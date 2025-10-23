Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Trump nařídil demolici části Bílého domu. Místo ní postaví taneční sál za miliardy

Trump nařídil demolici části Bílého domu. Místo ní postaví taneční sál za miliardy

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump oznámil, že východní křídlo Bílého domu bude zcela zdemolováno, aby se uvolnil prostor pro výstavbu tanečního sálu. Trump přitom dříve tvrdil, že jeho projekt tanečního sálu nenaruší stávající budovu prezidentského sídla. Republikánská hlava státu rovněž řekla, že projekt bude stát 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) oproti dříve uváděné částce 200 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Trump kvůli zasahování do budovy Bílého domu čelí kritice. Informují o tom americká média.

„Není to jeho dům. Je to váš dům. A on ho ničí,“ napsala na sociální síti X Hillary Clintonová, kterou Trump v roce 2016 porazil v prezidentských volbách. Kritika na Trumpa míří i z konzervativních kruhů. Komentátor Byron York na síti X napsal, že Trump „musí veřejnosti říct, co dělá východnímu křídlu Bílého domu. A potom veřejnosti vysvětlit, proč jim o tom neřekl, než s tím začal“.

Trump ve středu stávající bourací práce obhajoval před novináři v Oválné pracovně, píše server Axios. „Abychom to udělali pořádně, museli jsme strhnout stávající konstrukci,“ řekl Trump. Nový taneční sál bude s hlavní budovou spojovat skleněný most, řekl rovněž podle deníku The Washington Post prezident. V minulosti přitom tvrdil, že projekt tanečního sálu bude existující budovu respektovat a nenaruší ji. Představitel Bílého domu serveru Axios ve středu sdělil, že východní křídlo „je modernizováno“.

Sál prý „zahltí“ Bílý dům

Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise adresovaném vládním úředníkům tento týden uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5110 metrů čtverečních.

Bílý dům v úterý oznámil, že brzy zašle plány tanečního sálu Národní komisi pro plánování hlavního města (NCPC), která posuzuje všechny externí stavební projekty v Bílém domě a rozhodne o schválení nové budovy. Většinu dvanáctičlenné komise nyní tvoří Trumpovi spojenci, a to včetně jejího předsedy, tajemníka pro personál Bílého domu Willa Scharfa, píše The Washington Post.

Představitelé Bílého domu už dříve uvedli, že Trumpův projekt budou financovat soukromí dárci, mezi nimiž jsou bohatí jednotlivci, ale také velké společnosti, které mají smlouvy s federální vládou. Jsou mezi nimi firmy Amazon, Lockheed Martin či Palantir Technologies, píše The Washington Post. Finanční dary spravuje Nadace pro National Mall, nezisková organizace, jež v minulosti pomáhala s řízením projektů federální vlády, jako bylo restaurování Washingtonova monumentu poté, co jej v roce 2011 poškodilo zemětřesení.

Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře první dámy a začínaly zde prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 a v roce 1942 prošlo zásadním rozšířením a renovací.

Americký prezident Donald Trump

Trump zrušil summit s Putinem a uvalil sankce na ruské ropné giganty

Politika

Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný pokrok v diplomatických snahách ukončit válku na Ukrajině, informovala stanice CNN a agentura Reuters. Spojené státy ve středu večer také uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti ve snaze ukončit konflikt, který Rusko zahájilo v únoru 2022.

ČTK

Přečíst článek

Související

Česko obdrželo miliardy na dostavbu Pražského okruhu

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská investiční banka uvolnila Česku půjčku 5,1 miliardy korun na stavbu Pražského okruhu a pět miliard korun na železniční projekty. Poskytnutá půjčka je součást už dříve schváleného financování, na kterém se Česko s bankou dohodlo. Celkem by od banky na rozvoj dopravní infrastruktury mělo dostat 65 miliard korun.

Evropská investiční banka peníze poslala ministerstvu financí, které je prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) převede Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správě železnic. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve uvedl, že půjčka od banky je levnější než jiné způsoby financování stavby dopravní infrastruktury.

U Pražského okruhu poslouží půjčka od banky k financování stavby úseku mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. „Tato investice pomůže omezit dopravní zácpy, zlepšit kvalitu ovzduší i celkově životního prostředí a posílit dopravu v České republice. Je to strategický krok vpřed pro místní i mezinárodní dopravu,“ uvedl viceprezident Evropské investiční banky Marek Mora. Banka upozornila, že Pražský okruh je součástí transevropských dopravních sítí (TEN-T).

FOTOGALERIE: Jak pokračuje výstavba Pražského okruhu?

6 fotografií v galerii

Na stavbu Pražského okruhu by mělo Česko od banky získat ještě dalších pět miliard korun. Banka je uvolní v pokročilejší fázi realizace projektu. Úsek okruhu, který je nyní ve výstavbě, by měl být dokončen a uveden do provozu na přelomu let 2027 a 2028.

