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newstream.cz Leaders Umělá inteligence je experiment na společnosti bez jejího souhlasu, varuje šéf OSN

Umělá inteligence je experiment na společnosti bez jejího souhlasu, varuje šéf OSN

Umělá inteligence je experiment na společnosti bez jejího souhlasu, varuje šéf OSN António Guterres
ČTK
ČTK
ČTK

Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci v Ženevě uvedl, že AI je experimentem na společnostech, který se uskutečňuje bez plánu a souhlasu, uvádí agentury.

Podle něj světové instituce nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se samy řídit. Guterres vyzval, aby ti, kteří umělou inteligenci vytváří, nesli za své počínání odpovědnost.

„Má-li být AI mocná, musí podléhat správě. Má-li být AI věrohodná, ti, kteří ji tvoří, musí nést odpovědnost,“ uvedl Guterres. Podle něj musí vlády rychle jednat, aby vytvořily regulační rámce. „Firmy musí přijmout odpovědnost, která odpovídá jejich moci,“ uvedl Guterres s tím, že již nyní AI představuje velké změny.

Buď nastavíme pravidla, nebo nás AI přetvoří

Mohli bychom být poslední generací, která bude schopná stanovit podmínky pro soužití mezi lidmi a stroji,“ varoval Guterres.„Otázkou je, zda společně dáme podobu této transformaci – nebo se sami necháme přetvořit,“ uvedl také šéf OSN.

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Robinhood chce udělat z umělé inteligence nového pomocníka drobných investorů. AI agenti mají analyzovat portfolio, navrhovat strategie, rebalancovat pozice a zadávat obchody. Firma tvrdí, že tím lidem zpřístupní nástroje, které dosud využívali hlavně velcí institucionální hráči.

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Generální tajemník vnímá s obavami rychlost, kterou se umělá inteligence šíří, moc, kterou soustředí, a pokřivení vztahu mezi pravdou a lží, které vytváří. V případě vhodného a kontrolovaného využití však umělá inteligence může mít podle Guterrese pozitivní dopady, protože dokáže šířit vědomosti, které byly dosud soustředěné v úzkém okruhu lidí.

„Dobře využitá a rozsáhle sdílená AI může snížit dobu nutnou pro rozvoj z dekád na jednotky let,“ poukázal generální tajemník OSN.

„Volba tudíž není mezi vírou v AI a strachem před ní. Volba stojí mezi řízením s cílem a nechat se unášet proudem,“ řekl dále Guterres. Priority generální tajemník OSN vidí v bezpečném používání AI, stanovení nepřekročitelných mezí, ve financování rozvoje tohoto nástroje a transparentnosti jeho používání.

Dvoudenní globální dialog o umělé inteligenci začal dnes v Ženevě. Akce se zúčastní diplomaté, vládní představitelé i zástupci soukromého sektoru.

Umíte pracovat s AI? Brzy to může rozhodnout, jestli si udržíte práci

Umíte pracovat s AI? Brzy to může rozhodnout, jestli si udržíte práci

Zprávy z firem

Umělá inteligence už nemění jen rutinní práci. Letošní analýza Coface ukazuje, že automatizace nejvíce dopadá na vysoce odborné a dobře placené profese. Firmy proto začínají hledat hlavně lidi, kteří umějí AI využít, kontrolovat a přetvořit v konkrétní výsledek.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Stanislav Šulc: Znárodňování modelů umělé inteligence? Připravit se nejspíš musíme na cokoli

Zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman a americký prezident Donald Trump
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.

Sam Altman dostal strach. Donedávna prominent technologického sektoru podporovaný Peterem Thielem dokázal změnit svět. A velmi brzy hrozí, že se stane obětí vlastního úspěchu. A tak začíná dělat kroky, které by ještě nedávno byly nemyslitelné.

Například to, že nabízí americké vládě pětiprocentní podíl ve firmě, která je aktuálně naceněná na necelých 900 miliard dolarů a jež intenzivně pracuje na uvedení akcií na veřejně obchodovanou burzu. Ať už by se v takovém případě dělo cokoli, v normálním světě by tím posledním bylo vyjednávání s vládou o možnosti získat pět procent firmy.

Jenomže normální svět podle ekonoma J. Bradforda DeLonga skončil v roce 2010 a od té doby se pohybujeme v poněkud neznámém prostředí. A fakt, že Sam Altman nabízí ještě před IPO pět procent firmy americké vládě, to do velké míry potvrzuje.

Zakladatel OpenAI Sam Altman

Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech

Leaders

Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.

nst

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Bezprecedentní krok v souladu s logikou America First

Americká vláda ve své historii do firem obvykle vstupovala jen ve výjimečných situacích. A z ideologického pohledu to nikdy nedopadlo dobře. New Deal ve třicátých letech sice pomohl urychlit konec krize a snížil její dopady, tvrdé křídlo republikánů to ale nikdy nepřijalo. Taktéž série bailoutů v době krize po roce 2008 má dodnes řadu problematických efektů a do určité míry dala vzniknout populistické pravici.

