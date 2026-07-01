Trump pustil Anthropic zpátky do hry. Elitní modely AI se vracejí pod dohledem vlády
Trumpova administrativa zrušila omezení pro nejpokročilejší modely Anthropiku Fable 5 a Mythos 5. Firma může po téměř třech týdnech obnovit plný přístup, výměnou za to ale slíbila úzkou spolupráci s americkou vládou při hlídání bezpečnostních rizik.
Americká vláda povolila společnosti Anthropic obnovit plný přístup k jejím nejpokročilejším modelům umělé inteligence Fable 5 a Mythos 5. Modely byly bezmála tři týdny omezené kvůli bezpečnostním obavám Washingtonu, píše agentura Reuters.
„Obdrželi jsme zprávu, že ministerstvo obchodu zrušilo exportní omezení vůči Claude Fable 5 a Mythos 5,“ uvedl Anthropic na síti X. Firma dodala, že přístup začne obnovovat následující den.
We’ve received notice that the Department of Commerce has lifted export controls on Claude Fable 5 and Mythos 5.— Anthropic (@AnthropicAI) June 30, 2026
We'll begin restoring access tomorrow, and will share an update soon.
We’re grateful to our users for their patience, and to everyone who worked with us on…
Anthropic stáhl Fable 5 a Mythos 5 už 12. června, tedy jen tři dny po spuštění Fable 5. Stalo se tak poté, co vláda firmě nařídila pozastavit přístup k těmto modelům pro cizince. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa krok zdůvodnila obavami o národní bezpečnost.
Společnost Anthropic uvedla, že nařízení o kontrole exportu bylo vydáno poté, co výzkumníci společnosti Amazon nahlásili způsob, jak obejít bezpečnostní opatření modelu Fable 5. Ten modelu umožnil identifikovat zranitelnosti softwaru a v jednom případě i vygenerovat kód demonstrující, jak by mohla být jedna z těchto zranitelností zneužita.
Anthropic dodal, že v reakci zavedl nové bezpečnostní opatření, které popsané chování blokuje. Jakýkoli zablokovaný požadavek bude místo toho odeslán modelu Opus 4.8. Společnost varovala, že je pravděpodobně nemožné zajistit, aby byl jakýkoli model AI zcela odolný proti obcházení bezpečnostních omezení.
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Trhy
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Americké ministerstvo obchodu už minulý pátek povolilo omezený přístup k modelu Mythos 5 pro některé „důvěryhodné“ domácí organizace. Nyní podle Reuters exportní omezení pro vyspělé AI modely zrušilo.
Zpřísněný dohled
Washington v poslední době zpřísňuje dohled nad uváděním nových jazykových modelů na trh. Snaží se tak odhalovat možná bezpečnostní rizika a zabránit tomu, aby nejvyspělejší modely zneužily vojenské rozvědky v Číně, Rusku nebo dalších problematických zemích.
Americký ministr obchodu Howard Lutnick v dopise adresovaném Anthropiku uvedl, že firma souhlasila s tím, že bude aktivně vyhledávat a řešit bezpečnostní rizika spojená se svými modely. Společnost se zároveň zavázala úzce spolupracovat s americkou vládou na bezpečnostních protokolech pro Mythos, Fable i budoucí modely a informovat úřady o případné škodlivé aktivitě.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Anthropic má přitom se státní správou napjaté vztahy. Americké ministerstvo obrany firmu na konci února označilo za bezpečnostní riziko pro dodavatelský řetězec poté, co nevyhověla ultimátu Pentagonu ohledně pravidel pro některá využití svých AI produktů. Rozhodnutí nyní znemožňuje využívání modelů Anthropiku pro vládní zakázky.
Spor se týkal hlavně hranic, kam až má použití umělé inteligence sahat. Anthropic odmítl umožnit využití svých technologií pro masové sledování domácností a plně autonomní zbraňové systémy. Šéf firmy Dario Amodei tvrdí, že takové nasazení AI může podkopávat demokratické hodnoty.
Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci OpenAI. Jeho hlavním produktem je chatbot Claude, uvedený na trh v roce 2023.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.