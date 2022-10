Nejkrásnější a nejzelenější Lidl mají v Litomyšli. Aby ne, navrhovali ho architekti

Kde je vůle, je i cesta. I proto se východočeská Litomyšl stala synonymem kvalitní architektury. Tamní vedení města ale neponechá náhodě ani výstavbu supermarketu, a proto jeho podobu hledá prostřednictvím architektonické soutěže. Po Bille má tak i „nejhezčí“ český Lidl.

O vybudování dalšího supermarketu v Litomyšli se hovoří již několik let. A stejně jako v případě Billy, která zde byla postavena v roce 2007, i tentokrát si vedení města ponechalo možnost zasáhnout do toho, jak bude budova vypadat. I protože pozemek, na němž Lidl už stojí, se nachází v historické lokalitě Perštýna poblíž barokní sýpky.

Perštýn je areál o rozloze téměř osm tisíc metrů čtverečních, který nechali v 16. století vybudovat šlechtici z rodu Pernštejnů. V roce 1661 vyhořel a byl přestavěn. Je to jediný oficiální brownfield v Litomyšli.

Podoba prodejny proto vzešla z architektonické soutěže. Autorem jsou architekti ze studia VAS.

Na koordinované výstavbě nákupních center v Litomyšli se shodli tamní zastupitelé již v minulosti. „Nechceme krabice,“ nechali se tehdy slyšet. Architekti navrhli v roce 2007 i tamní Billu.

Nový Lidl ale kromě estetických kvalit přinesl i udržitelnost. „K ochraně životního prostředí přispívají lepší tepelně-izolační vlastnosti budovy, součástí návrhu prodejny je zelená také střecha. V rámci interiéru prodejny i na parkovišti je využito úsporné LED osvětlení. Počítalo se také s množstvím zeleně v prostranství prodejny. Na parkovišti je instalována nabíjecí stanice pro elektromobily,“ přibližuje za Lidl mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Celkovou výši investice sdělit nechtěl s tím, že jde o interní informace. Stejně tak nepotvrdil, že by šlo o nový trend výstavby prodejen řetězce. „V případě výstavby prodejny Lidl v Litomyšli se jedná o ojedinělý projekt, vzhledem ke skutečnosti, že zámecký areál města Litomyšl je zapsaný do světového seznamu UNESCO,“ uzavřel Myler.

A čím se litomyšlská pobočka liší? Kromě zmiňovaného ekologického aspektu ji architekti koncipovali tak, aby nenarušovala historický ráz sousední barokní sýpky. Původní dlouhá typová fasáda byla rozdělena výraznou krytou markýzou na vstupní část a architektonicky potlačenou zbývající část k sýpce.

Architekti se rovněž soustředili na kompoziční a materiálové pojetí fasády a vytvoření kvalitního parteru kolem prodejny. Stejně jako na minimalizaci dopravních ploch.

