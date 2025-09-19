Nové sankce. Evropa navrhuje postih na 118 lodí z ruské stínové flotily a banky
Evropská komise v novém, devatenáctém sankčním balíku proti Rusku navrhuje zavést sankce na dalších 118 lodí z ruské stínové flotily a zákaz transakcí pro další banky v Rusku i třetích zemích. Informovala o tom předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.
Omezení se poprvé zaměří i na kryptoměny a rovněž by měly přibýt další zákazy vývozu zboží a technologií používaných na bojišti. Tyto sankce se týkají 45 společností v Rusku a třetích zemích, které poskytují přímou či nepřímou podporu ruskému vojenskoprůmyslovému komplexu. Sankce nyní musí jednomyslně schválit všechny členské státy EU.
"Rusko bohužel za uplynulý měsíc ukázalo plnou míru svého pohrdání diplomacií a mezinárodním právem," uvedla von der Leyenová ve svém prohlášení. "Podniklo největší dronové a raketové útoky vůči Ukrajině, zasáhlo vládní budovy i civilní domy i kancelář EU v Kyjevě," dodala s tím, že celkově ruská hrozba vůči Evropské unii roste. V této souvislosti zmínila nedávné narušení vzdušného prostoru EU Ruskem, konkrétně v Polsku a Rumunsku. "To nejsou činy někoho, kdo chce mír. Prezident Putin situaci znovu vyostřuje. V reakci na to Evropa zvyšuje svůj tlak," doplnila šéfka unijní exekutivy.
Pokud jde o energetiku, von der Leyenová zmínila, že ruská válečná ekonomika je udržována příjmy z fosilních paliv. Evropská unie chce proto tyto příjmy snížit. "Proto zakážeme dovoz ruského zkapalněného zemního plynu na evropské trhy. Je na čase zavřít kohoutky," prohlásila šéfka komise.
Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.
Tusk ukázal Leyenové ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci
