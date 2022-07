Wall Street bije na poplach. Hlavní ukazatel recese je nejvyšší za dvacet let

Ukazatel recese, o kterém se nyní na Wall Street nejvíce mluví, je nejvýš za poslední dvě desetiletí a obavy investorů, že americká ekonomika směřuje ke zpomalení, sílí. Tím ukazatelem je výnosová křivka a její trend, kdy se úroky dlouhodobých vládních dluhopisů dostanou pod ty krátkodobé. Takzvaná inverze předcházela každé recesi v USA za poslední půlstoletí, takže je považována za předzvěst ekonomické zkázy – a to se nyní děje, napsal deník The New York Times.

Investoři do dluhopisů obvykle očekávají, že budou vydělávat více za „zaparkování“ svých peněz na dlouhou dobu, takže úrokové sazby u krátkodobých dluhopisů jsou obvykle nižší než u dlouhodobých dluhopisů. Ale jednou za čas se krátkodobé sazby zvýší nad ty dlouhodobé. Tento negativní vztah ohýbá křivku do toho, čemu se říká inverze, a signalizuje, že normální situace na největším světovém trhu státních dluhopisů se změnila, napsal The New York Times.

Ve středu byl výnos dvouletých státních dluhopisů 3,23 procenta, což je více než výnos 3,03 procenta u desetiletých dluhopisů. Před rokem byly pro srovnání výnosy dvouletých dluhopisů o více než jeden procentní bod nižší než výnosy u těch desetiletých.

Překvapený Fed

Mantra Fedu o inflaci tehdy byla, že inflace bude přechodná, což znamená, že centrální banka neviděla potřebu rychle zvyšovat úrokové sazby. V důsledku toho zůstaly výnosy kratších státních dluhopisů nízké. Jenže inflace postupně vystoupala až na červnových 9,1 procenta. Míra inflace se tak nacházela na nejvyšší úrovni od listopadu 1981.

Během posledních devíti měsíců se Fed začal stále více obávat, že inflace sama o sobě nezmizí, a začal rychle rostoucí ceny řešit rychlým zvyšováním úrokových sazeb. V příštím týdnu se očekává, že Fed opět zvýší sazby, a jeho základní úroková sazba bude 2,5 procentního bodu nad téměř nulou z března letošního roku. To zvýšilo výnosy krátkodobých státních dluhopisů, jako je dvouletý dluhopis.

Na druhé straně se investoři stále více obávají, že centrální banka zajde příliš daleko a zpomalí ekonomiku do takové míry, že to spustí prudký pokles. Tato obava se odráží v klesajících dlouhodobějších výnosech státních dluhopisů, jako jsou desetileté, které říkají více o očekáváních investorů ohledně růstu ekonomiky v budoucnu.

Nervozita i na dalších trzích

Taková nervozita se projevuje i na dalších trzích: Akcie ve Spojených státech letos zatím klesly téměř o 17 procent, protože investoři přehodnocují schopnost firem ustát zpomalení ekonomiky. Cena mědi, která je globálním indikátorem kvůli jejímu použití v řadě spotřebních a průmyslových výrobků, klesla o více než 25 procent. A americký dolar, ráj v obdobích obav, je nejsilnější za dvě desetiletí.

To, co odlišuje výnosovou křivku, je její prediktivní síla a signál recese, který právě vysílá. A ten je nyní silnější než na konci roku 2000, kdy bublina technologických akcií začala praskat a do recese zbývalo jen pár měsíců, podotkl The New York Times. Tato recese začala v březnu 2001 a trvala asi osm měsíců.

Výnosová křivka také předpověděla globální finanční krizi, která začala v prosinci 2007 – do inverze se dostala na konci roku 2005 a zůstala tak až do poloviny roku 2007. A nyní si investoři na finančních trzích opět všimli, že se výnosová křivka opět obrací.

„Výnosová křivka není evangelium, ale myslím si, že ignorovat ji by bylo jen na vaše vlastní nebezpečí,“ řekl co-chief investiční ředitel ve správci aktiv PGIM Fixed Income Greg Peters.