Jenomže vláda Donalda Trumpa v tomto ohledu má zatím poněkud jiné postavení a dokáže jakýkoli krok vysvětlit svým voličům jako nutnou obranu proti většímu zlu. Vláda tak například vstoupila do Intelu, v němž získala desetiprocentní podíl. A i díky tomu se Intel jednak nepoložil, jednak se mu povedlo dotáhnout zásadní inovace a dnes má nejpokročilejší 1,8nanometrovou architekturu čipů. A co je důležitější: tyto čipy se kompletně vyvíjejí a vyrábějí v USA, čímž naplňují Trumpovu vizi America First.

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Stanislav Šulc

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Americká vláda už ukázala, že jí není regulace cizí

A v této logice má smysl také snaha Sama Altmana dostat americkou vládu takříkajíc „na palubu“. Karty, s nimiž Altman totiž aktuálně hraje, jsou mimořádně problematické.

AI · Private Markets

OpenAI: cesta k bilionové valuaci?

Vývoj odhadované hodnoty společnosti OpenAI od investic Microsoftu po spekulace o budoucím IPO.

Aktuální reportovaná valuace $852 mld. post-money ocenění po velkém financování v roce 2026
2019
 
$1 mld.
2021
 
$14 mld.
2023
 
$29 mld.
2024
 
$157 mld.
2025
 
$500 mld.
2026
 
$852 mld.
IPO?
 
≈ $1 bil.
Aktuální valuace $852 mld.
IPO scénář ≈ $1 bil.
Růst od roku 2019 850×
OpenAI není veřejně obchodovaná společnost. Uvedené hodnoty vycházejí z reportovaných investičních kol, sekundárních transakcí a spekulací o možném IPO. Bilionová valuace je scénář, nikoli oficiálně potvrzená cena.
Zdroj: Bloomberg, Reuters, veřejně reportovaná investiční kola. Hodnoty jsou orientační.

Samozřejmě nadále platí, že OpenAI patří k nejinovativnějším firmám světa a pravděpodobně bude patřit k lídrům globálních změn, které mají v historii jen málo předobrazů.

To je sice hodně, ale z jiného úhlu pohledu je to až tak moc, že to nemůže zůstat bez pozornosti regulátorů. A americká vláda již ukázala, že nebude váhat použít i velmi tvrdé prostředky, pokud vyhodnotí, že možné zneužití těchto technologií bude namířeno proti americkým zájmům. To se ostatně stalo konkurentovi OpenAI, tedy společnosti Anthropic, které Trumpova administrativa zakázala zpřístupnit dva nejpokročilejší modely cizím jedincům, institucím i firmám. Nyní sice došlo k rozvolnění této restrikce, nicméně zároveň nebyly zveřejněny podmínky, na kterých se strany dohodly.

Jiří Tyleček, analytik XTB

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„Pokud bude sucho pokračovat i přes léto, může zpomalit zlevňování potravin a přidat několik desetin procentního bodu do potravinové inflace, ale navíc to zatím nevypadá,“ říká v rozhovoru pro Newstream hlavní analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Podle údajů specializovaného webu Intersucho je v Česku zasažena suchem polovina území.

Ivana Pečinková

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Spousta důvodů, proč pět procent vládě darovat

Tím se vracíme ke strachu Sama Altmana. Výhodu má v tom, že americká historie v podstatě nezná situaci, kdy by vláda nedobrovolně znárodnila existující byznysovou entitu. Znárodnění OpenAI tak s velkou pravděpodobností nehrozí. Jenomže podrýt růst firmy lze i jinak. Excesivními regulacemi, kontrolami firmy samotné i jejích dodavatelů, pokutami i zabránění možnosti získat státní zakázky, které jsou pro velkou část technologického sektoru mimořádně důležité.

To je spousta důvodů pro jednání mezi OpenAI a americkou vládou. Při dnešní valuaci by i darování pěti procent představovalo dar ve výši zhruba 42 miliard dolarů, pokud by vláda za případný vstup i něco zaplatila, byl by to spíše bonus než předem jasná věc.

A to jsou pravděpodobně skutečné důvody, které za Altmanovým jednáním s Trumpovou administrativou. Na druhou stranu samozřejmě platí, že vzletné fráze o možnosti veřejnosti podílet se na úspěchu nejinovativnější firmy současnosti znějí pořád trochu lépe.

Co lze čekat od inflace a úrokových sazeb

Boj o inflaci a úrokové sazby. Přinese AI pokles inflace, nebo její růst?

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Jde o největší sázku současnosti. Přinese masivní nasazení umělé inteligence dezinflační tlaky, s nimiž se svět vrátí k nižních úrokovým sazbám? Nebo lze očekávat spíše opačný scénář, kdy se inflace kvůli vyššímu růstu a spotřebně naopak zvedne, což přinese tlak na zvyšování sazeb? Sázky jednotlivých hráčů jsou různé, americká vláda ale věří, že nastane právě první scénář a svět míří opět k nižším úrokům. A ze stejné hypotézy údajně vychází i nový šéf Fed Kevin Warsh. Vztah inovací, inflace a sazeb je ale mnohem komplexnější a také komplikovanější.

