Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.
Firma podle Handelsblattu za období zhruba dvou let zrušila 1700 pracovních pozic. Aktuálně v její gigafactory pracuje 10 703 lidí, vyplynulo z rešerší listu.
Šéf Tesly hovořil o nutnosti rušení pracovních míst v dubnu 2024, ale ne v takovém rozsahu. Uvedl tehdy, že se bude celosvětově muset seškrtat přes deset procent pozic, přičemž na Grünheide jich mělo připadnout asi 400.
Zprávy z firem
Výkyvy jsou normální, hlásí podnik
„V porovnání s rokem 2024 nedošlo k žádnému významnému propouštění mezi stálými zaměstnanci. Žádné takové propouštění se ani neplánuje,“ uvedl mluvčí podniku. „Jistota zaměstnání v gigafactory zůstává zaručena,“ dodal. Výkyvy v celkovém počtu zaměstnanců, včetně dočasných pracovníků, jsou podle něj v tomto rozsahu naprosto normální.
Závod v Grünheide je jedinou evropskou továrnou Tesly. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022. Firma vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji čínský rival BYD.
