Obytné nemovitosti v Česku zlevňují nejvýrazněji za posledních více než třináct let, říkají dnešní data Eurostatu. Na vině je hlavně vysoká inflace a drahé hypotéky.

Nemovitosti v Česku zlevňují nejvýrazněji za posledních více než třináct let. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnil Eurostat. Podle něj ceny nemovitostí v ČR klesly v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 2,9 procenta. Jedná se o nejvýraznější meziroční pokles cen rezidenčních nemovitostí od prvního čtvrtletí roku 2010, kdy se český nemovitostní trh ještě potýkal s dopady světové finanční krize.

Eurostat v dané statistice sleduje ceny, za něž jsou transakce s obytnými nemovitostmi domácnostmi opravdu uskutečňovány. Sleduje přitom jak příslušný cenový vývoj „nemovitostí z druhé ruky“, tak i novostaveb.

Drahé hypotéky odstranili poptávku

Poměrně výrazný meziroční propad cen nemovitostí má na svědomí zejména nejvyšší inflace za posledních zhruba třicet let, která Česko postihla zejména loni a na přelomu roku. Loni inflace přesáhla patnáct procent, letos bude podle všeho více než desetiprocentní. Vysoká inflace předloni a loni přiměla Českou národní banku razantně zvyšovat své úrokové sazby. Jejich růst jde ruku v ruce s růstem tržních úrokových sazeb, včetně těch na hypotékách. Úroky na hypotékách jsou nyní stále poblíž přibližně dvacetiletých maxim. Drahé hypotéky citelně oslabují poptávku po nemovitostech, což je klíčová příčina jejich zmíněného propadu.

Růst úroků například na vládních dluhopisech, který rovněž souvisí s poměrně vysokou inflací, zatraktivňuje v očích investorů právě třeba dluhopisy. Méně prostředků pak tito investoři, včetně institucionálních, dávají do realit. Místo toho investují více do dluhopisů. I tento posun v investičních preferencích v důsledku snižuje ceny nemovitostí.

