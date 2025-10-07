Nový magazín právě vychází!

Nobelovu cenu za fyziku získalo trio vědců za výzkum kvantové mechaniky

Nobelovu cenu za fyziku získalo trio vědců za výzkum kvantové mechaniky

Nobelovu cenu za fyziku získali John Clarke, Michel Devoret a John Martinis
ČTK
ČTK
ČTK

Nobelovu cenu za fyziku získali Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za jejich výzkum kvantové mechaniky. Všichni tři vědci působí ve Spojených státech. Ve Stockholmu to oznámila Královská švédská akademie věd.

Akademie ocenila vědce za experimenty, které prokázaly zákonitosti kvantové mechaniky v bezprecedentně velkém měřítku. „Zásadní otázkou fyziky je maximální velikost systému, který může demonstrovat efekty kvantové mechaniky,“ uvedl výbor. Oceněná trojice prováděla v 80. letech experimenty s elektrickými obvody v systému velkém natolik, že by se dal uchopit do ruky.

Laureáti při pokusech demonstrovali jev označovaný jako kvantové tunelování, při němž částice porušují principy klasické fyziky tím, že procházejí potenciálovou bariérou, kterou by podle klasické fyziky překonat nemohly.

Stále nová překvapení

„Je úžasné, že můžeme oslavovat, jak 100 let stará kvantová mechanika neustále přináší nová překvapení. Je také nesmírně užitečná, protože kvantová mechanika je základem veškeré digitální technologie,“ uvedl zástupce komise zodpovědné za výběr oceněných Olle Eriksson. Letos oceněný výzkum poskytl podle tiskové zprávy prostor pro vývoj nové generace kvantových technologií.

„Cítím se naprosto ohromen. Samozřejmě mě nikdy ani nenapadlo, že by má práce mohla být základem pro udělení Nobelovy ceny,“ uvedl podle agentury Reuters Clarke na tiskové konferenci. Upozornil také, že mobilní telefon, prostřednictvím kterého se s ním zástupci komise spojili, funguje zčásti také díky oceněnému výzkumu.

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči
Aktualizováno

První Nobelovy ceny rozdány. Za fyziologii a lékařství je získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči

Leaders

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance. Dnes to ve Stockholmu oznámil švédský Karolínský institut.

ČTK

Přečíst článek

Třiaosmdesátiletý Clarke je profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Dvaasedmdesátiletý Devoret působí jako profesor na Yaleově univerzitě a spolu s Martinisem je také profesorem Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. Martinis, narozený v roce 1958, do své rezignace v roce 2020 vedl laboratoř společnosti Google zkoumající kvantovou umělou inteligenci.

Loni akademie Nobelovu cenu za fyziku udělila Američanovi Johnu Hopfieldovi a britsko-kanadskému vědci Geoffreymu Hintonovi za objevy a vynálezy, které přispěly k rozvoji umělé inteligence (AI), konkrétně v oblasti strojového učení s využitím umělé neuronové sítě.

Týden vyhlašování Nobelových cen bude ve středu pokračovat oznámením laureáta nebo laureátů ceny za chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí příští pondělí oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Vedle prestiže, kterou Nobelova cena přináší, si laureáti rozdělí finanční odměnu 11 milionů švédských korun (24,2 milionu korun). Nobelovy ceny budou letošním laureátům oficiálně předány 10. prosince, na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

Američané postaví na Slovensku nový jaderný blok

Slovensko podepsalo s USA dohodu o výstavbě nového jaderného bloku
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenská vláda podepsala mezistátní dohodu s USA o výstavbě nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích na Slovensku, zařízení o výkonu přes 1000 megawattů bude ve vlastnictví státu, uvedl podle prohlášení úřadu vlády premiér Robert Fico na Evropském jaderném fóru (ENEF). Záměr výstavby nového jaderného zdroje kabinet schválil loni, následně ustoupil od plánu vypsat tendr na dodavatele technologie a představitelé vlády v této souvislosti oznámili spolupráci s USA.

Podle záznamu z Ficova vystoupení ministerský předseda v projevu na ENEF uvedl, že jeho vláda v září „podepsala a schválila“ mezistátní dohodu s USA, neboť Bratislava chce postavit do státního vlastnictví jaderný blok. Z pozdějšího Ficova vyjádření na ENEF ovšem vyplynulo, že podpis dohody s USA je pouze plánovaný. Spolupráci s americkým dodavatelem označil premiér za nejpravděpodobnější variantu.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

V září slovenská vláda schválila dohodu o spolupráci s vládou USA, která podle médií vytváří právní a institucionální rámec kooperace obou zemí v oblasti civilní jaderné energetiky a zodpovědného využívání jaderné energie a která má zásadní význam pro budování nového jaderného zdroje. Slovenské ministerstvo hospodářství tehdy uvádělo, že Bratislava si zachovala pravomoc při výběru partnerů, technologie i způsobu financování projektu.

Hlavní podíl na výrobě elektřiny na Slovensku mají už v současnosti jaderné elektrárny. Největší výrobce elektřiny v zemi, společnost Slovenské elektrárne (SE), pracuje na dokončení čtvrtého bloku v atomové elektrárně Mochovce. Kontrolní podíl v SE drží Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského.

Čestný prezident Motoristů Filip Turek označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD. Podle předsedy Petra Macinky Motoristé vyjednávají s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené Sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.

Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory. Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo

„V takové vládě bych neseděl,“ konstatoval. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.

„Slyšeli jsme jména, a ta nám připadají přijatelná,“ uvedl. Odmítl nicméně potvrdit, že by se mohlo jednat například o šéfa hasičů Vladimíra Vlčka, který v pondělí jednal s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem, což oba vysvětlovali snahou o zlepšení rozpočtu hasičského sboru.

Zdvořilá schůzka

Macinka v souvislosti se spekulacemi ohledně jmen řekl, že se situace vyvíjí každým dnem a bylo by neseriózní cokoli zveřejňovat. Usměrňoval také pondělní Turkovo vyjádření. „Řekl, že pan Macinka by byl skvělým nebo perfektním ministrem životního prostředí a stejně tak Oto Klempíř skvělým nebo perfektním ministrem kultury. To bych určitě podepsal. Máme tady 13 odborníků v každé oblasti. Jsou to fakticky lídři a každý z nich by mohl být ministrem. Ale v tuto chvíli by bylo předčasné kohokoli určovat na nějaké pozice, respektive zveřejňovat tyto věci do té doby, než dojde k uzavření těch jednání,“ uvedl.

Advokátka, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nová poslankyně Renata Vesecká (za Motoristé) dnes nechtěla komentovat, zda se zvažuje i možnost, že by se stala budoucí ministryní spravedlnosti. Uvedla však, že by i ve Sněmovně chtěla působit v oboru, kterému se celoživotně věnuje. „Mojí oblastí by rozhodně měla být oblast práva a bezpečnosti,“ řekla.

Poslanci Motoristů dnes vybírají vedení svého klubu. Kandidátem na jeho předsedu je lékař Boris Šťastný, který již v minulosti poslancem byl, a to za ODS. Prvním místopředsedou klubu by měl být Matěj Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.

Motoristé v letošních sněmovních volbách získali 13 mandátů.

