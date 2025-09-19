Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money Nové sankce. Evropa navrhuje postih na 118 lodí z ruské stínové flotily a banky

Nové sankce. Evropa navrhuje postih na 118 lodí z ruské stínové flotily a banky

Lodní přeprava, ilustrační foto
Evropská komise v novém, devatenáctém sankčním balíku proti Rusku navrhuje zavést sankce na dalších 118 lodí z ruské stínové flotily a zákaz transakcí pro další banky v Rusku i třetích zemích. Informovala o tom předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Omezení se poprvé zaměří i na kryptoměny a rovněž by měly přibýt další zákazy vývozu zboží a technologií používaných na bojišti. Tyto sankce se týkají 45 společností v Rusku a třetích zemích, které poskytují přímou či nepřímou podporu ruskému vojenskoprůmyslovému komplexu. Sankce nyní musí jednomyslně schválit všechny členské státy EU.

"Rusko bohužel za uplynulý měsíc ukázalo plnou míru svého pohrdání diplomacií a mezinárodním právem," uvedla von der Leyenová ve svém prohlášení. "Podniklo největší dronové a raketové útoky vůči Ukrajině, zasáhlo vládní budovy i civilní domy i kancelář EU v Kyjevě," dodala s tím, že celkově ruská hrozba vůči Evropské unii roste. V této souvislosti zmínila nedávné narušení vzdušného prostoru EU Ruskem, konkrétně v Polsku a Rumunsku. "To nejsou činy někoho, kdo chce mír. Prezident Putin situaci znovu vyostřuje. V reakci na to Evropa zvyšuje svůj tlak," doplnila šéfka unijní exekutivy.

Pokud jde o energetiku, von der Leyenová zmínila, že ruská válečná ekonomika je udržována příjmy z fosilních paliv. Evropská unie chce proto tyto příjmy snížit. "Proto zakážeme dovoz ruského zkapalněného zemního plynu na evropské trhy. Je na čase zavřít kohoutky," prohlásila šéfka komise.

Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci

Tusk ukázal Leyenové ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci

Politika

Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.

Přečíst článek

Francouzský prezident Emmanuel Macron se zdraví s českým premiérem Petrem Fialou v Paříži

Fiala z Paříže: Rušení sankcí není na pořadu dne. Vyslání vojáků na Ukrajinu je zatím jen ve vzduchu

Politika

Macron: Uznání Palestiny je nejlepším způsobem jak izolovat Hamás

Francouzský prezident Emmanuel Macron
Uznání Státu Palestina je nejlepší způsob, jak izolovat Hamás, který nechce dvoustátní řešení, ale chce zničit vás, řekl podle AFP v rozhovoru s izraelskou stanicí Channel 12 francouzský prezident Emmanuel Macron.

Uznání palestinského státu znamená říci, že legitimní perspektiva palestinského lidu a utrpení, jímž dnes prochází, nemají nic společného s Hamásem, dodal Macron. Francie a řada dalších států formálně oznámí uznání palestinského státu v pondělí na půdě OSN v New Yorku.

Valné shromáždění OSN již podle Macrona výraznou většinou podpořilo jeho plán, který bude doprovázet pondělní uznání palestinského státu a který jasně vylučuje jakýkoliv podíl teroristického hnutí Hamás na budoucí vládě v Pásmu Gazy.

Donald Trump a Elon Musk

David Ondráčka: O užitečných idiotech. Je jich (nás) bezpočet

Názory

Jsi jen užitečný idiot, děláš jim užitečného idiota, ještě zadarmo a ani o tom nevíš. Tuhle nadávku uslyšíte ve veřejné debatě i politice dost často, střílí se s ní na sítích, ale co za tím je? V dnešním komplexním prostředí různých zájmů a málo srozumitelného světa, se může v některý moment stát takovým užitečným idiotem každý z nás. Ale víme o tom, nebo jen hrajeme, že to nevíme, a jak to vidí ostatní? Tuto sváteční glosu s láskou a pochopením věnuji všem užitečným idiotům, a že nás všech v různých situacích je. A do nového roku trochu šetřeme s rychlými nálepkami.

