Nobelovu cena za chemii získali tvůrci „molekulárních stavebnic budoucnosti“
Laureáty Nobelovy ceny za chemii pro rok 2025 se stali Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Švédská Královská akademie věd ocenila jejich průlomový výzkum metalo-organických sítí – nové formy molekulární architektury, která může pomoci řešit klimatické a environmentální výzvy současnosti.
Podle vyjádření Královské akademie laureáti „vytvořili molekulární konstrukce s velkými dutinami, skrz které mohou proudit plyny a další chemikálie“. Tyto takzvané metalo-organické sítě (MOF – metal-organic frameworks) lze využít například k zachycování oxidu uhličitého, sběru vody z pouštního vzduchu, čištění vodních zdrojů nebo bezpečnému skladování toxických látek.
Výzkum oceněných vědců, který odstartoval už v posledních desetiletích 20. století, umožnil poprvé vytvořit stabilní struktury tohoto typu. Akademie označila jejich práci za „zásadní průlom v chemii materiálů“. Na jejich objev následně navázaly stovky výzkumných týmů, jež vyvinuly desítky tisíc variant těchto sítí s různými vlastnostmi a potenciálem přispět k řešení „nejzávažnějších problémů lidstva“.
Loni Nobelovu cenu za chemii obdrželi Američané David Baker a John Jumper spolu s Britem Demisem Hassabisem za výzkum výpočetních metod pro návrh a předpovídání struktur proteinů.
Týden vyhlašování Nobelových cen bude pokračovat ve čtvrtek oznámením laureáta za literaturu a v pátek vyhlášením Nobelovy ceny za mír, o kterou letos projevil mimořádný zájem i americký prezident Donald Trump. Cyklus uzavře v pondělí Nobelova cena za ekonomii.
Vedle prestiže si letošní laureáti rozdělí 11 milionů švédských korun, tedy asi 24 milionů korun. Slavnostní předání se uskuteční 10. prosince ve Stockholmu, na výročí úmrtí zakladatele ocenění, švédského vynálezce Alfreda Nobela.
V pondělí začne udělování letošních Nobelových cen. Jako první bude vyhlášena Nobelova cena za fyziologii a lékařství, následovat budou v úterý a ve středu ceny za fyziku a chemii. Ve čtvrtek Švédská akademie vyhlásí Nobelovu cenu za literaturu a v pátek norský Nobelův výbor oznámí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Jeho šance jsou však podle tisku spíše nízké. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením udělení Nobelovy ceny za ekonomii.
Trump chce Nobelovku za mír. Šance má ale malé
Leaders
Nobelovu cenu za fyziku získali Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za jejich výzkum kvantové mechaniky. Všichni tři vědci působí ve Spojených státech. Ve Stockholmu to oznámila Královská švédská akademie věd.
Nobelovu cenu za fyziku získalo trio vědců za výzkum kvantové mechaniky
Leaders
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství letos získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance. Dnes to ve Stockholmu oznámil švédský Karolínský institut.
První Nobelovy ceny rozdány. Za fyziologii a lékařství je získali Brunkowová, Ramsdell a Sakaguči
Leaders
