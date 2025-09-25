Zdanění prázdných bytů dostupnost bydlení nezvýší, napovídá zkušenost ze světa

Nový magazín právě vychází!

iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Lidé, kteří míní, že vyšší zdanění nemovitostí by zlepšilo finanční dostupnost nájemního bydlení, vycházejí z předpokladu, že prázdné byty jsou prázdné z důvodu takzvané spekulativní neobsazenosti. Odborná literatura však zná i takzvanou frikční neobsazenost.

Frikční neobsazenost, popsaná například v této studii, vzniká například tehdy, pokud se v pronajímaném bytě mění nájemník. Majiteli daného bytu může trvat třeba několik měsíců, než najde vhodného nového nájemníka. Mezitím je byt prázdný. Nejde ovšem o případ spekulativní neobsazenosti, kdy je ponechání bytu prázdným dlouhodobým záměrem majitele.

S frikční neobsazeností, tedy s neobsazeností vynucenou objektivními okolnostmi, se ale může potýkat třeba také developer, jemuž nějaký čas přirozeně trvá, než v právě postavené novostavbě nebo kompletně renovovaném starším domě obsadí všechny jednotky.

Foto ilustrační. Bytové domy projektu Unicity Living v Plzni. Byty, které postavila česká realitní a investiční společnost Daramis, koupila švédská společnost Heimstaden, třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě.

Česko má jedny z nejhorších podmínek pro bydlení v EU. A bude hůř

Money

Kombinace nedostupnosti bytů a vysoké náklady domácností na bydlení. Jedny z hlavních důvodů, proč má Česko podle analýzy Indexu prosperity a finančního zdraví páté nejhorší podmínky pro bydlení v rámci EU. Podle finanční dostupnosti bydlení dokonce třetí nejhorší. Zvláště mladí tuto bytovou krizi vnímají jako jeden z největších problémů současnosti.

Věra Tůmová

V praxi je poměrně obtížné, ne-li nemožné, oba důvody neobsazenosti rozlišit (frikční neobsazenost navíc může vznikat i v důsledku dlouhodobé nemoci, úmrtí majitele a dědických řízení, majetkových sporů dědiců či spoluvlastníků...). Pokud je tedy zvýšena daň z nemovitosti nebo pokud je zavedena daň z prázdných nemovitostí, promítnou se ta i ona do výše nájemného.

Například majitel nemovitosti, který ji běžně pronajímá, ví, že čas od času ji i tak má prázdnou, a to třeba právě v období, než najde vhodného nového nájemníka místo toho, který byt již opustil. Dojde-li k zavedení daně z prázdných nemovitostí, frikční neobsazenost se takovému majiteli prodraží. Bude totiž v období, než najde nového nájemníka, platit více. Aby tyto své zvýšené náklady pronajímání pokryl, prostě nájemné zvedne.

Podobně bude postupovat developer. Své očekávané zvýšené náklady plynoucí ze zavedení zdanění frikční neobsazenosti promítne do ceny prodávaných bytů v novostavbě nebo renovované starší zástavbě. Tím pádem se urychlí růst cen nemovitostí v dané oblasti, což může vést také k plošnému růstu nájmů, neboť majitelé se budou snažit přenést vyšší cenu realit na nájemníky, aby udrželi stávající nájemní výnosnost.

Proti popsanému zvýšení nájemného, jehož důvodem je zdanění frikční neobsazenosti, bude působit efekt růstu nabídky nájemního bydlení. Tato nabídka vzroste, protože vyšší daň z nemovitosti či nová daň z prázdných bytů sníží podíl spekulativně neobsazených bytů. Vyšší zdanění spekulativní neobsazenosti, tedy okolnostmi nevynucené neobsazenosti, ji prodraží, čím přirozeně sníží její atraktivitu v očích majitelů nemovitostí. Důsledkem tedy bude vyšší nabídka bytů k pronajmutí, tedy i tlak na pokles ceny nájemného.

Jenže tento tlak na pokles ceny nájemného plynoucí z prodražení spekulativní neobsazenosti narazí na protichůdný, již přiblížený tlak plynoucí z prodražení také frikční neobsazenosti. Například ve Vancouveru, kde v minulém desetiletí daň z prázdných nemovitostí zavedli, se oba protichůdné efekty víceméně vzájemně „mažou“, jak ukazují empirická šetření, takže finanční dostupnost nájemního bydlení vlivem nového zdanění nevzrůstá.

