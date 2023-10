OpenAI zkoumá možnosti výroby vlastních čipů pro umělou inteligenci

Americká společnost OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChaGPT, zkoumá možnost výroby vlastních čipů pro umělou inteligenci (AI). Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s plány podniku. OpenAI podle nich v této souvislosti dokonce začala zvažovat převzetí některé čipové firmy.

Reklama

Společnost OpenAI diskutuje podle zdrojů už od loňského roku o různých možnostech, jak řešit nedostatek čipů pro umělou inteligenci. Tyto možnosti zahrnují vytvoření vlastního čipu, užší spolupráci s dodavateli čipů i větší diverzifikaci dodávek.

Vytvoření vlastního čipu by si podle odborníků vyžádalo rozsáhlé investice a pravděpodobně by trvalo několik let. Převzetí některého čipového podniku by tento proces nicméně mohlo urychlit.

Meta vyzvala OpenAI na souboj umělých inteligencí Zprávy z firem Nejlepší, nejvyspělejší, nejvýkonnější. Taková má být umělá inteligence, kterou vyvíjí společnost Meta, za níž stojí technologický miliardář Mark Zuckerberg. Meta tak vyzval tak na souboj dosud nejvyspělejší model nabízený společností OpenAI. ČTK Přečíst článek

Společnost OpenAI se k informacím agentury Reuters odmítla vyjádřit. Šéf podniku Sam Altman si ale už dříve veřejně stěžoval na nedostatek čipů pro umělou inteligenci. Více než 80 procent globálního trhu s čipy vhodnými pro aplikace založené na umělé inteligenci kontroluje americká společnost Nvidia.

Společnost OpenAI koncem loňského listopadu zdarma zpřístupnila ChatGPT veřejnosti a systém si rychle získal značnou popularitu. ChatGPT dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Na základě obrovského množství dat se učí, jak odpovídat na podněty uživatelů. V létě OpenAI uvedla na trh verzi ChatGPT Enterprise určenou pro velké podniky.

Washington zneklidněl. Huawei buduje utajovanou síť závodů na pokročilé čipy Zprávy z firem Několik tchajwanských technologických firem pomáhá čínskému podniku Huawei stavět na jihu pevninské Číny utajovanou síť závodů na výrobu čipů, zjistila agentura Bloomberg. Huawei by jejím prostřednictvím mohl obcházet sankce, které na něj uvalily Spojené státy, a dále rozvíjet čínské technologické ambice. Huawei podle Bloombergu buduje dané závody pod jinými jmény, aniž by jakkoli připouštěl svoji účast. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Američtí spisovatelé žalují společnost Meta. Její umělá inteligence jim měla zneužít díla Zprávy z firem Skupina amerických spisovatelů včetně držitele Pulitzerovy ceny Michaela Chabona žaluje společnost Meta Platforms kvůli jejímu systému umělé inteligence Llama. ČTK Přečíst článek