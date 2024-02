Karel Pučelík: Finský gentlemanský souboj vyhrál vůči Rusku ostřejší Stubb

Ať už by víkendové volby ve Finsku dopadly jakkoliv, patrně by to nebyl špatný výsledek. Prezident severské země hovoří hlavně do zahraničních a bezpečnostních otázek. V tomto ohledu bude mít NATO a Evropská unie v Helsinkách spolehlivého spojence.

Novým finským prezidentem je pětapadesátiletý expremiér a kandidát vládní středopravé Národní koalice Alexander Stubb, který o víkendu porazil ve druhém kole bývalého ministra zahraničí za zelené Pekku Haavista. Pro evropské spojence je to dobrá zpráva.

Prezidentský souboj, v němž se utkali dlouholetí harcovníci severské politiky, byl do značné míry gentlemanským duelem, což se v dnešní vypjaté politice vidí zřídka. Poražený Haavisto v neděli uznal, že volby dopadly pro Finsko i tak dobře. Oba uchazeči totiž jsou kompetentní a zkušení, oba podporují proevropské směřování i finské členství v NATO.

Evropští pozorovatelé hlasování sledovali hlavně proto, že Finsko nyní představuje hraniční stát NATO s Ruskem. Oba kandidáti zastávali podobné stanovisko i v této otázce, ovšem Stubb je přece jen o něco větší jestřáb, než jeho zelený kolega. A právě v oblasti zahraniční politiky má prezident v převážně parlamentním systému vliv.

Politická celebrita

Alexander Stubb se do vysoké politiky vrátil po sedmi letech. Za sebou má skutečně dlouhou a bohatou kariéru. Zajímavostí je, že jeho otec je finský Švéd, takže Stubb bude teprve druhou hlavou státu pocházející z této jazykové a kulturní minority. Mimo jiné vystudoval politologii v Bruggách má i doktorát z prestižní London School of Economics.

Do politiky vstoupil v roce 2004 jako europoslanec za liberálně konzervativní Národní koalici a o čtyři roky později ho jeho strana překvapivě vytáhla jako ministra zahraniční. Dosavadním vrcholem bylo krátké premiérské období mezi lety 2014 a 2015. Za ta léta na sebe upozornil několikrát, třeba i tím, že mikrofony zachytily jeho nadávky na jednání severských zemí. Jako politik je ale inovativní a nebojí se zatáhnout do hry i byznys a další subjekty.

Stubb, který poslední léta působil jako profesor a ředitel jednoho z oddělení European University Institute ve Florencii, má skoro až status celebrity. Užívá si tweetování a svůj profil si spravuje sám, což se mu i vymstilo. Světla reflektorů mu nejsou cizí. V Helsinkách se mezi novináři prý říká, že nejnebezpečnější místo ve městě je mezi Stubbem a televizní kamerou. Mimo to je vášnivým sportovcem a zdatným triatlonistou.

Protiruský jestřáb

Finsko je od reformy z roku 1991 převážně parlamentní zemí, ovšem prezident má některé důležité role. Je vrchním velitelem armády a také společně s vládou koordinuje bezpečnostní a zahraniční politiku. Jeho vliv se ukázal například za prezidentství končícího Sauliho Niinista, který jako příznivec členství v NATO dohlížel na nedávný vstup Finska do aliance. „V mezinárodním měřítku byl považován za klidného a schopného člověka, který svou zemi provedl složitými přístupovými jednáními zejména s Tureckem a Maďarskem,“ hodnotí Politico.

Zahraniční politika bude úhelným kamenem i Stubbova prezidentství. „Stubb před volbami prohlásil, že ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 ho přesvědčila, aby se vrátil do finské politiky a přispěl k evropskému úsilí čelit Kremlu,“ dodává server s tím, že zvolený prezident zastává tvrdší stanoviska než Haavisto. Navzdory tomu, že se v roce 2018 fotil na X s „kolegou“ Sergejem Lavrovem. Stubb je například za určitých okolnosti otevřený přítomnosti jaderných zbraní na území Finska a také možné vojenské přítomnosti na strategickém, ale po dlouhá léta demilitarizovaném souostroví Alandy.

„V nejbližší době nevidím žádnou komunikaci s Putinem nebo s ruským politickým vedením. Všichni chceme najít cestu k míru, ale zdá se mi, že tato cesta vede v tuto chvíli pouze přes bojiště,“ uvedl po zvolení Stubb. Kromě těchto výroků však volí i umírněnější rétoriku, takže rozhodně není za každou cenu „válečným štváčem“, jak by mohl říct nějaký příznivec Kremlu.