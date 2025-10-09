Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Lukáš Kovanda
Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.

Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.

Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.

Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.

Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.

Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.

Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury končí a vláda chce odpovědi

Kolaps eDokladů má dohru. Šéf agentury Martin Mesršmíd (na snímku) končí a vláda chce odpovědi
Profimedia
ČTK
ČTK

Po kolapsu aplikace eDoklady během sněmovních voleb končí její šéf Martin Mesršmíd. Vicepremiér Marian Jurečka mu dal dva týdny na to, aby vysvětlil, proč systém nezvládl nápor milionů uživatelů.

Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) přijal rezignaci šéfa Digitální a informační agentury (DIA) Martina Mesršmída k 23. říjnu. Ten má nyní dva týdny na hlubší analýzu problémů s aplikací eDoklady během víkendových sněmovních voleb. Novinářům to řekl Jurečka po středečním jednání vlády, na kterém informoval o dalším postupu s ministry. DIA zdůvodnila výpadky systému podceněním jeho kapacity. Příčinou byl podle ní nesprávný odhad zájmu a nedostatečné testování zátěže, uvedla v úterý.

„Dokument bude zahrnovat, kde konkrétně vznikly chyby a kde došlo k podcenění systému. Byli jsme opakovaně ujišťováni, že se to zvládne. Potřebujeme komplexní materiál, aby se nic takového neopakovalo. Čas dvou týdnů dává logiku,“ uvedl Jurečka.

Ředitel Digitální a informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd
Aktualizováno

Mesršmíd nabídl rezignaci po komplikacích s eDoklady

Leaders

Ředitel Digitální informační agentury (DIA) Martin Mesršmíd se rozhodl kvůli potížím s eDoklady při pátečních a dnešních sněmovních volbách nabídnout rezignaci, uvedl to ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu. Mesršmídův záměr poté potvrdil mluvčí agentury Jakub Palata. Bude na ministru práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL), jestli rezignaci přijme. Ten v reakci uvedl, že se se současným šéfem DIA sejde v příštím týdnu. Podle Mesršmída je příčinou chyb to, že agentura podcenila možný zájem o používání aplikace.

ČTK

Přečíst článek

Podle mluvčího agentury Jakuba Palaty není oznámení jména nového ředitele DIA na pořadu dne. „Předává se agenda, řeší nastalá situace, připravuje se report pro vládu,“ řekl.

Mesršmíd v dnešní tiskové zprávě označil vznik Digitální a informační agentury za jeden z nejvýznamnějších kroků k digitalizaci státní správy v posledních letech. Mesršmíd stál v čele agentury od jejího vzniku na začátku roku 2023.

Aplikace eDoklady umožňuje mít osobní doklad totožnosti v mobilním telefonu namísto klasického plastového občanského průkazu. Funguje od začátku loňského roku a od té doby si ji stáhlo přes 800 000 uživatelů. Již při spuštění měla kvůli velkému zájmu problémy s přihlašováním přes systém NIA. Národní identifikační autorita je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro on-line služby, zejména veřejné správy.

První možnost využít eDoklady při volbách do Poslanecké sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti. Během prvních čtyř hodin voleb byl zaznamenán rekordní počet 1,5 milionu přihlášení do eDokladů přes identifikační autoritu NIA. Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci samotných digitálních dokladů. Nastalo přetížení, jež ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad.

Aplikace eDoklady prošla před volbami testováním, skutečný provoz ale podle zástupců DIA přinesl specifickou situaci, kterou byl mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v současných testovacích podmínkách plně nasimulovat. Systém po posílení fungoval bez problémů až druhý den voleb.

Výpadek aplikace eDoklady zrovna v den voleb působí podle IT experta ze společnosti Creative Dock Adama Hanky skoro jako připomínka shůry toho, že digitalizace se v Česku nedaří takovým tempem a takovou kvalitou, jakou by měla. „Zřízení digitální a informační agentury byl obecně krok správným směrem, ale ukazuje se, že dosluhující vláda rozhodně nedala digitalizaci dostatečnou prioritu, a to jak v oblasti pozornosti členů vlády, tak v oblasti rozpočtové. Problém je hlavně provozního charakteru - nedostatek investic, nedostatek financí. Částečně se do této problematiky propisuje i nezkušenost zaměstnanců, neboť státní sektor stále nedokáže lákat IT odborníky za konkurenceschopné platy,“ řekl.

Pražské Palladium kupuje fond ze skupiny Erste

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
ČTK
ČTK

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje fond Reico ze skupiny Erste. Odhadovaná cena dosahuje až 17 miliard korun.

Realitní fond Reico ze skupiny Erste kupuje pražské obchodní centrum Palladium. Transakci v současnosti posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

3 fotografií v galerii

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí by měl vydat do 20 dnů.

Centrum kupuje nově založená společnost Project Aurelia, která spadá pod realitní fond Reico investiční společnosti Erste Asset Management.

Obchodní centrum Palladium Praha nyní vlastní německá společnost Union Investment. Ta jej koupila v roce 2015 za 570 milionů eur, tedy přibližně 14 miliard korun. Podle informací Hospodářských novin z letošního února chce Union Investment za Palladium zhruba 700 milionů eur, což odpovídá 17 miliardám korun.

Obchodní centrum Palladium

Palladium je na prodej. Majitel za něj chce 700 milionů eur

Reality

Německá investiční společnost Union Investment zvažuje prodej obchodního centra Palladium v centru Prahy. Podle informací Hospodářských novin se firma pokouší z prodeje nemovitosti získat kolem 700 milionů eur, v přepočtu zhruba 17,5 miliardy korun. V roce 2015 zaplatil Union Investment za Palladium 570 milionů eur, podle současného kurzu necelých 14,3 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin zakončilo obchodní centrum hospodaření se ziskem 107 milionů korun. Čistý obrat přesáhl miliardu.

Pětipodlažní obchodní centrum na náměstí Republiky v centru Prahy stojí na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavba centra začala v květnu 2005 a veřejnosti se Palladium slavnostně otevřelo 25. října 2007. V současnosti je v něm 157 obchodů a 27 restaurací, kaváren a barů. Kromě toho jsou součástí centra i kanceláře a velké podzemní parkoviště. Celková rozloha obchodního centra je 115 tisíc metrů čtverečních.

