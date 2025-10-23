Trump nařídil demolici části Bílého domu. Místo ní postaví taneční sál za miliardy
Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Trump přitom dříve tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu nenaruší stávající budovu prezidentského sídla. Republikánská hlava státu rovněž řekla, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice. Informují o tom americká média.
„Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí,“ napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů. Komentátor Byron York na síti X napsal, že Trump „musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal“.
Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. „Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci,“ řekl Trump. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post prezident. V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo „je modernizováno“.
Sál prý „zahltí“ Bílý dům
Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.
Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, píše The Washington Post.
Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše The Washington Post. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.
Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.
