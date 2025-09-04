Svět módy truchlí. Zemřel italský návrhář Giorgio Armani

Zemřel italský módní návrhář a zakladatel slavné značky Giorgio Armani. Bylo mu 91 let. Značku luxusního oblečení, která nese jeho jméno, založil v roce 1975.
Módní dům Giorgio Armani založil v Miláně v roce 1975 Giorgio Armani spolu se svým dlouholetým obchodním partnerem Sergiem Galeottim. Už ve stejném roce uvedl Armani svou první pánskou kolekci ready-to-wear, následovala dámská verze. Průlom přinesl film American Gigolo z roku 1980, v němž jeho šaty výrazně zaujaly Hollywood i módní svět.
Během 80. a 90. let se značka rozrostla a vytvořila více než 200 obchodů po celém světě s obratem kolem 2 miliard dolarů.
Armani plánoval, že letos v září na milánském týdnu módy velkolepě oslaví půlstoletí své značky. Již v červnu však byl kvůli nespecifikovaným zdravotním obtížím vůbec poprvé nucen vynechat jarní týden módy v Miláně, kde tradičně představoval své pánské kolekce pro nadcházející sezonu.
Zemřel ve svém domě, uvedla jeho společnost bez bližších podrobností. Hodnota Armaniho impéria se podle agentury AP odhaduje na více než deset miliard dolarů (přes 210 miliard korun).
Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény
Palác Bellevue na čtyři dny ovládlo umění. J&T Banka tu totiž pořádá již čtvrtý ročník prestižní přehlídky Art Index Pop-up, která nabízí to nejnovější od současných umělců. Výstava potrvá do neděle, je přístupná zdarma a jednotlivá díla jsou zdarma. Součástí je řada doprovodného programu i pro děti.
Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské značky Ferrari, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svých webových stránkách. Výši transakce úřad neuvádí.
„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Fúzi posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tak vydá do 20 dnů.
Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje nynější í předseda představenstva, exmanažer Penty Zdeněk Kubát.
Ferrari v Česku frčí. Prodejce automobilky loni ztrojnásobil zisk
Společnost Scuderia SF Praha, která je autorizovaným prodejcem vozů italské značky Ferrari, loni ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun. V minulém roce bylo v Česku zaregistrováno 105 nových supersportů Ferrari, což je o 45 méně než v předchozím roce.
Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.
Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad, podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí CSG.
Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague.
Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.
Miliardář Strnad ovládl vsetínskou zbrojovku. Vyrábí munici středních ráží
Litomyšl není jen městem festivalů a renesančního zámku. V posledních letech se město stalo také symbolem kvalitní současné architektury, které citlivě pracuje s krajinou a veřejným prostorem. Projekt „Cíle cest“ dokazuje, že i příměstská pole a luční cesty mohou nabídnout nové cíle procházek.
Nová vyhlídka stojí na severozápadním okraji města, nad cestou vedoucí k vesničce Kornice. Odtud se Litomyšl otevírá jako na dlani – od renesančního zámku přes radniční věž až po typickou krajinu Polabí.
Stavba také měla být ohleduplná k životnímu prostředí a celkové řešení mělo být reverzibilní, což znamená, že není problém navrátit v budoucnu místu jeho dřívější podobu. Bez stavby.
„Filozofií našeho projektu je vytvořit dílo netradiční a zároveň odrážející fenomény dnešní doby. Symbolem odrážejícím výše uvedené skutečnosti je pro nás lodní kontejner,“ dodávají architekti. Dva propojené kontejnery jsou přetvořeny do monumentálního, přesto elegantního objektu, který kombinuje funkci rozhledny i uměleckého díla. Jejich patinu a autentický povrch doplňuje nově vložená ocelová konstrukce a schodiště, které vede na vícestupňovou vyhlídkovou plošinu s místy k sezení.
Kontejnery z cortenu, odolné vůči korozi, ponechali v původní podobě, jen je doplnili výztuží. Rozhledna vyšla na 1,5 milionu korun.
Hromosvod stavby proměnil olomoucký sochař Jan Dostál ve výtvarné dílo s názvem „Mikádo“.
Prestižní architektonická cena putuje do Litomyšle. Porotu zaujala nová betonová lávka
Kde je vůle, je i cesta. I proto se východočeská Litomyšl stala synonymem kvalitní architektury. Tamní vedení města ale neponechá náhodě ani výstavbu supermarketu, a proto jeho podobu hledá prostřednictvím architektonické soutěže. Po Bille má tak i „nejhezčí“ český Lidl.
Coby kamenem dohodil od Prahy leží středočeská Kamenice. Pětitisícová obec zažívá v posledních letech nebývalý příliv obyvatel i stavebního boomu. Kromě technologického centra u tamního zámku za zmínku stojí i vila domy od architektů ze studia New How architekti.
