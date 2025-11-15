Nový magazín právě vychází!

Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik

Michael Kretschmer
Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.

„Naším zájmem musí být po uzavření příměří znovuzahájení dodávek energií z Ruska,“ řekl politik vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) mediální skupině Funke. „Rusko musí být v budoucnu opět obchodním partnerem, aniž bychom se dostali do nové závislosti,“ dodal s tím, že hospodářské vztahy zvyšují i bezpečnost Německa.

Kretschmer se již dříve vyslovil pro obnovení dodávek ruského plynu po skončení války, za což čelil kritice i ve vlastní straně. Kvůli ruské válce proti Ukrajině uvalil Západ na Moskvu řadu sankcí. Moskva tvrdí, že těmito sankcemi trpí především sama Evropa.

„Musíme sankce proti Rusku posuzovat i z vlastního ekonomického zájmu,“ uvedl Kretschmer. Současná energetická politika v Německu podle něj vede k úpadku průmyslu.

Kretschmerův přístup vůči Rusku je v rozporu s postojem jeho stranického kolegy, kancléře Friedricha Merze, který podporuje další protiruské sankce, odmítá obnovení energetické závislosti Německa na Rusku a volá po využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.

Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.

Podle dostupných údajů jde o částku, která je o řád vyšší, než byly v celé historii ty dosud nejvyšší sumy vyplacené ve sporech mezi hráči a kluby. O mimořádné výši požadovaného odškodnění svědčí i to, že pokud by jej soud Mbappému přiřkl, a Mbappé přitom jinak nedisponoval vůbec žádným jiným majetkem, rázem by – jen na základě vyplaceného odškodnění – větším majetkem než fotbalová star disponovalo jen zhruba 80 Čechů, alespoň vyjdeme-li z letošního žebříčku nebohatších lidí v ČR dle Forbesu.

U pařížského soudu budou v pondělí Mbappého právníci argumentovat, že klub známý také pod zkratkou PSG dluží fotbalistovi danou sumu kvůli způsobu, jak s ním zacházel ke konci jeho angažmá v Paříži.

Roku 2023 Mbappé odmítl prodloužení kontraktu s PSG, a nastal spor, v jehož rámci mu klub snížil plat a odměny a přeřadil na soupisku druhořadých hráčů. Ušlé finanční prostředky mu podle fotbalisty dluží, PSG prý ale také Mbappému způsobil morální újmu. Mbappé během sporu s PSG, roku 2023, ovšem také odmítl přestup do saúdskoarabského klubu Al Hilal, jenž by pařížskému klubu vynesl 300 milionů eur (7,3 miliardy korun dle dnešního kursu). Nakonec se Mbappé upsal právě Realu Madrid, ovšem v rámci volného transferu. Za madridský velkoklub hraje od loňska.  

PSG tak vyrazil do protiútoku a u soudu žádá po Mbappém 180 milionů dolarů (4,4 miliardy korun), které mají částečně kompenzovat finanční újmu spjatou s tím, že ztroskotal přestup do Al Hillalu.

Ficův poradce komunikoval s Epsteinem. Finančníkovi psal den před jeho zatčením

Miroslav Lajčák a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

S vlivným americkým finančníkem Jeffreyem Epsteinem v minulosti komunikoval také tehdejší slovenský ministr zahraničí a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák. Ukázaly to dokumenty, které zveřejnil výbor americké Sněmovny reprezentantů. Komunikaci s odsouzeným sexuálním delikventem potvrdil sám Lajčák, zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci jeho diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.

Slovenský diplomat podle agentury TASR zároveň připomněl, že americká justice zahájila vyšetřování Epsteina kvůli obchodu s lidmi a sexuálního zneužívání nezletilých až po Lajčákově odjezdu z New Yorku v roce 2018, kde rok působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Upozornil také, že Epsteinovy činy vyšly najevo v plném rozsahu až po finančníkově zatknutí.

Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně 20 tisíc stran dokumentů, které ve středu zveřejnil Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů. Podle amerických médií Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval také nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen, dlouhodobě popírá. Korespondence podle demokratických zákonodárců mimo jiné naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.

Slovenský deník SME napsal, že dokumenty analyzoval a našel v nich desítky odkazů na Lajčáka, včetně přímé komunikace mezi ním a Epsteinem. Několik zpráv podle SME naznačuje, že se setkali i osobně. Tehdejší ministr zahraničí si s Epsteinem psal v přátelském duchu a probíral s ním například i to, že uvažuje o demisi, píše SME. Tu Lajčák v listopadu 2018 skutečně podal, ačkoli ji později stáhl. Zmínky o Lajčákovi a jeho komunikace s Epsteinem pocházejí z let 2018 a 2019. Ještě den před svým zatčením tehdy vlivný finančník podle SME psal o své podpoře Lajčáka na druhou nejvyšší pozici v NATO.

Lajčák v pátek řekl, že úkolem diplomata je navazovat kontakty s co nejširším okruhem partnerů a že během své kariéry potkal takových lidí tisíce. Během svého pobytu v New Yorku mu byly podle jeho slov představeny desítky vlivných osobností včetně Epsteina, s nímž v té době udržovala kontakty řada veřejných činitelů ze Spojených států i ze zahraničí.

„Naše následná komunikace, kterou inicioval on, měla společenský charakter a týkala se převážně komentování aktuálního dění ve světě,“ řekl Lajčák s tím, že podobnou komunikaci udržuje dodnes s desítkami lidí, které potkal během své profesní kariéry. „Mám čisté svědomí, nebylo v ní nic, co by se odchylovalo od standardního rámce,“ zdůraznil diplomat.

Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal. Ve vazbě, ve které čekal na soud, v roce 2019 spáchal sebevraždu. Kauza je však ve Spojených státech nadále ostře sledovaná.

