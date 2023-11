Prestižní architektonická cena putuje do Litomyšle. Porotu zaujala nová betonová lávka

Prestižní ocenění Česká cena za architekturu získali Lukáš Ehl, Tomáš Koumar z ateliéru Ehl& Koumar architekti za návrh lávky v Litomyšli. .

Reklama

„Tento most je přesně to, co je v daném místě potřeba. Nevytahuje se, ani se nevyhýbá. Nevyvolává žádné otázky.Není v něm prostě nic navíc, a to je v dnešní době vlastnost neobvyklá,“ popsala vítězný projekt odborná porota.

A kromě díla porotci podtrhli i samotnou Litomyšl, kterou označili jako pokladnici obsahující bohatou sbírku významné současné architektury.

Čestné ocenění Finalista České ceny za architekturu 2023 získalo kromě vítězné stavby pět dalších projektů. Porotu zaujalo Sídlo Kloboucké lesní v Brumově-Bylnici navržené Janem Machem a Janem Vondrákem z ateliéru Mjölk architekti. Dále rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava (KWK Promes, 2022).

Na všechna nominovaná díla se můžete podívat do následující galerie.

Další finalista, Památník tří odbojů je prací Kláry a Tomáše Hradečných a jejich týmu z ateliéru IXA, zahrady se hřbitovem navrhli Objektor Architekti. A mezi finalisty zařadila porota také Rozšíření lodžií panelového domu v Praze od autorů z ateliéru re:architekti studio.

Vítěz i finalisté se etablovali z 31 nominovaných prací, které ČKA představila na nominačním večeru v červnu tohoto roku. Celkově se o Českou cenu za architekturu v 8. ročníku ucházelo 241 realizací dokončených na území České republiky v posledních pěti letech.

Návštěva předčila očekávání a dům získal cenu. I na venkově vzniká kvalitní architektura Reality Jako výjimečný architektonický počin ohodnotila odborná porota soutěže Česká cena za architekturu projekt rekonstrukce v jihočeské vesnici pocházející z pera architektů Weizenttlových (atelier 111 architekti). Petra Jansová Přečíst článek

FOTOGALERIE: Podívejte se na ty nejhezčí bytovky v Česku Reality Zakulacené, hranaté, ze dřeva nebo z betonu. Bytový dům, chcete-li bytovka se dá postavit ze všeho. A do našeho výběru těch nejpovedenějších, mnohdy jsme se shodli i s odbornou porotou soutěže Česká cena za architekturu, se dostal i jeden panelák. pej Přečíst článek