Vlastní bydlení? Na Západ od nedostupný luxus

Britské finanční společnosti poskytující hypotéky se už připravují na nejhorší čtvrtletí od vrcholící první vlny covidové pandemie ve třetím čtvrtletí roku 2020. Vyplývá to z průzkumu britské centrální banky (Bank of England). Ta od prosince zvýšila základní úrokovou sazbu pětkrát a dostala ji z historického minima 0,1 procenta na 1,25 procenta.

Průměrná úroková sazba na začátku července dosáhla 5,06 procenta, vyplývá z dat společnosti Moneyfacts. Sazba se tak dostala na nejvyšší úroveň od ledna 2009, kdy činila 5,14 procenta.

Ve Spojených státech zažívají podobnou situaci jako většina světa. „Dostali jsme se do situace, kdy si lidé prostě nemohou dovolit dům,“ řekl deníku New York Times Glenn Kelman, generální ředitel realitní makléřské společnosti Redfin. Američtí makléři se podle něj potýkají s masivním rušení již rozjednaných obchodů.

Průměrný úrok u třicetileté hypotéky ve Spojených státech vyskočil minulý týden na 5,51 procenta z 5,3 procenta minulý týden, uvedl Freddie Mac ve čtvrtečním prohlášení. Hypotéky jsou nejdražší od roku 2008, předvečera poslední velké finanční a ekonomické krize. Ještě na konci loňského roku byl úrok na stejně dlouhém úvěru 3,11 procenta.

Základní sazba americké centrální banky (Fed) je přitom pouze v pásmu 1,5 až 1,75 procenta. Analytici nyní spekulují, že američtí centrální bankéři sáhnout tento měsíc ke zvýšení sazeb o rovný procentní bod.

Světlou výjimkou je Evropská centrální banka (ECB). Ta se zvyšováním sazeb navzdory rostoucí inflaci v eurozóně stále váhá. Základní sazbu neměnila již od března 2016 a zůstává tak stále na 0,25 procenta. To se ale brzy může změnit. Cena peněz roste i v eurozóně a třeba na Slovensku se nyní hypotéky s fixací na pět let nabízejí s úrokem 2,2 až 3 procenta, vyplývá to z údajů srovnávače financnykompas.sk.