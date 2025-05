Trump zaklekl na Apple. Zapomeňte na Indii a vyrábějte v USA, uvedl

Kromě neustálých změn a chaotického vedení se americký prezident Donald Trump snaží i o to, aby přesunul co největší množství výroby do Spojených států. Z toho důvodu není příliš nadšený, že Apple, jedna z největších amerických společností, se zaměřuje na svůj byznys v Indii, kam chce přesunout výrobu iPhonů z Číny.

Agentura Bloomberg uvádí, že Trump požádal šéfa společnosti Apple Tima Cooka, aby přestal stavět další továrny v Indii a přesunul výrobu iPhonů především do Spojených států. „Včera jsem měl malý problém s Timem Cookem,“ řekl prezident o jejich rozhovoru, který měli vést během společné návštěvy Kataru. „Buduješ po celé Indii. Nechci, abys stavěl v Indii,“ doplnil. V důsledku jejich diskuse Trump dále řekl, že Apple „zvýší svou výrobu ve Spojených státech“.

„Indie má jednu z nejvyšších celních bariér na světě a je velmi těžké tam prodávat americké výrobky,“ pokračoval Trump. Řekl však, že země učinila nabídku zrušit tarify na americké zboží, protože „asijský národ s námi usiluje o dohodu o clech“.

Útěk z Číny

Trumpovy požadavky tak trochu hatí plán firmy Apple o tom, že do konce příštího roku přesune montáž všech iPhonů prodávaných ve Spojených státech do Indie. Tam „utíká“ z Číny. Amerického technologického giganta nutí k tomuto kroku celní válka, kterou s Čínou Trump vede.

Apple v Číně téměř dvě desetiletí masivně investoval, aby si tam vytvořil výrobní základnu. Ta mu pomohla k tomu, aby se z něj stal gigant s tržní hodnotou více než tři biliony dolarů (66 bilionů korun). Firma ovšem nyní investuje i v Indii. Zde buduje kapacity ve spolupráci se smluvními partnery Tata Electronics a Foxconn.

Americká technologická společnost Apple ve druhém čtvrtletí svého finančního roku zvýšila tržby meziročně o pět procent na 95,4 miliardy dolarů (2,1 bilionu korun). Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,8 procenta na 24,78 miliardy dolarů (546,73 miliardy korun).

Tržby z prodeje chytrých telefonů iPhone dosáhly 46,84 miliardy dolarů, zatímco odhady podle údajů společnosti LSEG hovořily o 46,17 miliardy dolarů.