Vyšší daň z nemovitosti nebo nová daň z prázdných bytů prodražuje nevynucenou neobsazenost, ale současně logicky také neobsazenost vynucenou. Snižuje atraktivitu nevynucené neobsazenosti, což je záměr, ovšem zároveň – což už záměr není – zvyšuje náklady vynucené neobsazenosti, tedy zvyšuje náklady běžného podnikání majitele nemovitosti nebo developera. Ti tito navýšené náklady přenášejí v konečném důsledku na nájemníky, čímž se anuluje příznivý efekt, který na nájemníky má prodražení spekulativní neobsazenosti, tedy daňová penalizace ponechávání bytů prázdných.

Dosud ani z jiných části světa, než je Vancouver, neexistuje spolehlivý empirický důkaz, že by zvýšení daně z nemovitosti nebo zavedení daně z prázdných nemovitostí zvyšovalo finanční dostupnost bydlení.

Dostupné bydlení. Jak se k němu politici staví? Prošli jsme plány stran

Názory

Když jsme převzali odpovědnost, trh s bydlením byl v krizi, praví předvolební manifest Spolu. Vládní koalice podle svých slov udělala to, že „zrychlila přípravu staveb, připravila podmínky pro družstevní a dostupné nájemní byty na státních pozemcích.“ Bydlení se stalo jedním z klíčových témat voleb.

Dalibor Martínek

Nemovitosti v Česku zlevňují nejvýrazněji za posledních více než třináct let

Reality

Lukáš Kovanda

Vlivný investor varuje: Připravte se na krach století

Profimedia
ČTK
ČTK

Americké akcie by mohly v příštích měsících ještě výrazně růst, než přijde prudký propad připomínající kolaps z roku 1929, který vyvolal globální recesi. Agentuře Reuters to řekl šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel, který pohádkově vydělal zejména za covidu.

Podle odhadů jeho fondu má hlavní index S&P 500 prostor k růstu ještě asi o 20 procent, což by jej posunulo nad hranici 8000 bodů. Od začátku letošního roku index vykazuje růst asi o 13 procenta a v pondělí se dostal na rekordních zhruba 6653 bodů.

Fond Universa je známý svým zaměřením na události označované jako černé labutě. Tedy takové, které se zdají být vysoce nepravděpodobné, ale pokud nastanou, akciovými a dalšími trhy zásadně otřesou. Zaměřuje se na tzv. tail-risk hedging, tedy pojištění proti vzácným a neočekávaným událostem s extrémním dopadem. Takové fondy obvykle dokážou vydělat i v době finanční krize, kdy tradiční fondy zaznamenávají ztráty.

Současná euforie na finančních trzích vychází z rozhodnutí americké centrální banky (Fed) snížit poprvé od loňského prosince úrokové sazby, a z očekávání dalšího uvolnění měnové politiky. Fed totiž naznačil, že chce vyvážit oslabení na trhu práce. Spitznagel však varuje, že takový prudký růst může být předzvěstí historického krachu, protože americká ekonomika stále zápasí s vysokými náklady na financování.

„Očekáváme propad o 80 procent, ale až po masivním, euforickém a historickém vzestupu,“ řekl Spitznagel. Podle něho je trh nyní zhruba uprostřed tohoto vzestupu. Dodal ale, že prozatím zůstává optimistou.

Loni Spitznagel upozornil, že investoři by měli využít příznivých okolností na trzích způsobených očekáváním, že Fed dokáže zkrotit inflaci, aniž by ohrozil ekonomiku. Takové příznivé okolnosti se na trzích označují anglickým slovem goldilocks a označují situaci, která je ideální pro investování. Ekonomika roste dostatečně rychle, aby podporovala zisky a investice, ale inflace a úrokové sazby nejsou příliš vysoké, takže trhy mohou růst relativně bezpečně a riziko prudkého propadu je relativně nízké.

Fond Universa má ve správě aktiva zhruba za 20 miliard dolarů (413,2 miliardy korun). Průměrné zhodnocení vložených peněz od založení fondu v roce 2007 přesahuje 100 procent. Fondu se dařilo hlavně v roce 2020, kdy se stal jedním z vítězů v chaosu na trzích vyvolaném pandemií nemoci covid-19.

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku

Názory

Česká koruna je měnovým vítězem letošního roku, společně s maďarským forintem, konstatuje ve své zprávě agentura Bloomberg. Koruna letos vůči dolaru zpevnila o 18,6 procenta, zatímco forint dokonce o 20,6 procent. To je vůbec nejvíce z 31 významnějších měn světa s výjimkou rublu, s nímž se ovšem volně neobchoduje od začátku ruské invaze na Ukrajinu roku 2022.

