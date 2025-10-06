Nový magazín právě vychází!

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

„S hlubokou lítostí si Vás dovoluji informovat, že předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, paní Dana Drábová, dnes, 6. října 2025, následkem vážné nemoci zemřela,“ sdělil SÚJB.

Magazín Forbes letos v červnu Drábovou zařadil na 15. příčku nejvlivnějších žen České republiky.

Na profilu Drábové na sociální síti X, na kterém po ruském napadení Ukrajiny pravidelně informovala o radiační situaci na Ukrajině, se dnes odpoledne objevila informace, že zemřela po krátké těžké nemoci v kruhu nejbližších. Na Drábovou vzpomíná i město Pyšely. „V našich srdcích zůstane navždy,“ uvedlo na svém webu.

Drábová byla předsedkyní SÚJB od listopadu 1999, kam ji jmenovala tehdejší sociálnědemokratická vláda Miloše Zemana. Naposledy ji mandát před dvěma lety prodloužila současná vláda Petra Fialy (ODS). Úřad vykonává správu a dozor v oblasti využívání jaderné energie. Povoluje také činnost jaderných elektráren a dalších zařízení. Zastávala i funkce v mezinárodních organizacích. V letech 2002 až 2004 a 2010 až 2012 byla například členkou Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Začátek profesní kariéry Dany Drábové ovlivnila havárie v sovětské jaderné elektrárně Černobyl na jaře roku 1986. V poslední době se Drábová často vyjadřovala k situaci na Ruskem napadené Ukrajině, zejména k možnému zamoření v případu jaderné havárie. Veřejně se angažovala v podpoře Ukrajiny, například v projektech Dárek pro Putina nebo Rozsvěcíme Ukrajinu.

Odborníci i politici oceňovali její hluboké znalosti i to, že o složitém tématu jaderné energie uměla mluvit srozumitelně i s humorem. „Dana Drábová byla neúnavnou a oblíbenou propagátorkou vědy a tématu využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Dokázala jednoduchým a všeobecně srozumitelným způsobem vysvětlit nejsložitější fyzikální děje a tuto svoji dovednost využívala v bezpočtu přednášek, seminářů, videí i setkání s veřejností,“ uvedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost v životopisu své zesnulé předsedkyně.

Reakce politiků

Na zprávu o úmrtí Drábové okamžitě reagovali politici. „S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Dany Drábové. Odešla mimořádná žena, která se věnovala službě státu a jeho bezpečnosti. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ napsal Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) označil Drábovou za mimořádnou osobnost české vědy a veřejného života. „Svou erudicí, nadhledem i lidskostí a skvělým humorem si získala respekt doma i v zahraničí. Děkuji za vše, Dano,“ uvedl. „Tohle bolí. Dana Drábová je člověk, který v téhle těžké době bude hodně, hodně chybět,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že když se řekne jaderná energetika a bezpečnost, vybaví si Danu Drábovou a její nezaměnitelné glosy. „Odešla výjimečná osobnost české vědy a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Její práce a služba veřejnosti jsou neocenitelné. Rodině a blízkým vyjadřuji upřímnou soustrast,“ dodal.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) byla Drábová obdivuhodná žena. Poděkoval ji za službu pro Česko. „Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena s pohotovými poznámkami a výbornými glosami. Říkala to co si myslí i když to nebylo vždy populární. Ať je jí nebeská brána otevřena,“ napsal.

Kondolence z ČEZ

Dana Drábová se výraznou měrou zasloužila o popularizaci jaderné energetiky v České republiky, uvedl na sociální sítí LinkedIn generální ředitel a předseda představenstva energetické skupiny ČEZ Daniel Beneš. Její úmrtí podle něj znamená odchod jedné z hlavních tváří české energetiky. „Tato zpráva nás všechny zasáhla. Odešla jedna z tváří české energetiky. Odešel člověk a expert, s nimž jsme dlouhá léta úzce spolupracovali. Žena, která se výraznou měrou zasloužila o popularizaci jaderné energetiky v České republice. Za všechny kolegy a kolegyně v ČEZ chci říct, že je nám líto, že odešla tak brzy,“ uvedl Beneš.

Profesní i osobní lítost k úmrtí Drábové vyjádřil také člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Podle něj byla Drábová obrovskou osobností a největší jadernou dámou nejen v České republice.

Japonské ocenění

Drábová v loňském roce obdržela japonský Řád vycházejícího slunce, zlatou a stříbrnou hvězdu za přispění k posílení vzájemných vztahů v jaderné energetice. Od havárie v Jaderné elektrárně Fukušima v březnu 2011 podle japonské ambasády Drábová aktivně usilovala o šíření vysoce odborných informací a vědecky podložených hodnocení situace. Od roku 2018 působila také jako externí poradkyně japonské vlády pro jadernou regulaci. „Svou činností zásadním způsobem přispívá ke správnému pochopení postupu Japonska při řešení následků havárie jak českou veřejností, tak mezinárodní společností,“ uvedlo loni velvyslanectví.

Kromě ocenění z Japonska se Drábová stala držitelkou i řady jiných ocenění. Prezident Václav Klaus jí v roce 2011 předal stříbrnou plaketu prezidenta republiky, jeho nástupce Miloš Zeman o tři roky později medaili Za zásluhy.

Neshody s ekology

Přesto měla i kritiky, například z řad ekologů. Někteří se pozastavovali nad délkou jejího funkčního období v čele SÚJB. Uvádějí však, že ačkoliv se s Danou Drábovou mnohdy neshodli, rádi s ní diskutovali a vážili si jí jako odbornice na energetiku. Ocenili nejen její odbornost, ale i lidský přístup, otevřenost a schopnost vést věcnou debatu i s oponenty

„S paní předsedkyní Danou Drábovou jsme se na řadě řešení v energetice neshodli, ale polemiky jsem s ní vedl rád, protože byla respektovanou odbornicí, které jsem si vážil,“ řekl programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh. Ocenil také její prodemokratické občanské postoje, například ohledně kritiky ruské agresivní války proti Ukrajině.

Podle Jana Rovenského, který byl dříve vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR, byla Drábová nejen odbornicí, ale také férovým a lidským oponentem. „Byla to asi moje nejoblíbenější protivnice, se kterou jsem se za těch 20 let v energetice potkal. Jako člověk mi přišla úplně skvělá - velkorysá, noblesní a intelektuálně otevřená. Každá interakce s ní, i když jsme spolu nesouhlasili, byla lidsky strašně příjemná,“ uvedl.

Podotkl, že Drábová dokázala vést debaty s respektem a bez předsudků. „Byla otevřená lidem, kteří s ní nesouhlasili, a vedla s nimi vážnou debatu bez ohledu na jejich názor nebo kvalifikaci. Na rozdíl od mnoha jiných se nesnažila oponenty zničit, ale dojít k pravdě. Byla schopná uznat i vlastní chybu, což je u takto vysoce postaveného státního úředníka vzácné,“ řekl Rovenský.

