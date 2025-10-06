První Nobelovy ceny rozdány. Za fyziologii a lékařství je získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

Nový magazín právě vychází!

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance, oznámil švédský Karolínský institut ve Stockholmu.

Oceněným vědcům se podařilo identifikovat regulační T-lymfocyty, tedy buňky, které brání imunitnímu systému v napadání vlastního těla. Díky jejich výzkumu vznikl obor periferní tolerance. „Jejich objevy položily základy nového oboru výzkumu a podnítily vývoj nových léčebných metod, například pro rakovinu a autoimunitní onemocnění,“ uvedl Karolínský institut.

Vedle prestiže, kterou cena přináší, si laureáti rozdělí i finanční odměnu 11 milionů švédských korun (24,2 milionu korun). V minulém roce cenu získali Američané Victor Ambros a Gary Ruvkun za objev microRNA, tedy velmi malých molekul ribonukleové kyseliny (RNA), které mají vliv na regulaci genů.

Nobelova cena za fyziologii a lékařství patří k těm, které mají často více než jednoho laureáta. Do dneška bylo uděleno 115 cen, z toho ve 40 ročnících ji dostal pouze jeden člověk. Ve 39 případech byli laureáti tři, což je nejvyšší počet.

Po dnešním oznámení budou v úterý a ve středu následovat ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

„V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light," napsal Rzeczpospolita v titulku. Připomněl, že dosavadní vládní koalice a její spojenci líčili volby jako střet Evropy a Západu, které oni reprezentují, s populisty a extremisty, kteří budou kolaboranty s Ruskem. „V kampani to zní dobře, ale nemusí to nutně odrážet skutečnou dělicí čáru v české společnosti," napsal komentátor.

Cituje názor ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera, který nečeká, že by premiér Babiš vyrazil na návštěvu Kremlu, jak to udělali šéfové maďarské a slovenské vlády Viktor Orbán a Robert Fico. ANO se v přístupu k Evropské unii podle Eichlerova názoru příliš neliší od ODS, která patří v Evropském parlamentu do frakce Evropských konzervativců a reformistů, spolu s polskou opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.

Cituje také Martina Ehla z Hospodářských novin, podle kterého Babiš rozhodně nevyhrál na nějaké vlně protiunijních nálad - Češi nechtějí vystoupit z EU a NATO a sám Babiš to vylučuje, jakkoli hlasitě kritizoval Brusel. Volby byly podle Ehla hlasováním o vládě Petra Fialy, která zklamala obyčejné lidi vysokými cenami energií a potravin. Hodně lidem se také nelíbí pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ale tvrdí nacionalisté - SPD a Stačilo! - ve volbách nezískali tolik, kolik se čekalo. Do parlamentu se dostali Motoristé, kteří vyrostli na odporu proti unijní Zelené dohodě (Green Deal), podotkl list.

Babišovi chybí 20 hlasů k většině v parlamentu a komentátor Rzeczpospolity podotýká, že podle jeho českých zdrojů v případě, že jednání se SPD a Motoristy ztroskotají, není vyloučeno, že se ANO dohodne s některými stranami nynější vládní koalice, jakkoli to během kampaně vylučovaly.

Prezident Petr Pavel určitě nebude souhlasit, aby funkce důležité pro zahraniční politiku a bezpečnost obsadili extremisté. A zdá se, že to Babiš chápe. V sobotu večer prezident optimisticky prohlásil, že výsledky jednoznačně potvrdily prozápadní orientaci země,“ dodala Rzeczpospolita.

„Bez ohledu na to, s kým naváže spolupráci, Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána, a tím spíše Jaroslawa Kaczyńského,“ píše Gazeta Wyborzca. S Orbánem se Babiš sice rád fotí, ale chválí hlavně jeho domácí politiku, dodal.

Babiš nepochybně bude zkoušet v domácí politice posílit postavení své a svého hnutí. Od jeho vládnutí se dá čekat koncentrace moci a pokusy o oslabení veřejnoprávních médií. Ale Babiš se neodváží střetu s EU, která je garantem demokracie. „To je hranice, kterou Babiš nepřekročí. Protože by to ohrozilo jeho podnikání, které je pro Babiše, zvaného český Donald Trump, absolutní prioritou a důvodem, kvůli kterému vůbec vstoupil do politiky,“ usoudil komentátor.

„V době politických otřesů v Evropě a ve světě Česko jako jedna z mála zemí ve střední a východní Evropě má šanci zachovat si relativní předvídatelnost. Může to od Babiše vyžadovat lavírování mezi radikálními požadavky jeho koaličních spojenců a pragmatismem. A právě pragmatismus je národním rysem Čechů, na který jsou velice hrdí,“ zdůraznila Gazeta Wyborcza.

