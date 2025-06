Chcete být Američanem? Trump spustil web se zlatými kartami umožňující trvalý pobyt

Americký prezident Donald Trump představil novou webovou stránku pro zájemce o zlaté karty, které za pět milionů dolarů (107 milionů korun) umožní svému majiteli získat trvalý pobyt ve Spojených státech. Ačkoli tato víza nejsou zatím k dispozici, zájemci se mohou na stránkách předběžně zaregistrovat a projevit o vízový program zájem.

„Tisíce lidí nám volají a ptají se, jak se mohou přihlásit, aby se mohli vydat na krásnou cestu a získat přístup k nejúžasnější zemi a trhu na světě,“ napsal ve středu Trump v příspěvku na sociální síti Truth Social s odkazem na nový web. Stránka TrumpCard.gov zatím umožňuje zájemcům zadat své jméno, zemi původu, požadované vízum a e-mailovou adresu.

Milion karet

Šéf Bílého domu v únoru oznámil, že současný vízový program EB-5, který umožňuje lidem investujícím v USA získat zelenou kartu, se chystá nahradit programem zlatých karet. Dosavadní program EB-5 je určený investorům či bohatým lidem, kteří mohou trvale přesídlit do USA, pokud v zemi investují alespoň 800 tisíc dolarů (zhruba 17 milionů korun). Trumpův vízový program zlatých karet by umožnil investorům či bohatým lidem zůstat v USA, pokud tam investují pět milionů dolarů do amerických podniků a přispějí k tvorbě pracovních míst.

Jan Čermák: Vyšší cla v americké inflaci těžko pohledat Názory Kdo hledá v americké inflaci průsak vyšších celních sazeb, aplikovaných v různých sazbách a krocích od března tohoto roku, má těžkou práci. Po vyšších clech není ani památky, což platí jak pro dubnová data, tak pro včera zveřejněné statistiky za květen. Jan Čermák Přečíst článek

Trump tehdy řekl, že jeho administrativa doufá v prodej „možná milionu“ karet a nevyloučil, že by je mohli získat i ruští oligarchové.

Trump následně zlatou kartu představil na palubě prezidentského speciálu Air Force One v dubnu. Držel zlatý prototyp, na kterém byla vyobrazena jeho tvář, a slíbil, že speciální vízum bude pravděpodobně k dispozici „za méně než dva týdny“.

Středeční zprovoznění webových stránek přichází v době, kdy imigrační úřady po celé zemi stupňují deportační razie, jež vyvolaly protesty v Los Angeles a dalších amerických městech. Trumpova administrativa v souvislosti se svou tvrdou protiimigrační politikou čelí pokračujícím soudním sporům a obviněním z porušování lidských práv.

Trump by chtěl obnovit vztahy s Kimem, ten o to nestojí Politika Americký prezident Donald Trump by uvítal obnovení kontaktů s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem, řekla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Trump by tak rád navázal na své první prezidentství, při kterém ho se severokorejským diktátorem pojily podle něj přátelské vztahy. KLDR však o kontakty s Washingtonem podle agentury Kjódó nestojí. ČTK Přečíst článek

Musk o své tesly už moc nestojí, oči má jinde Názory Jak je jeho zvykem, Elon Musk v posledním týdnu opět plnil novinové titulky a dominoval debatám na sociálních sítích. Jeho hádka s Donaldem Trumpem provázená šťavnatými výroky je asi u konce, protože Musk si posypal hlavu popelem a přiznal se, že to přehnal. Ať byla hádka s prezidentem jen divadlem pro veřejnost či opravdu vážně míněná, je otázka, každopádně výsledkem turbulentních pár týdnů je to, že Musk se skutečně stáhl zpět do Tesly. Jenom ne tak, jak by se čekalo. Tereza Zavadilová Přečíst článek