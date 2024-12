Akcie Tesly letí k měsíci a dál. Muskův majetek se blíží půl bilionu dolarů

Investice Elona Muska do vítězství Donalda Trumpa ve výši zhruba 150 milionů dolarů se nejbohatšímu muži světa stále více zhodnocuje. Akcie Tesly i s vidinou různých opatření v automotive průmyslu na území USA raketově stoupají. Aktuální hodnota přesahující 470 dolarů je nejvyšší v historii, analytici navíc zvýšili cílovou částku na 515 dolarů. Muskův majetek se blíží půl bilionu dolarů.

Kdo v lednu 2023 chtěl zhodnotit svůj majetek, měl investovat do akcií Tesly. Tehdy totiž automobilka ovládaná Elonem Muskem vyklesala na částku kolem 106 dolarů za akcii kvůli nepříliš dobrým výhledům na výsledky za rok 2022. Jenomže od té doby je všechno jinak a kdo tehdy nakupoval, sklízí dnes výnosy ve výši 350 procent.

Akcie Tesly momentálně rostou rychleji než ostatní technologické společnosti, a to včetně královny posledních měsíců – společnosti Nvidia. A jedním z důvodů je vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách, k jehož klíčovým podporovatelům patří Elon Musk, největší akcionář Tesly.

Zatímco v předvečer voleb, tedy na konci 4. listopadu, se akcie prodávaly za 242 dolarů, aktuálně to je téměř dvojnásobek. A tržní hodnota společnosti se blíží 1,5 bilionu dolarů.

Trump jde na ruku Muskovi

Vedle fungování samotné automobilky, které se daří dodávat stále více vozů, stojí za růstem akcií zejména samotná figura Elona Muska a skutečnost, že se pomalu stává nejmocnějším Američanem, ale také očekávané změny, které pro automobilový průmysl chystá Donald Trump. Ten na jedné straně chce rozvolnit téměř veškeré regulace pro automobilky fungující na území USA, na straně druhé chce omezit veškerý dovoz aut z ciziny. Obojí hraje do karet právě Tesle, která díky investicím dokáže v takovém prostředí uspět.

Další významnou posilou pro akcie Tesly pak jsou očekávání spojená s rozvolněním pravidel pro autonomní vozidla, v nichž chce právě Tesla hrát hlavní roli.

Díky tomu například jeden z významných analytiků Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities zvýšil doporučení na akcie Tesly za 400 na 515 dolarů.

„Odhadujeme, že jen AI a možnosti autonomních vozidel představuje pro Teslu potenciál navýšení hodnoty zhruba o bilion dolarů. A očekáváme, že administrativa Donalda Trumpa zavádění těchto inovací značně urychlí,“ uvedl Ives.

Míří Musk k bilionu dolarů?

Aktuální růst akcií Tesly výrazně posiluje hodnotu jmění Elona Muska. Nejbohatší muž planety teprve před několika dny historicky jako první člověk v historii pokořil hranici 400 miliard a zanedlouho to může být opět o 100 miliard víc. Aktuálně podle Bloomberg Billionaires Indexu činí hodnota jeho majetku 475 miliard. Hlavní nárůst zaznamenala právě Tesla, ale také rychle rostoucí hodnota jeho podílu ve společnosti SpaceX, která byla nedávno naceněna na 350 miliard dolarů, přičemž Elon Musk vlastní 42procentní podíl.

Nutno dodat, že aktuálně vlastní Elon Musk zhruba 13 procent Tesly. Zároveň však ve státě Delaware probíhá soudní pře, která by mu mohla podíl navýšit až na 20 procent. Jedná se o uplatnění možnosti nákupu velkého balíku akcií za ceny z roku 2018, kterou s Muskem uzavřelo tehdejší vedení společnosti. Tehdy hodnota společnosti činila 50 miliard a Musk prohlásil, že ji dokáže dovést na hodnotu 650 miliard. Dostal na to čas deset let.

Povedlo se mu to mnohem dříve. Možnost výplaty obří „odměny“ ve výši 56 miliard v podobě odkupu akcií za sníženou cenu však zamezil soud. Tesla proti rozhodnutí soudu nadále bojuje.