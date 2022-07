Euro je nejslabší za dvacet let. Blíží se paritě s dolarem

Dlouhodobé problémy eurozóny prohloubila současná energetická krize, která může stáhnout evropskou měnovou unii do recese. Navíc americká centrální banka zvyšuje sazby, což si ECB zatím nemůže dovolit. Výsledkem je propad eura, což zdraží dovoz velké spousty komodit. Naopak výhodu mohou mít exportéři.

Reklama

Euro se propadlo na nové dvacetileté minimum vůči americkému dolaru, dnes kolem 03:33 stálo 1,0006 dolaru, nejméně od prosince 2002. Informovala o tom agentura Reuters.

Jednotná evropská měna se do této situace dostala kvůli obavám, že by se evropská ekonomika kvůli energetické krizi mohla propadnout do recese. Americká centrální banka zároveň nadále výrazně zpřísňuje měnovou politiku ve snaze omezit inflaci.

Výsledková sezona je tu. Investoři se více než na zisky zaměří na signály recese Zprávy z firem Nadchází výsledková sezona za druhé čtvrtletí a celé pololetí. Trh očekává vysoký nárůst tržeb i zisků v energetickém sektoru. Nicméně pro aktivní investory tentokrát bude daleko důležitější sledovat, jak se mění marže jednotlivých firem, zda se mění nálada spotřebitelů a jaký dopad mají válka na Ukrajině a lockdowny v Číně. To naznačí, zda se blíží recese, nebo zda se situace obrací k lepšímu. Stanislav Šulc Přečíst článek

Na největším plynovodu, kterým teče tato surovina z Ruska do Německa, v pondělí začala pravidelná údržba, jež má trvat deset dnů. Nicméně vlády, firmy a trhy se obávají, že Rusko odstávku plynovodu Nord Stream 1 může prodloužit, a prohloubit tak energetickou krizi na kontinentu a urychlit propad unijní ekonomiky.

Co způsobí slabé euro?

Za kondicí společné evropské měny jsou však dlouhodobé problémy spojené s měnovou politikou Evropské centrální banky. ECB stále nenašla recept, jak zvýšit sazby a zároveň zabránit krachu některých států, a proto je její měnová politika stále velmi uvolněná. V důsledku toho a kontinuálního posilování dolaru může aktuální kondice eura výrazně ovlivnit příjmy zejména importérů zboží či surovin na evropské trhy. Ale dopady to může mít také na výrobce, kteří závisejí právě na dovezených surovinách nebo komponentech, nebo na segment turismu.

Reklama

Na druhé straně exportně orientovaní výrobci mohou ze slabého eura naopak těžit, což se týká také automobilového průmyslu, upozorňuje agentura Bloomberg.

Dalibor Martínek: Rusko nás ekonomicky zlikviduje, ale v Evropě dál nesmyslně řešíme klima Názory Začala odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede ruský plyn do Německa. A ten zase z Německa proudí do Česka. Zásobníky se teď na zimu plnit nebudou. Dalibor Martínek Přečíst článek