Správa železnic by měla půjčku využít k modernizaci páteřních i regionálních tratí a k nákupu vozidel údržby. Celkem by od Evropské investiční banky měla do roku 2027 získat půjčku za 55,3 miliardy korun. Projekty, do kterých investice půjdou, by měly být dokončeny do roku 2030.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Loni skupina v Česku podpořila projekty za 2,47 miliardy eur (62,6 miliardy korun). Proti roku 2023 se podpora zvýšila o třetinu.

Pražský okruh se stal prioritou. Dokončen má být už za několik let

Pražský okruh se stal prioritou. Dokončen má být už za několik let

Zprávy z firem

Pražský okruh má být kompletní v roce 2031, tedy 54 let od začátku stavby jeho prvního úseku, uvedl mluvčí projektu dostavby okruhu Martin Opatrný. Za poslední roky se podle něj projekt přizpůsoboval požadavkům na ochranu životního prostředí a stal se pro stát prioritou. Výstavba prvního úseku začala v roce 1977, zatím poslední část, o který se okruh rozrostl, byl otevřen před 15 roky, a to 20. září 2010. Po dokončení má mít asi 83,6 kilometru, teď je v provozu polovina.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů

Bitcoinová ETF: nový zlatý důl pro správce fondů
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z kryptoměn se stal seriózní byznys i pro největší správce aktiv na světě. Zatímco tradiční indexové fondy typu S&P 500 nabízejí jen minimální poplatky, bitcoinová ETF se stala novým zdrojem výnosů. BlackRock na nich už vydělává více než na svém vlajkovém akciovém fondu – a podle analytiků tento trend zdaleka nekončí.

Když americká Komise pro cenné papíry na začátku roku 2024 schválila první spotový veřejně obchodovaný bitcoinový fond, takzvané ETF, otevřela tím dveře obrovskému přílivu institucionálního i retailového kapitálu do kryptoměn.

Z bitcoinu, který se ještě před pár lety vnímal jako okrajová spekulace, se stal regulovaný investiční produkt dostupný přes běžné obchodní účty. A zatímco investoři získali jednoduchý přístup ke kryptu, správci fondů objevili nový zdroj výnosů – mnohem lukrativnější než tradiční indexové fondy.

BlackRock vydělává víc na bitcoinu než na S&P 500

Příkladem je BlackRock, jehož fond iShares Bitcoin Trust (IBIT) během několika měsíců nasbíral přes 80 miliard dolarů aktiv a k dnešnímu dni atakuje hranici 100 miliard dolarů ve správě. Roční poplatek činí 0,25 procenta, tedy více než osmkrát tolik než u jeho klasického S&P 500 ETF (IVV) s poplatkem 0,03 procenta.

Díky tomu BlackRock z IBITu inkasuje odhadem více než 200 milionů dolarů ročně – vůbec poprvé tak vydělává více na bitcoinu než na svém vlajkovém akciovém indexu.

„Důležitým aspektem rostoucích výnosů z poplatků u bitcoinových ETF je obliba tohoto instrumentu mezi drobnými investory,“ vysvětluje Tomáš Cverna, analytik XTB. „Těm se totiž otevřela cesta k nákupu bitcoinu velmi jednoduchým a přirozeným způsobem. Rozhodující je však i výše poplatků – zatímco za ETF kopírující S&P 500 získá BlackRock na management fee 0,03 procenta, u bitcoinového ETF IBIT jde o 0,25 procenta. Trend tak s vysokou pravděpodobností bude pokračovat a jeho dynamika bude záviset na oblibě investování do BTC prostřednictvím ETF,“ doplňuje.

Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Čína zaskočila a rozezlila Donalda Trumpa, ten se mstí zvýšením cla na drakonických 130 procent. Trh kryptoměn kolabuje jako nikdy v historii, v pondělí nelze vyloučit paniku také na světových akciových trzích.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rychlejší než zlato

Rychlost, s jakou bitcoinová ETF rostou, překvapila i zkušené analytiky. „Zlatým ETF trvalo více než deset let, než dosáhly podobného objemu aktiv. Bitcoinovým ETF se to podařilo během několika měsíců,“ říká Eric Balchunas, seniorní analytik ETF z Bloomberg Intelligence.

Podle něj to potvrzuje, že instituce začínají bitcoin vnímat jako plnohodnotnou třídu aktiv. „Je to nejjednodušší způsob, jak obchodovat bitcoin,“ dodává Bryan Armour, ředitel výzkumu ETF a pasivních strategií ve společnosti Morningstar.

IBIT a další fondy, například Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) či Ark 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), si účtují výrazně vyšší poplatky než tradiční akciové produkty, což z nich činí mimořádně výnosný byznys i pro správce.

Krypto se stává součástí portfolií

Z pohledu trhu mají bitcoinová ETF ještě zásadnější význam: normalizovala investice do krypta. Instituce i drobní investoři, kteří dosud nemohli či nechtěli držet kryptoměny napřímo, je nyní nakupují prostřednictvím regulovaných fondů.

Bitcoin se tak definitivně přesunul z okraje do hlavního proudu financí – a velcí správci fondů pochopili, že právě zde leží jejich nový růstový motor.

Související

Doporučujeme