Německo chystá štít proti dronům. Zbrojaři spojili síly s telekomunikačním gigantem
Rheinmetall a Deutsche Telekom spojují síly proti nové bezpečnostní hrozbě. Německé firmy chtějí vyvinout systém, který dokáže včas odhalit a zneškodnit nepřátelské drony u elektráren, průmyslových závodů, mostů či vojenských zařízení.
Obě společnosti uvedly, že vývoj je ve velmi rané fázi. Spolupracovat chtějí společnosti také v boji proti kybernetickým útokům.
Obrana kritické infrastruktury
Cílem společného úsilí je vytvořit systém, který by dokázal letící drony včas odhalit a pomocí rušivých signálů, vlastních dronů či laseru zneškodnit. Sloužit by měl především k obraně kritické infrastruktury, například elektráren, průmyslových závodů či mostů. Telekom by měl do společného projektu přispět zkušenostmi z provozování mobilní sítě. „Hrozba ze strany dronů je vysoce digitální,“ uvedl šéf Rheinmetallu Armin Papperger.
Nutnost bránit se proti dronům ukázala v posledních letech válka na Ukrajině, v níž se staly bezpilotní letouny jednou z rozhodujících zbraní. S ohrožením, které drony představují, se potýkají stále častěji také evropská města. Bezpilotní letouny se v minulosti pohybovaly i nad řadou německých měst, především nad místy s kritickou infrastrukturou či nad vojenskými zařízeními. Německé úřady připisují špionáž pomocí dronů především Rusku.
Evropská unie připravuje další sankční balík proti Rusku. Podle serveru Politico se Brusel chce zaměřit především na takzvanou stínovou flotilu, tedy volnou síť starších a neprůhledně vlastněných tankerů, které Moskva využívá k přepravě ropy po světě.
EU chystá nový úder na Rusko. V hledáčku je Putinova stínová flotila
Americký technologický gigant Nvidia v loňském roce výrazně šlápl na plyn a začal masivně investovat do společností napříč celým infrastrukturním řetězcem pro umělou inteligenci. Strategickým cílem je financovat podniky, které se následně mohou stát odběrateli čipových technologií samotné Nvidie. Tato snaha se ukazuje jako mimořádně lukrativní, když se původní sázka ve výši pět miliard dolarů na společnost Intel zhodnotila na více než 25 miliard dolarů, což představuje historickou návratnost během pouhých několika měsíců, podotýká server CNBC.
Nvidia buduje neprůstřelný ekosystém, pumpuje miliardy do dodavatelského řetězce i svých zákazníků
