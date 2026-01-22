Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory

Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory

Závod Tesly v Grünheide
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.

Firma podle Handelsblattu za období zhruba dvou let zrušila 1700 pracovních pozic. Aktuálně v její gigafactory pracuje 10 703 lidí, vyplynulo z rešerší listu.

Šéf Tesly hovořil o nutnosti rušení pracovních míst v dubnu 2024, ale ne v takovém rozsahu. Uvedl tehdy, že se bude celosvětově muset seškrtat přes deset procent pozic, přičemž na Grünheide jich mělo připadnout asi 400.

vozy BYD

Spočítáno. Musk se smál první, BYD se mu nyní směje z pozice prvního

Zprávy z firem

Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.

nst

Přečíst článek

Výkyvy jsou normální, hlásí podnik

„V porovnání s rokem 2024 nedošlo k žádnému významnému propouštění mezi stálými zaměstnanci. Žádné takové propouštění se ani neplánuje,“ uvedl mluvčí podniku. „Jistota zaměstnání v gigafactory zůstává zaručena,“ dodal. Výkyvy v celkovém počtu zaměstnanců, včetně dočasných pracovníků, jsou podle něj v tomto rozsahu naprosto normální.

Závod v Grünheide je jedinou evropskou továrnou Tesly. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022. Firma vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji čínský rival BYD.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili

Trump oficiálně ustanovil Radu míru. Češi se ceremonie nezúčastnili
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s dalšími pozvanými státníky podepsal dokument, kterým byla oficiálně ustavena Rada míru. Nová mezinárodní instituce se má nejprve zaměřit na prosazení míru v palestinském Pásmo Gazy, v budoucnu se ale chce věnovat i dalším konfliktům po světě. Podle Trumpa bude Rada dohlížet na demilitarizaci oblasti a její následnou obnovu.

Český zástupce se podpisové ceremonie, která se konala na okraj Světové ekonomické fórum (WEF) ve Švýcarsku, nezúčastnil. Mezi zakládajícími členy Rady byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei či ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

„Bohatší a bezpečnější svět“

Ještě před samotným podpisem Trump vystoupil s projevem, v němž zopakoval své dřívější tvrzení, že během svého působení pomohl ukončit osm válek. Zmínil také situaci v Pákistánu, kde podle tamního prezidenta Ásif Alí Zardárí zabránil až dvaceti milionům obětí tím, že zprostředkoval příměří mezi jadernými mocnostmi Pákistán a Indie.

„Dnes je svět bohatší a bezpečnější než před rokem,“ prohlásil Trump a připomněl, že si tento týden připomíná první výročí svého návratu do Bílého domu. Podle něj žádná jiná americká administrativa nedosáhla za první rok ve funkci takových úspěchů jako ta jeho.

Petr Pavel

Pavel: Nemůžeme hodnotit chování Trumpa jen jako hrozbu, Evropu přiměl jednat

Politika

Nevyzpytatelné chování amerického prezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k „arabskému bazaru“, který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl prezident při debatě ze studenty Gymnázia Hejčín při návštěvě Olomouckého kraje.

ČTK

Přečíst článek

Trump zároveň uvedl, že je pro něj ctí stát se předsedou Rady míru, a dodal, že chce spolupracovat s Organizace spojených národů, přestože tuto instituci v minulosti opakovaně kritizoval.

O Radě míru dále řekl, že jde o projekt, jehož součástí chce být „každý“. Prvním úkolem nové instituce bude dohlížet na naplňování mírového návrhu, který Trump předložil loni a na jehož základě bylo na podzim vyhlášeno příměří v Pásmu Gazy. „Hamás musí složit zbraně, jinak to bude jeho konec,“ uvedl Trump na adresu palestinského teroristického hnutí. Válka v Gaze vypukla po útoku Hamásu na jih Izrael v říjnu 2023.

Související

Světové ekonomické fórum v Davosu

Davos jako pozlacené divadlo. Pozornost vysaje Trump a na důležitá témata se opět nedostane

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

„Efektivní dron hunter“. Aero Vodochody nabízí Ukrajincům alternativu za L-159

Aero L-39 Skyfox
ČTK
ČTK
ČTK

Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Chce ale Ukrajině nabídnout stroje L-39 Skyfox, které jsou univerzální, mají levnější provoz a je možné je využít při likvidaci dronů, řekl prezident Aera Viktor Sotona. Ukrajina má zájem o letouny L-159 české armády. Prezident Petr Pavel, který minulý týden Ukrajinu navštívil, uvedl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) později uvedl, že jejich prodej by nebyl z českého pohledu výhodný.

Ukrajina podle Sotony informace o letounu Skyfox má už delší dobu, ale na konci loňského roku výrobce letadel představil v Dubaji letoun ve verzi lehkého bitevníku. Do té doby ukazoval jen jeho cvičné verze. „My si myslíme, že to je velmi efektivní dron hunter,“ uvedl Sotona.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Podle Sotony by bylo možné vyrobit skelet L-159, ale kompletní sestavení včetně všech agregátů už není možné. „Nedokážeme některé díly poshánět,“ doplnil Sotona.

Česká armáda má nyní 24 letounů L-159, z toho 16 bojových a osm cvičných strojů. Ministerstvo obrany rozhodlo o modernizaci osmi letadel L-159 za 1,7 miliardy korun, a to postupně od letošního roku do roku 2029. Modernizaci podle Sotony Aero spouští v těchto dnech.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Předchozí česká vláda předloni podepsala s Washingtonem memorandum o zakázce zahrnující 24 amerických letounů F-35A Lightning II. První letouny mají být hotové v roce 2029. Letouny F-35 nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen a do budoucna i 24 letounů L-159.

V USA nás berou jako americkou firmu, říká šéf výrobce motorů PBS z Velké Bíteše

Zprávy z firem

Nové poznatky o vedení boje ve vzdušném prostoru a významu dronů, které přinesla ruská válka na Ukrajině, nezůstaly stranou pozornosti amerických ozbrojených sil. Český výrobce motorů do dronů a vojenských střel PBS Group byl na rostoucí poptávku svých amerických odběratelů připraven. „Už jsme měli naše motory v Americe odzkoušené a zákazníci jako US Air Force i US Navy byli s výsledky těchto zkoušek spokojeni,“ řekl generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán v rozhovoru pro Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu

Názory

Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Aero L-159
Aktualizováno

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek
Tisíce litevských dronů pro Ukrajinu leží ve skladech, prý kvůli byrokracii

EK dá miliardu eur na obranné projekty. Podporu získají i české firmy a univerzity

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme