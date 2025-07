Miliardář Strnad ovládl vsetínskou zbrojovku. Vyrábí munici středních ráží

Průmyslový obr CSG miliardáře Michala Strnada ovládl přes svou slovenskou dceru vsetínskou zbrojovku ZVI. Moravského výrobce především středorážové munice ráže 20 a 30 mm. Cena transakce nebyla zveřejněna na základě dohody obou stran. Skupina CSG získává ve společnosti ZVI většinový podíl.

„ZVI Vsetín je významným tradičním článkem českého obranného průmyslu a její know-how v oblasti výroby munice, zbraní i kanónů má pro skupinu CSG strategickou hodnotu. Tato akvizice je sice relativně menší co do velikosti, ale symbolicky i reálně velmi důležitá – razantním způsobem rozšiřujeme naše kapacity pro výrobu munice i zbraňových systémů přímo na území České republiky,“ říká Jan Marinov, ředitel divize CSG Defence.

ZVI je vedle 20mm munice, používané například českým letectvem, jediným českým výrobcem 30mm munice certifikované pro kanóny MK44 Bushmaster II, které jsou používány mnoha armádami světa, a to včetně českých ozbrojených sil zejména v případě obrněných vozidel Pandur 8x8. Tato munice bude také využívána pro českou armádou nově pořizovaná bojová vozidla pěchoty CV-90. Společnost ZVI rovněž disponuje kvalifikací jako dodavatel pro řadu zahraničních armád. Výrobní kapacita ZVI pro středorážovou munici se pohybuje v řádech vyšších statisíců kusů ročně. CSG tedy rozšiřuje své portfolio o středorážovou munici, kterou může nabídnout české armádě i letectvu a také ji plánuje exportovat do zahraničí.

Ředitel firmy ZVI Jaroslav Král k transakci dodává: „Vstup skupiny CSG je logickým krokem pro další rozvoj firmy ZVI. Firma tímto vstupem získá nejen silného investora, ale především partnera s výraznými exportními schopnostmi a zkušenostmi s rozvojem podniků v obranném segmentu. Dále CSG doplní dodavatelský řetězec ZVI o vybrané komponenty, které ZVI doposud nakupovalo od třetích stran, zejména energetické materiály. Jsme přesvědčeni, že tímto spojením ZVI čeká nová etapa výrazného růstu.“

CSG plánuje investice do rozsáhlé modernizace a rozšíření výroby, a to zejména z důvodů očekávaného růstu zakázek. Další prioritou je také zapojení ZVI do exportních projektů skupiny a její další integrace do dodavatelských řetězců mezinárodního obranného průmyslu. ZVI se stane součástí divize CSG Defence. CSG dále plánuje investovat do vývoje nových produktů v rámci munice dalších ráží a umístit tuto výrobu právě do prostor společnosti ZVI. Dojde tak k výraznému rozšíření výrobních kapacit na území České republiky.

