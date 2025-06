Dočká se Trump vytouženého ocenění? Pákistán ho nominuje na Nobelovu cenu za mír

Pákistán nominuje amerického prezidenta Donalda Trumpa na Nobelovu cenu za mír za jeho úsilí o vyřešení nedávného konfliktu mezi Indií a Pákistánem. Trump již dříve naznačil, že po tomto ocenění touží.

Někteří analytici v Pákistánu uvedli, že tento krok by mohl Trumpa přimět, aby znovu zvážil možnost připojit se k Izraeli při útoku na íránská jaderná zařízení. Pákistán odsoudil izraelskou akci jako porušení mezinárodního práva a ohrožení regionální stability, upozornila agentura Reuters.

V květnu Trump překvapivě oznámil příměří, které náhle ukončilo čtyřdenní konflikt mezi jadernými mocnostmi - Indií a Pákistánem. Od té doby Trump opakovaně tvrdí, že zabránil jaderné válce a zachránil miliony životů a stěžuje si, že se mu za to nedostalo žádného uznaní.

Pákistán souhlasí s tím, že diplomatická intervence USA ukončila boje. Indie ale tvrdí, že šlo o bilaterální dohodu mezi oběma armádami.

„Prezident Trump prokázal velkou strategickou prozíravost a výjimečné státnické schopnosti díky intenzivnímu diplomatickému jednání s Islámábádem i Dillí, které pomohlo uklidnit rychle se zhoršující situaci,“ uvedl Pákistán. „Tato intervence je důkazem jeho role skutečného mírotvůrce.“

Trump v pátečním příspěvku na své sociální síti uvedl dlouhý seznam konfliktů, které podle svých slov vyřešil. Dodal ale, že ať udělá cokoliv, Nobelovu cenu za mír nedostane.

Trump opakovaně prohlásil, že je ochoten zprostředkovat jednání mezi Indií a Pákistánem ohledně sporného regionu Kašmír, který je hlavním zdrojem nepřátelství mezi oběma zeměmi. Islámábád to potěšilo. Trumpův postoj však narušil dosavadní americkou politiku vůči jižní Asii, která upřednostňovala Indii jako protiváhu Číny, a zpochybnil dříve těsné vztahy mezi Trumpem a indickým premiérem Naréndrou Módím. Velkou kritiku v Pákistánu však vyvolala Trumpova podpora izraelské války v Gaze.

Kdo byl nominován na Nobelovu cenu, zůstává podle tradice institucí ve Stockholmu a Oslu utajeno po dobu 50 let. Čas od času ale sami nominující prozradí, koho navrhli jako kandidáta na některou z cen. Kandidáty na Nobelovu cenu za mír mohou navrhnout vlády. Letošní laureát Nobelovy ceny za mír bude vyhlášen 10. října.

Zapojí se USA do konfliktu s Íránem? Trump se má rozhodnout do pár dnů Politika Izrael a Írán, dva regionální soupeři, si dál vyměňují vzdušné údery v konfliktu, do kterého by se mohly v příštích dnech zapojit také Spojené státy. Jedna z posledních raket, které vypálil Írán na Izrael, zasáhla nemocnici na jihu země, což způsobilo zranění desítkám lidí, a také Izrael pokračoval už sedmým dnem v útocích na Írán. ČTK Přečíst článek

Trump dělá likvidací zahraniční pomoci strategickou chybu. Proč ho západní lídři následují? Leaders Donald Trump osekáním zahraniční pomoci udělal díry do rozpočtů humanitárních projektů po celém světě. Západ se však až na výjimky nepokouší americké peníze nahradit. Naopak, z Trumpa si berou příklad lídři Německa, Kanady i Británie a položku zahraniční pomoci také snižují. Je to ale krátkozraké jednání a strategická chyba. Karel Pučelík Přečíst článek