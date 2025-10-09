Polákovi hrozí doživotí za špionáž pro Rusy
Až doživotí hrozí úředníkovi z archívu varšavské radnice, kterého polské úřady obvinily ze špionáže pro Rusko. Archivář pět let předával ruské civilní rozvědce materiály, které mohly uškodit Polsku, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.
Archiváře Tomasze L. - polské zákony nedovolují uvést plné jméno obviněného - zadržela polská kontrarozvědka ABW v březnu 2022, krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Tomasz L. byl od té doby ve vazbě. Po tříletém vyšetřování dnes prokuratura oznámila odeslání obžaloby k soudu ve Varšavě.
Obviněný se nepřiznal, jeho motivy úřady nesdělily.
Osmapadesátiletý úředník zkopíroval stovky služebních dokumentů a formulářů. Svému řídícímu důstojníkovi, který působil jako diplomat na ruském velvyslanectví a byl již vyhoštěný, podle vyšetřovatelů poskytl i další údaje, které mohly rozvědce pomoci při budování falešné totožnosti tzv. nelegálů, tedy špionů dlouhodobě působících v cizí zemi pod falešnou identitou.
Škody, které nenápadný archivář mohl způsobit, se dají těžko odhadnout, pro Rusy byl neocenitelný, napsal list Rzeczpospolita. K odhalení ruského špeha na radnici pomohl izraelský sledovací program Pegasus, který Polsko zakoupilo za předchozí vlády nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS).
Pegasus umožňuje získat údaje z mobilních telefonů sledovaných osob. Podle nynější polské vlády byl používán nejen proti odpůrcům předchozího kabinetu, ale posloužil i ke špehování některých politiků vládní strany. Izraelský program pořídilo ministerstvo spravedlnosti za peníze určené na pomoc obětem zločinů a údajně byl použit ke špehování desítek lidí.
Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti Tchaj-wanu a zdokonaluje prostředky a schopnosti pro provedení překvapivého útoku. Současně se snaží podkopat důvěru obyvatel vůči tchajwanské vládě s pomocí online útoků a manipulací, uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany ve zprávě vydávané každé dva roky, z níž citovala agentura Reuters. Čínské ministerstvo obrany na žádost Reuters o komentář zatím nereagovalo. Čína se nikdy nezřekla možnosti použít síly k podrobení Tchaj-wanu.
Čína se připravuje na provedení překvapivého útoku na Tchaj-wan, tvrdí tamní ministerstvo
Politika
Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti Tchaj-wanu a zdokonaluje prostředky a schopnosti pro provedení překvapivého útoku. Současně se snaží podkopat důvěru obyvatel vůči tchajwanské vládě s pomocí online útoků a manipulací, uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany ve zprávě vydávané každé dva roky, z níž citovala agentura Reuters. Čínské ministerstvo obrany na žádost Reuters o komentář zatím nereagovalo. Čína se nikdy nezřekla možnosti použít síly k podrobení Tchaj-wanu.