Leaders Tlak na Rusko. Lídři Německa, Francie a Británie pohrozili využitím jeho zmrazených fondů

Tlak na Rusko. Lídři Německa, Francie a Británie pohrozili využitím jeho zmrazených fondů

Německý kancléř Friedrich Merz
Vrcholní představitelé Německa, Francie a Británie kritizují ruské útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu a ruskou zdržovací taktiku v přístupu k mírovým jednáním, rovněž pohrozili, že využijí zmrazené ruské fondy na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer ve společném prohlášení odsoudili eskalující ruské útoky na Ukrajinu a systematické cílení na kritickou státní infrastrukturu, která je klíčová pro poskytování tepla a světla ukrajinským civilistům v zimním období. "Zvýšíme tlak na Rusko, protože prezident Putin v odpovědi na mírové rozhovory pokračuje ve zdržovací taktice a odporných útocích," dodali představitelé trojice evropských zemí.

Trojice dále uvedla, že je připravena pokročit ke koordinovanému využití zmrazených ruských fondů k podpoře ukrajinské armády, aby tak přinutila Rusko usednout k jednacímu stolu. "Naším cílem je tak učinit v úzké spolupráci se Spojenými státy," poznamenali lídři.

Merz, Macron a Starmer rovněž zmínili souhlas s přípravou odvážných a inovativních mechanismů, aby Rusko pocítilo vyšší tlak a vyšší cenu za svou agresi vůči Ukrajině. Dodali, že to zahrnuje i akce proti ruské stínové flotile, kterou Moskva používá k obcházení západních sankcí.

