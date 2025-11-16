Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Stubb: Pokud Evropa nepřitvrdí, bude zima pro Ukrajinu rozhodující

Alexander Stubb
ČTK
ČTK
ČTK

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, řekl v rozhovoru pro AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se musí rychle vypořádat se skandálem kolem úplatkářství a zpronevěry, protože aféra jen nahrává Rusku, domnívá se Stubb. Evropské lídry nicméně vyzval, aby zvážili posílení finanční a vojenské podpory Kyjeva, který čelí plíživému postupu ruských vojsk na bojišti.

„Nejsem příliš optimistou, že bychom dosáhli příměří nebo zahájili mírová vyjednávání, alespoň ne ještě letos,“ řekl Stubb a dodal, že by bylo dobré „dát něco do pohybu“ do března. Třemi velkými otázkami na cestě k příměří jsou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, obnova její ekonomiky a dosažení určitého porozumění ohledně územních nároků, uvedl finský prezident, který s AP hovořil v sobotu na vojenské základně severně od Helsinek, kde sledoval finské dobrovolníky při obranném výcviku.

Úplatky za dvě miliardy

Ukrajinský protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun). Centrem skandálu, který média označují za největší od začátku ruské invaze, je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, už čtvrtým rokem. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve AP.

Michael Kretschmer

Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik

Politika

Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Novým finským prezidentem je pětapadesátiletý expremiér a kandidát vládní středopravé Národní koalice Alexander Stubb

Karel Pučelík: Finský gentlemanský souboj vyhrál vůči Rusku ostřejší Stubb

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Apple chystá změny ve vedení, Cookův odchod je prý na spadnutí

Tim Cook
ČTK
ČTK
ČTK

Americký technologický gigant Apple se čím dál intenzivněji připravuje na odchod svého výkonného ředitele Tima Cooka, který by mohl nastat již v příštím roce. Informuje o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s diskuzemi uvnitř podniku.

Cook se stal výkonným ředitelem Applu v roce 2011. V čele podniku nahradil jeho spoluzakladatele a technologického vizionáře Steva Jobse. Za Cookova nejpravděpodobnějšího nástupce je považován viceprezident firmy Apple pro hardwarové inženýrství John Tenrus, píše Financial Times.

Apple vyrábí například populární chytré telefony iPhone, počítačové tablety iPad, chytré hodinky Apple Watch či počítače Mac. Společnost Apple založili tři počítačoví nadšenci Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne v kalifornském Cupertinu v dubnu 1976. V roce 1980 vstoupila firma na akciovou burzu.

Minulý měsíc tržní hodnota společnosti Apple poprvé přesáhla čtyři biliony dolarů (zhruba 83 bilionů korun). Firma se tak stala teprve třetí veřejně obchodovanou společností na světě, která tuto hranici pokořila. Apple nyní těží ze silné poptávky po nové řadě chytrých telefonů iPhone, kterou představil 9. září.

Apple mění hru. Chystá opravdu levný Mac

Zprávy z firem

Apple podle Bloombergu připravuje první levnější MacBook, který má oslovit studenty, školy i firmy. Počítač s čipem z iPhonu a LCD displejem nižší třídy by se mohl objevit už v první polovině příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

Související

Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům

Týden tradera: Konec shutdownu přinesl úlevu trhům
Profimedia
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

V uplynulém období nejspíš skončila před vánoční korekce trhů a jsme zpátky tzv. na vítězné vlně. Zhoršená data vyústila v očekávání rychlejšího poklesu úrokových sazeb a pak také hlavně fakt, že pomalu končí americký vládní shutdown po kterém z pravidla historicky akcie posilovaly. Silné výsledky a přesto zklamání investorům doručila společnost Nebius. Americký index S&P 500 se znovu přiblížil vrcholům kolem 6900 bodů.

Senát Spojených států amerických schválil návrh zákona, který formálně ukončuje dosud nejdelší vládní „shutdown“ v historii země. Dohoda, na níž se zákonodárci po týdnech politického patu shodli, zajišťuje financování všech federálních agentur minimálně do 30. ledna příštího roku a zároveň zabraňuje hromadným propuštěním zaměstnanců veřejného sektoru, kterým hrozila ztráta příjmů.

Úleva pro trhy

Finanční trhy na tento krok reagovaly s výraznou úlevou – investoři konec rozpočtové krize přivítali jako signál stability a návratu k běžnému ekonomickému provozu, což se okamžitě promítlo do růstu akciových indexů i posílení dolaru. Současně se očekává obnovení pravidelného zveřejňování makroekonomických dat, která byla během uzavření vládních úřadů pozastavena, což by mělo přispět k lepší orientaci na trzích a k přesnějšímu rozhodování měnové politiky.

Podle odhadů Bílého domu by se americká ekonomika mohla v průběhu raného roku 2026 vrátit k tempu růstu mezi 3 až 4 procenty, ačkoliv samotný „shutdown“ již způsobil zpomalení hospodářského výkonu o zhruba 1 až 1,5 procenta, především kvůli poklesu federálních výdajů, odloženým investicím a oslabení důvěry spotřebitelů i podniků. Rizikem zůstává vývoj v novém roce, kdy hrozí, že podobný problém bude USA řešit hned na konci ledna. Na hrozbu nových ekonomických turbulencí na poli zadlužování USA si budeme muset pravidelně zvykat.

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Money

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

nst

Přečíst článek

Nebius, nizozemský poskytovatel tzv. neocloudu, zveřejnil za třetí čtvrtletí výsledky, které sice potvrdily mimořádnou dynamiku růstu, ale zároveň zklamaly trh. Tržby meziročně vzrostly o 355 procent na 146 milionů dolarů, což však zaostalo za očekáváním analytiků (157 milionů dolarů). Společnost předpokládá, že do konce roku 2026 dosáhne ročního tempa výnosů 7–9 miliard dolarů, a oznámila pětiletý kontrakt s Metou v hodnotě 3 miliard dolarů i dohodu s Microsoftem na výpočetní kapacity v hodnotě přes 17 miliard dolarů.

Navzdory těmto impozantním číslům reagovaly akcie spíše vlažně – v pre-marketu přidaly jen 0,5 % –, protože investoři považují valuace firmy po více než 300procentním růstu akcií letos za velmi napjaté. Přestože poptávka po AI infrastruktuře nadále prudce roste a Nebius má silné kontrakty i zajištěné financování, trh si uvědomuje, že sektor AI datacenter a cloudu může projít korekcí, pokud tempo růstu výdajů na umělou inteligenci zpomalí nebo se ukáže, že očekávané výnosy byly příliš optimistické.

Související

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici

Týden tradera: Zlato a stříbro, které v minulých týdnech lámaly rekordy, zažily prudký obrat

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Investory znervózňuje napětí mezi Čínou a Spojenými státy

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Doporučujeme