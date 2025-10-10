Tlak na Rusko. Lídři Německa, Francie a Británie pohrozili využitím jeho zmrazených fondů
Vrcholní představitelé Německa, Francie a Británie kritizují ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a ruskou zdržovací taktiku v přístupu k mírovým jednáním, rovněž pohrozili, že využijí zmrazené ruské fondy na podporu ukrajinských ozbrojených sil.
Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer ve společném prohlášení odsoudili eskalující ruské útoky na Ukrajinu a systematické cílení na kritickou státní infrastrukturu, která je klíčová pro poskytování tepla a světla ukrajinským civilistům v zimním období. "Zvýšíme tlak na Rusko, protože prezident Putin v odpovědi na mírové rozhovory pokračuje ve zdržovací taktice a odporných útocích," dodali představitelé trojice evropských zemí.
Mnichovské letiště ve čtvrtekv noci přerušilo provoz kvůli zpozorovaným dronům v okolí i areálu letiště. Zrušeno bylo 17 odletů, což se dotklo téměř 3000 cestujících, kteří zůstali na letišti. Následně bylo 15 příletů odkloněno do Stuttgartu, Norimberku, Frankfurtu a Vídně.
Drony na Německem. Letiště v Mnichově přerušilo provoz, odletět nemohlo 3000 lidí
Trojice dále uvedla, že je připravena pokročit ke koordinovanému využití zmrazených ruských fondů k podpoře ukrajinské armády, aby tak přinutila Rusko usednout k jednacímu stolu. "Naším cílem je tak učinit v úzké spolupráci se Spojenými státy," poznamenali lídři.
Merz, Macron a Starmer rovněž zmínili souhlas s přípravou odvážných a inovativních mechanismů, aby Rusko pocítilo vyšší tlak a vyšší cenu za svou agresi vůči Ukrajině. Dodali, že to zahrnuje i akce proti ruské stínové flotile, kterou Moskva používá k obcházení západních sankcí.
V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.
„Postrach Evropy" je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit
