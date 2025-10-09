Nový magazín právě vychází!

Polákovi hrozí doživotí za špionáž pro Rusy

Polákovi hrozí doživotí za špionáž pro Rusy

Až doživotí hrozí úředníkovi z archívu varšavské radnice, kterého polské úřady obvinily ze špionáže pro Rusko. Archivář pět let předával ruské civilní rozvědce materiály, které mohly uškodit Polsku, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.

Archiváře Tomasze L. - polské zákony nedovolují uvést plné jméno obviněného - zadržela polská kontrarozvědka ABW v březnu 2022, krátce po ruské invazi na Ukrajinu. Tomasz L. byl od té doby ve vazbě. Po tříletém vyšetřování dnes prokuratura oznámila odeslání obžaloby k soudu ve Varšavě.

Obviněný se nepřiznal, jeho motivy úřady nesdělily.

Osmapadesátiletý úředník zkopíroval stovky služebních dokumentů a formulářů. Svému řídícímu důstojníkovi, který působil jako diplomat na ruském velvyslanectví a byl již vyhoštěný, podle vyšetřovatelů poskytl i další údaje, které mohly rozvědce pomoci při budování falešné totožnosti tzv. nelegálů, tedy špionů dlouhodobě působících v cizí zemi pod falešnou identitou.

Škody, které nenápadný archivář mohl způsobit, se dají těžko odhadnout, pro Rusy byl neocenitelný, napsal list Rzeczpospolita. K odhalení ruského špeha na radnici pomohl izraelský sledovací program Pegasus, který Polsko zakoupilo za předchozí vlády nyní opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS).

Pegasus umožňuje získat údaje z mobilních telefonů sledovaných osob. Podle nynější polské vlády byl používán nejen proti odpůrcům předchozího kabinetu, ale posloužil i ke špehování některých politiků vládní strany. Izraelský program pořídilo ministerstvo spravedlnosti za peníze určené na pomoc obětem zločinů a údajně byl použit ke špehování desítek lidí.

Čínská armáda

Čína se připravuje na provedení překvapivého útoku na Tchaj-wan, tvrdí tamní ministerstvo

Politika

Čína zesiluje vojenské aktivity v blízkosti Tchaj-wanu a zdokonaluje prostředky a schopnosti pro provedení překvapivého útoku. Současně se snaží podkopat důvěru obyvatel vůči tchajwanské vládě s pomocí online útoků a manipulací, uvedlo tchajwanské ministerstvo obrany ve zprávě vydávané každé dva roky, z níž citovala agentura Reuters. Čínské ministerstvo obrany na žádost Reuters o komentář zatím nereagovalo. Čína se nikdy nezřekla možnosti použít síly k podrobení Tchaj-wanu.

ČTK

Americký prezident Donald Trump

Jen staré telefony a notebooky. Eurokomisaři dostali varování ohledně špionáže ze strany USA

Politika

ČTK

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.

Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.

Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.

Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.

Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Lukáš Kovanda

Americký prezident Donald Trump

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

Money

Lukáš Kovanda

Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany

Počet napadených klientů bank stoupl meziročně o pětinu. Hackeři okradli své oběti o stovky milionů krun. Útoky jsou stále sofistikovanější. O nových hrozbách i obraně proti nim diskutují odborníci z finančního sektoru.

Počet kybernetických útoků rok od roku roste. Podle dat České bankovní asociace bylo k červnu 2025 napadeno 44 025 klientů bank a celkové škody dosáhly 885,9 milionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o 19 procent. Sledujte diskusi zástupců finančního sektoru na kanálech ČTK a v dalších médií. 

Rostoucí počet útoků ukazuje, že vedle zavádění technických opatření je nezbytná i osvěta a sdílení zkušeností. Proto se ve čtvrtek 9. října 2025 od 10:00 setkají v PressCentru ČTK odborníci z finančního sektoru na debatě u kulatého stolu, který pořádá BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Diskutovat se bude nejen nad aktuálními daty z jednotlivých institucí, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se proti nim co nejúčinněji bránit – jak z pohledu jednotlivců, tak i celého systému.

Debaty se zúčastní:

  • Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
  • Robert Chrištof, generální ředitel, mBank
  • Aleš Černý, ředitel řízení retailových rizik, Air Bank
  • Michal Března, odborník na kyberbezpečnost a regionální lídr pro trhy střední a východní Evropy, ESET

Přímý přenos diskuse u kulatého stolu bude k dispozici zdarma na kanále YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz a FB ČTK Connect a další zpravodajských webech, mimo jiné na newstream.cz. Po skončení pořadu zůstane jeho záznam nadále k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

Hacker (ilustrační foto)

Muži chtějí vydělat, ženy románek. Kyberpodvodníci jsou stále rafinovanější, říká policejní expert

Money

Kyberpodvodům nyní kralují „výhodné investice“ s vidinou rychlého a bezpracného zbohatnutí. Častěji se podle policejních statistik na takové lákadlo chytí muži, kteří jsou ochotni přesvědčivým podvodníkům poslat i stovky tisíc korun. Ženy zase naletí na „záchranné mise" vojáků, lékařů nebo podlehnou „zamilovaným“ cizincům, kteří se údajně ocitli v nesnázích a potřebují poslat peníze na záchranu. Vloni se tak počet útoků meziročně už ztrojnásobil a celkové škody z kyberpodvodů se v Česku vyšplhaly na částku 1,3 miliardy korun. Jediným lékem, který proti kyberpodvodům pomáhá, je vzdělávání a informovanost klientů, řekla výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA) Monika Zahálková.

Věra Tůmová

Kyberbezpečnost - ilustrační foto

Co to zase přišlo WhatsAppem? Čechy zajímá kybernetická bezpečnost, ale nedělají pro ni nic

Zprávy z firem

Češi se kybernetických útoků sice bojí, ale pro efektivní ochranu často nedělají ani minimum. Vyplývá to z průzkumu, který vznikl ve spolupráci EY a společnosti NMS Market Research. Šetření zároveň odhalilo nízkou míru osobní odpovědnosti – jen pětina dotázaných se domnívá, že za svou bezpečnost odpovídají pouze oni sami.

sta

Bankovní versus nebankovní půjčka: Rozdíly mezi úvěry zvolna mizí

Bankovní versus nebankovní půjčka: Rozdíly mezi úvěry zvolna mizí

Money

Komerční spolupráce

