Apple představil nový iPhone. Ten je uzpůsobený využívat AI

Americká technologická společnost Apple podle očekávání představila novou řadu chytrých telefonů iPhone. Nové telefony iPhone 16 jsou podle ní uzpůsobené k využívání jejího systému umělé inteligence (AI). Firma rovněž ukázala novou generaci chytrých hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods.

„Jsme nadšeni, že můžeme představit první iPhony uzpůsobené od základu pro Apple Intelligence a její přelomové schopnosti,“ uvedl šéf Applu Tim Cook. „Je to začátek vzrušující nové éry,“ dodal.

Kolik bude nový iPhone stát?

Cena základního modelu iPhone 16 s úhlopříčkou 6,1 palce (15,5 centimetru) bude v České republice začínat na 23 990 korun. Firma nabídne rovněž modely iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max.

Společnost Apple začne přijímat předobjednávky na nové telefony iPhone v pátek, prodej pak zahájí 20. září. Telefony budou vybaveny novými čipy A18. Jednou z novinek bude rovněž tlačítko sloužící jako spoušť fotoaparátu.

Společnost Google, která se snaží Applu konkurovat na trhu prémiových mobilních zařízení, představila již v srpnu novou řadu telefonů Pixel 9 ve třech různých velikostech, hodinky Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds Pro 2. V Česku se již prodávají v sítích O2, Alza.cz a Datart. Pixel, který pochází přímo z inženýrské dílny Googlu, je postavený na operačním systému Android a platformě umělé inteligence Gemini. Telefony Pixel 9 začínají na českém trhu na necelých 23 tisíc korun.

Telefony Apple jsou klíčovým zdrojem tržeb společnosti Apple. Ve třetím finančním čtvrtletí, které skončilo 1. července, se na celkových tržbách podniku podílely zhruba 46 procenty.

Tržby z prodeje telefonů iPhone se však ve čtvrtletí meziročně snížily o zhruba procento na 39,3 miliardy dolarů (asi 890 miliard korun), zatímco celkové tržby Applu vzrostly o pět procent na 85,8 miliardy dolarů.

„Nadcházející měsíce a roky budou pro Apple klíčové,“ uvedl analytik XTB Tomáš Vranka. Apple se podle něj sice snaží rozšiřovat svou produktovou řadu, ale „celý úspěch společnosti stále stojí a padá s iPhonem“.

