Zapomeňte na telefonní číslo. WhatsApp bude jen jméno
Komunikační platforma WhatsApp chystá minirevoluci: uživatelé budou moci místo čísla používat jen jméno. Možnost si jej zarezervovat spouští mateřská Meta v těchto dnech.
WhatsApp zavádí možnost komunikovat s ostatními, aniž by bylo nutné sdílet telefonní číslo. Místo něj si uživatelé budou moci vyměňovat jedinečná uživatelská jména. Novinka bude v následujících měsících postupně zpřístupněna všem třem miliardám uživatelů platformy po celém světě, informovala mateřská společnost Meta Marka Zuckerberga.
„Jakmile spustíme uživatelská jména, lidé ani firmy, kterým napíšete poprvé, už neuvidí vaše telefonní číslo – pokud budete mít uživatelské jméno aktivované. Rezervace volitelného uživatelského jména zabere jen několik sekund. V nejnovější verzi WhatsAppu přejděte do Nastavení > Účet > Uživatelské jméno. Uživatelská jména budeme v příštích měsících zavádět postupně. Jakmile budou dostupná ve vaší zemi, upozorníme vás přímo v aplikaci WhatsApp,“ uvedla Meta.
Už nyní i někteří uživatelé v Česku dostávají avíza o možnosti zarezervovat si jméno. Rezervace jména se dá udělat jen na telefonu, ne na desktopu.
Meta uvedla, že uživatelé budou moci své uživatelské jméno kdykoli změnit nebo odstranit. Jakmile bude funkce plně spuštěna, budou se moci uživatelé WhatsAppu spojit pouze na základě výměny uživatelských jmen. I nadále však zůstanou k dispozici možnosti blokovat nebo nahlašovat nevyžádané zprávy.
Uživatelská jména budou moci mít maximálně 35 znaků a pravidla pro jejich výběr budou poměrně volná. Výjimku budou tvořit jména některých významných veřejných činitelů a celebrit, která nebudou k dispozici ostatním uživatelům – aby se každý nemohl vydávat za Andreje Babiše či Donalda Trumpa.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Nejdřív dobrovolně, pak všichni
Vedoucí produktového oddělení WhatsAppu Alice Newton-Rex uvedla, že od uživatelů opakovaně slýchala, že nechtějí vždy sdílet své telefonní číslo jen proto, aby mohli být s někým v kontaktu, zejména ve skupinových chatech. Podle ní má nová funkce „dát uživatelům větší kontrolu nad tím, jak se v aplikaci prezentují“.
Meta umožňuje sloučit si jméno na všech svých platformách, tj. také na Instagramu, Threads a Facebooku, prostřednictvím služby Accounts Centre. Zatím je registrace jména dobrovolná, ale po úplném zavedení nové funkce již telefonní čísla jednotlivých uživatelů nebudou na WhatsAppu veřejně viditelná.
Jméno i kód
Někteří upozorňují, že uživatelská jména mohou otevřít prostor pro nové podvody a vydávání se za jiné osoby. Společnost na dotaz jednoho uživatele na síti X ohledně ochrany před podvodníky podle BBC odpověděla, že má zavedeno „několik vrstev ochrany“.
Uživatelé si budou moci volitelně nastavit také krátký číselný klíč ke svému uživatelskému jménu. Kontaktovat je pak bude možné pouze tehdy, pokud bude druhá strana znát jak uživatelské jméno, tak tento klíč. Meta zároveň uvedla, že její systémy průběžně rozpoznávají a blokují riziko zneužívání.
Boom umělé inteligence může letos zdražit počítače, notebooky i mobilní telefony. Výrobci čipů přesouvají kapacity k výnosnějším AI technologiím a běžných komponent začíná být méně. Podle analytiků mohou nové iPhony zdražit o tisíce korun.
Telefony až o 6000 korun dražší? Nedostatek čipů může zasáhnout i Apple
Money
Boom umělé inteligence může letos zdražit počítače, notebooky i mobilní telefony. Výrobci čipů přesouvají kapacity k výnosnějším AI technologiím a běžných komponent začíná být méně. Podle analytiků mohou nové iPhony zdražit o tisíce korun.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.