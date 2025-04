Módní bomba. Prada koupí za 1,4 miliardy dolarů Versace

Italský módní dům Prada koupí za 1,38 miliardy dolarů (31,1 miliardy korun) svého menšího rivala Versace, oznámila americká společnost Capri Holdings, která je teď vlastníkem Versace. Dohoda spojí dva významné prodejce luxusního zboží z Itálie.

Prada si teď vede lépe a daří se jí odolávat poklesu prodeje luxusního zboží, s kterým se potýká více firem v odvětví. Versace už nějaký čas hospodaří se ztrátou, uvedla agentura Reuters. Spojení firem posílí vliv Itálie v odvětví luxusního zboží, na kterém se prosazují francouzské konglomeráty v čele s LVMH.

„Naším cílem je pokračovat v odkazu Versaceho, oslavovat a znovu interpretovat jeho odvážnou a nadčasovou estetiku,“ řekl předseda správní rady společnosti Prada Patrizio Bertelli. „Zároveň jim poskytneme silnou platformu, posílenou roky neustálých investic a zakořeněnou v dlouhodobých vztazích,“ dodal.

Cena, kterou je Prada ochotna za firmu Versace zaplatit, je velkou slevou proti ceně zhruba 2,15 miliardy dolarů včetně dluhu, kterou v roce 2018 zaplatil holding Capri, když firmu Versace kupoval. Holding firmu koupil od rodiny Versace a od americké společnosti Blackstone.

Společnost Capri Holdings působí celosvětově, vznikla z firmy Michael Kors Holdings, kterou v roce 1981 založil Američan Michael Kors. Prodává oblečení, boty, hodinky, kabelky a další módní doplňky.

