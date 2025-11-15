Po válce bychom měli znovu obchodovat s Ruskem, řekl německý politik
Saský premiér Michael Kretschmer uvedl, že Německo by po případném uzavření příměří na Ukrajině mělo znovu začít dovážet energetické suroviny z Ruska. Informovala o tom agentura DPA.
„Naším zájmem musí být po uzavření příměří znovuzahájení dodávek energií z Ruska,“ řekl politik vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) mediální skupině Funke. „Rusko musí být v budoucnu opět obchodním partnerem, aniž bychom se dostali do nové závislosti,“ dodal s tím, že hospodářské vztahy zvyšují i bezpečnost Německa.
Kretschmer se již dříve vyslovil pro obnovení dodávek ruského plynu po skončení války, za což čelil kritice i ve vlastní straně. Kvůli ruské válce proti Ukrajině uvalil Západ na Moskvu řadu sankcí. Moskva tvrdí, že těmito sankcemi trpí především sama Evropa.
„Musíme sankce proti Rusku posuzovat i z vlastního ekonomického zájmu,“ uvedl Kretschmer. Současná energetická politika v Německu podle něj vede k úpadku průmyslu.
Kretschmerův přístup vůči Rusku je v rozporu s postojem jeho stranického kolegy, kancléře Friedricha Merze, který podporuje další protiruské sankce, odmítá obnovení energetické závislosti Německa na Rusku a volá po využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity. Unijní exekutiva to uvedla ve své první výroční zprávě o migraci a azylu. Uvádí v ní také, že počet nelegálních překročení hranic bloku se za poslední rok snížil o 35 procent. Komise rozhodla rovněž o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly pomoci. Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků, uvedl úřad.
Brusel uznal migrační tlak na Česko. To požádá o osvobození od solidárních příspěvků
Politika
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity. Unijní exekutiva to uvedla ve své první výroční zprávě o migraci a azylu. Uvádí v ní také, že počet nelegálních překročení hranic bloku se za poslední rok snížil o 35 procent. Komise rozhodla rovněž o takzvaném mechanismu solidarity, tedy které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly pomoci. Ministerstvo vnitra v dopisu Evropské komisi požádá o úplné osvobození od solidárních příspěvků, uvedl úřad.