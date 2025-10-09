Nový magazín právě vychází!

Konec konfliktu? Izrael má v nejbližších hodinách podepsat dohodu o příměří v Gaze

Pásmo Gazy
ČTK
ČTK
ČTK

Příměří v Gaze má být podepsáno dnes ve 12:00 izraelského času (11:00 středoevropského letního času) a hned poté má klid zbraní vstoupit v platnost. Uvedly to informované izraelské zdroje citované agenturou Reuters. Podle zpravodajského serveru Deutsche Welle se očekává se, že dohoda mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás bude podepsána v Egyptě, ale tato informace zatím nebyla oficiálně potvrzena.

V Izraeli se dnes v 17:00 místního času (16:00 středoevropského letního času) sejde bezpečnostní kabinet a vláda. Izraelští rukojmí by mohli být propuštění už v sobotu a nejpozději do pondělí, dodal Reuters.

Izraelská armáda během prvních 24 hodin dokončí první fázi svého částečného odsunu z Gazy, informovaly izraelské zdroje obeznámené s detaily mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho plánu na ukončení více než dva roky trvající války v Gaze.

Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

Šéf ANO slibuje, že pokud bude ve vládě, Česko nebude z rozpočtu přímo financovat dodávky zbraní Ukrajině. Babiš na středeční tiskové konferenci uvedl, Česká republika pomáhá Ukrajině prostřednictvím Evropské unie a že české zbrojovky mohou bez problémů zbraně na Ukrajinu vyvážet.

O české muniční iniciativě, která zajišťuje dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, Babiš řekl, že „byla fajn“, ale podle něj ji měly realizovat přímo členské státy NATO a měla být transparentnější. Tvrdí, že na iniciativě vydělal „soukromý subjekt desítky miliard korun“.

„Pokud budeme ve vládě, říkáme jasně: české zbrojovky chtějí vyvážet zbraně na Ukrajinu? Nemáme s tím problém,“ uvedl Babiš. Podle něj Česko odvádí 60 miliard korun do rozpočtu Evropské unie, která Ukrajině pomáhá. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně ani korunu z rozpočtu,“ dodal.

Babiš argumentoval tím, že Česko nemá dostatek prostředků pro vlastní potřeby. „Myslím si, že jsme Ukrajině pomáhali přímo a teď se bude pomáhat přes EU,“ uvedl.

Babiš dlouhodobě vyjadřuje k české muniční iniciativě skepsi. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) na to reagoval s tím, že NATO nemá aparát, který by mohl podobnou iniciativu koordinovat.

Díky iniciativě Česká republika zprostředkovala dodávky více než 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Loni Ukrajina obdržela 1,5 milionu granátů, letos zatím 1,1 milionu. Projekt, který vznikl v roce 2024, pomáhá Ukrajině už více než tři a půl roku v obraně proti ruské invazi.

Pražské Palladium kupuje fond ze skupiny Erste

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
ČTK
ČTK

Pražské obchodní centrum Palladium kupuje fond Reico ze skupiny Erste. Odhadovaná cena dosahuje až 17 miliard korun.

Realitní fond Reico ze skupiny Erste kupuje pražské obchodní centrum Palladium. Transakci v současnosti posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.

3 fotografií v galerii

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy,“ uvedl ÚOHS. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí by měl vydat do 20 dnů.

Centrum kupuje nově založená společnost Project Aurelia, která spadá pod realitní fond Reico investiční společnosti Erste Asset Management.

Obchodní centrum Palladium Praha nyní vlastní německá společnost Union Investment. Ta jej koupila v roce 2015 za 570 milionů eur, tedy přibližně 14 miliard korun. Podle informací Hospodářských novin z letošního února chce Union Investment za Palladium zhruba 700 milionů eur, což odpovídá 17 miliardám korun.

Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin zakončilo obchodní centrum hospodaření se ziskem 107 milionů korun. Čistý obrat přesáhl miliardu.

Pětipodlažní obchodní centrum na náměstí Republiky v centru Prahy stojí na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavba centra začala v květnu 2005 a veřejnosti se Palladium slavnostně otevřelo 25. října 2007. V současnosti je v něm 157 obchodů a 27 restaurací, kaváren a barů. Kromě toho jsou součástí centra i kanceláře a velké podzemní parkoviště. Celková rozloha obchodního centra je 115 tisíc metrů čtverečních.

