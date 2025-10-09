Konec konfliktu? Izrael má v nejbližších hodinách podepsat dohodu o příměří v Gaze
Příměří v Gaze má být podepsáno dnes ve 12:00 izraelského času (11:00 středoevropského letního času) a hned poté má klid zbraní vstoupit v platnost. Uvedly to informované izraelské zdroje citované agenturou Reuters. Podle zpravodajského serveru Deutsche Welle se očekává se, že dohoda mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás bude podepsána v Egyptě, ale tato informace zatím nebyla oficiálně potvrzena.
V Izraeli se dnes v 17:00 místního času (16:00 středoevropského letního času) sejde bezpečnostní kabinet a vláda. Izraelští rukojmí by mohli být propuštění už v sobotu a nejpozději do pondělí, dodal Reuters.
Izraelská armáda během prvních 24 hodin dokončí první fázi svého částečného odsunu z Gazy, informovaly izraelské zdroje obeznámené s detaily mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho plánu na ukončení více než dva roky trvající války v Gaze.
Flotila pro Gazu byla spíše mediálním divadlem, vezla jen symbolické množství humanitární pomoci. Řekl to v krátkém rozhovoru pro ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu). Ve středu se do Prahy vrátila česká aktivistka Šárka Přikrylová, která byla součástí flotily.
Válka vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 67 tisíc Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.