Přístup současné izraelské vlády, zvláště některých ministrů, je podle Macrona cílen na zničení jakékoliv možnosti dvoustátního řešení. Vzhledem k hrozbám anexe Západního břehu Izraelem bylo podle Macrona naléhavé přistoupit k uznání palestinského státu. "Byla to poslední příležitost, než se dvoustátní řešení stane zcela nemožným," dodal francouzský prezident. Macron v rozhovoru uvedl, že před cestou do New Yorku chtěl odjet do Izraele, aby vysvětlil svůj postoj, izraelská strana to podle něj ale odmítla.

Izrael svým postupem v Pásmu Gazy podle Macrona zcela ničí svůj "obraz a důvěryhodnost" v očích světové veřejnosti, a to kvůli civilním obětem mezi tamním obyvatelstvem. Vedení současných vojenských operací v pásmu je podle něj zcela kontraproduktivní a představuje neúspěch. Hnutí Hamás je podle něj nutné rozložit a zničit, nicméně toho nelze dosáhnout pouze vojenskými prostředky.

Belgie uzná existenci Státu Palestina

Politika

Belgie na zářijovém zasedání Valného shromáždění OSN uzná existenci Státu Palestina. Napsal to belgický ministr zahraničí Maxime Prévot, podle něhož je třeba zvýšit tlak na izraelskou vládu i hnutí Hamás. Belgie se tak přidá k Francii a dalším zemím, které se na newyorském jednání za tři týdny chystají existenci samostatného státu Palestinců uznat.

ČTK

Přečíst článek

Putin nechce jednat o míru. Vodí nás za nos, uvedl šéf britské tajné služby

Ruský samohybný raketomet „Grad"

Ruský samohybný raketomet „Grad“
Nemáme žádné důkazy o tom, že by ruský prezident Vladimir Putin chtěl jednat o míru na Ukrajině, uvedl dnes šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Při projevu na britském konzulátu v Istanbulu podle agentury AP doplnil, že válka na Ukrajině posílila identitu napadené země i západní bezpečnostní struktury.

Richard Moore vede MI6 pět let a svou pozici opustí na konci září. Za jeho působení ve funkci zahájilo Rusko v únoru 2022 invazi na Ukrajinu. V posledních měsících se americký prezident Donald Trump snažil přesvědčit ruského vůdce k ukončení války, Moore ale uvedl, že Putin zprávami o možném mírovém jednání vodí všechny za nos.

"Snaží se prosadit svou imperiální politiku všemi dostupnými prostředky, ale nemůže uspět," uvedl o ruském prezidentovi Moore. "Upřímně řečeno si ukousl příliš velké sousto. Myslel si, že dosáhne snadného vítězství. Ale on a mnoho dalších podcenili Ukrajince," doplnil zpravodajec.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Nejlepšími sankcemi proti Rusku jsou požáry jeho rafinerií

Politika

Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.

Ruská invaze podle šéfa MI6 posílila ukrajinskou národní identitu a urychlila její směřování na Západ. Přispěla také ke vstupu Švédska a Finska do NATO. "Putin se snažil přesvědčit svět, že ruské vítězství je nevyhnutelné. Ale lže. Lže celému světu a lže i svým lidem. Možná lže dokonce i sám sobě," řekl Moore. Ruský vůdce podle něj zastavil budoucnost své země kvůli vlastnímu odkazu a válka jen urychlí jeho pád.

Moore také vyzval všechny muže a ženy v Rusku, kteří mají klíčové informace o své zemi a odvahu je sdílet, aby kontaktovali MI6. Tajná služba před nedávnem představila platformu s názvem Silent Courier (Tichý kurýr) na dark webu, která má za cíl získat nové špióny pro Británii.

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal
Aktualizováno

Putin mě zklamal, řekl Trump Starmerovi

Politika

Americký prezident Donald Trump připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Generální tajemník NATO Mark Rutte
Aktualizováno

NATO v akci. Spouští operaci, která posílí ochranu východního křídla aliance

Politika