Lukáš Kovanda

Charlie Munger

Na Wall Street nyní vládne chamtivost. Je však ještě zdravá?

Trhy

Na amerických akciových trzích už několik měsíců panuje chamtivost. Akciový index S&P 500 v srpnu překonal další rekord. Není nynější chování investorů iracionální? ptá se investorka Marika Čupa a odpověď hledá v jedné z psychologických pastí na investory, které popsala investiční legenda Charlie Munger (na snímku).

Marika Čupa

Šéf Fed Jerome Powell

Týden tradera: Fed balancuje mezi podporou ekonomiky a udržením cenové stability

Trhy

Kryštof Míšek

Newyorská burza (NYSE)

USA vs. Evropa: Jeden krach a dva úplně jiné příběhy akciových trhů

Trhy

Zdeněk Pečený

Dalibor Martínek: Perpetuum mobile podle odborářů. Vyšší platy rovná se růst ekonomiky

Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vláda se s odbory opět nedohodla na růstu platů. Jde o platy téměř sedmi set tisíců zaměstnanců, učitelů, zdravotníků, úředníků. Jde o zvýšení výdajů státu o desítky miliard korun. Proti letošku by mělo být navýšení podle návrhu vlády o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, uvedl ministr Marian Jurečka, který jednání s odbory vede.

Odboráři chtějí ještě víc peněz.

Takže na okraj. V prvním pololetí rostly mzdy v Česku o rekordních 7,8 procenta. Zatímco inflace je kolem 2,5 procenta. Češi bohatnou.

Českou ekonomiku netáhne průmysl, nebo stavebnictví, nebo služby. Nebo nějaké technologické novinky, práce českých mozků. Vůbec ne. Žádnou technologickou štikou v rybníce světové ekonomiky jsme se nestali. Ekonomiku táhne „tupá“ maloobchodní spotřeba. Lidé prostě víc utrácejí, a ekonomika roste. Číslo 7,8 vyděsilo ekonomy, protože kvůli těmto penězům navíc může zboží a služby dál zdražovat. Takže Česká národní banka patrně již nepůjde se sazbami dolů. Spíše nahoru. Růst platů a mezd je silný proinflační tlak.

Odboráři chtějí pro herce nebo zdravotní sestry dalších skoro deset procent navíc. Ano, kdo by nepřál důležitým lidem na svých místech více peněz. Jde ovšem o to, že na všechny je jenom jeden rozpočet, je potřeba si na platy vydělat, nebo někde jinde uspořit.

Když jste rodina a nemáte na dovolenou, tak na ní prostě nejedete. To jenom stát má za to, že peníze není potřeba vydělat, stačí si je půjčit na dluh. Odbory jsou tahounem této zvrácené myšlenky. A současná končící vláda jim jde naproti. Ta budoucí, Babišova, udělá to stejné, možná ještě ve větším měřítku.

Z utrácení hodnota nevzniká

Odboráři jsou klidní. Pár dní před volbami nemají potřebu se s Jurečkou domluvit. Vědí, že s Babišem se domluví lépe.

Vláda odborářům nabídla pro hůř odměňované zaměstnance veřejných a státních služeb přidání o dva tisíce korun. „U lidí s nejnižšími tarify by to byl růst přes 13 procent ročně,“ uvedl Jurečka. Odbory pevné částky odmítly.

A to vůbec není řeč o penězích pro silové složky. Z nějakého záhadného důvodu si stát policajty, hasiče a vojáky rozmazluje. Vojáci sice v žádné bitvě desítky let nestáli, ale protože se nikomu na buzerplac nechce, platy v armádě rychle rostou. To stejné je u policajtů.

Policista bez praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá v prvním roce během „školy“ hrubý služební příjem 31 570 korun. Průměrný plat po třech letech služby je 49 tisíc korun, průměrný plat u policie za rok 2024 byl 56 308 korun. V Praze dostanete k platu ubytovnu zdarma, náborový příspěvek 110 až 150 tisíc korun, šest týdnů dovolené. Kdo to má. Stát šlape na platový plyn, pro „potřebné“ profese chce třeba Praha postavit sedm tisíc nových bytů.

Šéf odborářů Josef Středula tvrdí, že růst platů podpoří ekonomiku, lidé peníze utratí. To je takové perpetuum mobile podle odborářů. Dejte víc peněz, víc utratíme, ekonomice se bude dařit. Má to jen jednu vadu na kráse. Nová hodnota vzniká z práce, ne z utrácení.