Stanislav Šulc

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Stanislav Šulc

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Stát jako akcionář ChatGPT? OpenAI jedná s Trumpem o pěti procentech

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
nst
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Umělá inteligence se stává politickou otázkou první kategorie. OpenAI podle Financial Times jedná s Trumpovou administrativou o tom, že by americká vláda získala pětiprocentní podíl ve společnosti, která stojí za jazykovými modely ChatGPT. Šéf firmy Sam Altman podle deníku navrhuje, aby podobný podíl poskytli i další velcí hráči v umělé inteligenci.

Společnost OpenAI, která stojí za jazykovými modely ChatGPT, zvažuje předání pětiprocentního podílu americké vládě. Informoval o tom britský deník Financial Times s odvoláním na dva své zdroje. Podle nich generální ředitel společnosti Sam Altman (na úvodním snímku) o tomto kroku mluvil už v rané fázi jednání s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

Podíl výměnou za lepší vztahy

Podle FT je OpenAI oceňována na 852 miliard dolarů. Pětiprocentní podíl by tak měl teoretickou hodnotu zhruba 42,6 miliardy dolarů. Návrh proto není jen symbolickým gestem vůči vládě, ale potenciálně i mimořádně cenným politicko-byznysovým obchodem.

Altman podle FT o možném předání podílu jednal s Trumpem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a ministrem financí Scottem Bessentem. Navrhované uspořádání by zahrnovalo podobný krok i u dalších amerických společností zabývajících se umělou inteligencí. Není ale jasné, zda by ostatní firmy byly ochotné na takový model přistoupit, uvedl FT.

Jednání jsou podle zdrojů listu zatím v rané, konceptuální fázi. Případná dohoda by navíc mohla vyžadovat souhlas Kongresu. Nejde tedy o hotovou transakci, ale o možný mechanismus, jak část budoucích výnosů z umělé inteligence převést i na veřejnost.

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Stanislav Šulc

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Podle listu by krok mohl OpenAI pomoci zajistit dobré vztahy s Trumpovou administrativou. Zároveň může jít o pokus zmírnit rostoucí odpor části americké veřejnosti vůči technologii AI tím, že se firmy podělí o budoucí výnosy. OpenAI ani další podobné společnosti však zatím zisku nedosahují, naopak svůj růst financují masivním zadlužením.

AI firmy se ve Washingtonu dostávají pod stále větší tlak. Politici i veřejnost řeší dopady umělé inteligence na pracovní místa, kyberbezpečnost i masivní výstavbu datových center, která vyžadují obrovské množství energie. Část republikánů a poradců Donalda Trumpa podle FT podporuje výrazně přísnější regulaci celého sektoru.

Aljašský model pro umělou inteligenci

Altman a další manažeři OpenAI podle FT navrhli, aby každý z předních amerických vývojářů produktů AI předal pětiprocentní podíl veřejnému fondu po vzoru aljašského ropného fondu. Ten investuje ropné bohatství státu do akcií a vyplácí dividendy státní vládě i obyvatelům.

Mezi společnosti, kterých by se podobný model mohl týkat, by podle FT mohly patřit také Anthropic, Google či Meta. OpenAI i Anthropic nedávno podaly žádost o vstup na burzu.

Altman o veřejném vlastnictví podle FT v posledních týdnech mluvil také s demokratickým senátorem Berniem Sandersem. Ten prosazuje ještě radikálnější model a chce, aby veřejný fond držel podíl blížící se polovině každé velké americké AI společnosti.

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Tereza Zavadilová

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Přísnější dohled nad AI

OpenAI a její hlavní konkurent Anthropic se v poslední době dostaly pod americký dohled i kvůli uvádění svých nejpokročilejších modelů. Podle FT se vydání špičkových modelů obou firem zdrželo kvůli kontrole ze strany amerických úřadů. Právě to ukazuje, že vztah mezi Bílým domem a největšími hráči v AI se stává pro jejich další růst stále důležitější.

Anthropic dostal zelenou

Trumpova vláda v úterý večer povolila firmě Anthropic obnovit plný přístup klientů k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Ty byly nedostupné bezmála tři týdny kvůli bezpečnostním obavám vlády, třebaže americké ministerstvo obchodu minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé důvěryhodné domácí organizace.Intel jako precedent

Americká vláda loni získala desetiprocentní podíl ve výrobci polovodičů Intel a oznámila miliardové investice s cílem rozšířit výrobu ve Spojených státech. Před převzetím podílu Trump na šéfa Intelu veřejně útočil, po transakci se však vztahy firmy s administrativou zlepšily.

Právě případ Intelu může podle FT naznačovat, jak by podobný model mohl fungovat i v technologickém sektoru kolem umělé inteligence: firma získá vstřícnější vztah s administrativou, stát naopak podíl na strategicky důležitém odvětví.

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Karel Pučelík

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