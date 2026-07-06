Umělá inteligence je experiment na společnosti bez jejího souhlasu, varuje šéf OSN
Generální tajemník OSN António Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci v Ženevě uvedl, že AI je experimentem na společnostech, který se uskutečňuje bez plánu a souhlasu, uvádí agentury.
Podle něj světové instituce nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se samy řídit. Guterres vyzval, aby ti, kteří umělou inteligenci vytváří, nesli za své počínání odpovědnost.
„Má-li být AI mocná, musí podléhat správě. Má-li být AI věrohodná, ti, kteří ji tvoří, musí nést odpovědnost,“ uvedl Guterres. Podle něj musí vlády rychle jednat, aby vytvořily regulační rámce. „Firmy musí přijmout odpovědnost, která odpovídá jejich moci,“ uvedl Guterres s tím, že již nyní AI představuje velké změny.
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„Mohli bychom být poslední generací, která bude schopná stanovit podmínky pro soužití mezi lidmi a stroji,“ varoval Guterres.„Otázkou je, zda společně dáme podobu této transformaci – nebo se sami necháme přetvořit,“ uvedl také šéf OSN.
Robinhood chce udělat z umělé inteligence nového pomocníka drobných investorů. AI agenti mají analyzovat portfolio, navrhovat strategie, rebalancovat pozice a zadávat obchody. Firma tvrdí, že tím lidem zpřístupní nástroje, které dosud využívali hlavně velcí institucionální hráči.
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Trhy
Robinhood chce udělat z umělé inteligence nového pomocníka drobných investorů. AI agenti mají analyzovat portfolio, navrhovat strategie, rebalancovat pozice a zadávat obchody. Firma tvrdí, že tím lidem zpřístupní nástroje, které dosud využívali hlavně velcí institucionální hráči.
Generální tajemník vnímá s obavami rychlost, kterou se umělá inteligence šíří, moc, kterou soustředí, a pokřivení vztahu mezi pravdou a lží, které vytváří. V případě vhodného a kontrolovaného využití však umělá inteligence může mít podle Guterrese pozitivní dopady, protože dokáže šířit vědomosti, které byly dosud soustředěné v úzkém okruhu lidí.
„Dobře využitá a rozsáhle sdílená AI může snížit dobu nutnou pro rozvoj z dekád na jednotky let,“ poukázal generální tajemník OSN.
„Volba tudíž není mezi vírou v AI a strachem před ní. Volba stojí mezi řízením s cílem a nechat se unášet proudem,“ řekl dále Guterres. Priority generální tajemník OSN vidí v bezpečném používání AI, stanovení nepřekročitelných mezí, ve financování rozvoje tohoto nástroje a transparentnosti jeho používání.
Dvoudenní globální dialog o umělé inteligenci začal dnes v Ženevě. Akce se zúčastní diplomaté, vládní představitelé i zástupci soukromého sektoru.
Umělá inteligence už nemění jen rutinní práci. Letošní analýza Coface ukazuje, že automatizace nejvíce dopadá na vysoce odborné a dobře placené profese. Firmy proto začínají hledat hlavně lidi, kteří umějí AI využít, kontrolovat a přetvořit v konkrétní výsledek.
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Zprávy z firem
Umělá inteligence už nemění jen rutinní práci. Letošní analýza Coface ukazuje, že automatizace nejvíce dopadá na vysoce odborné a dobře placené profese. Firmy proto začínají hledat hlavně lidi, kteří umějí AI využít, kontrolovat a přetvořit v konkrétní výsledek.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.