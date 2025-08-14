Krize bydlení? Američané našli řešení v konverzi kanceláří, stejně jako Češi
Razantní nárůst počtu prázdných kancelářských ploch a zároveň vysoká poptávka po bydlení vede developery nejenom v New Yorku ke konverzi administrativních budov na rezidenční.
Ještě před časem bylo dvacáté patro budovy na adrese 1011 First Avenue v Manhattanu sídlem tamní arcidiecéze. Nyní promění newyorská developerská společnost Vabarton Group kanceláře na 15 bytů. Tato konverze je ale jen součástí mnohem širších plánů, upozorňuje server Bloomberg.
Nájemné za stovky tisíc
Nové rezidenční výstavbě ustoupí i kostel a budova církevní školy v sousedství, vyroste tam cca 420 nájemních bytů. Nejenom těch luxusních, jak si to atraktivní lokalita vyžaduje. Zhruba stovku bytových jednotek chce investor postavit jako „cenově dostupných“. Měsíční nájemné se pohybovat od čtyř tisíc dolarů (v přepočtu cca 94 tisíc korun) za garsonku, za třípokojový byt pak nájemce zaplatí 23 tisíc dolarů (v přepočtu cca 427 tisíc korun).
Podobných konverzí lze v New Yorku najít mnohem víc. Jde o způsob, jak na jedné straně bojovat s razantním nárůstem počtu neobsazených kancelářských ploch a na straně druhé řešení problémů s nedostatkem bytů. Zhruba polovina bytů na dolním Manhattanu pochází z takových přestaveb. A vedení města chce tento trend ještě víc podpořit, změnilo územní plán.
„Pravděpodobně to nevyřeší bytovou krizi, minimálně jde o krok správným směrem,“ uvedla urbanistka Ingrid Gould Ellen.
Nejde jen o New York, trend lze pozorovat i v dalších amerických státech. Podle společnosti CBRE do konce roku více než 12 milionů čtverečních stop kancelářských prostor najde nové využití, a to například ve Washingtonu nebo Clevelandu.
Podobné projekty lze spatřovat už v i tuzemsku. Jedním z nich je projekt Valových, kteří někdejší kancelářskou budovu, dům Radost, přemění na mikrobyty. Na obytné prostory byl zrekonstruován i obchodní dům Špalek v Hradci Králové.
