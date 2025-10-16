Nova si na rozvoj obsahu a Oneplay půjčila přes dluhopisy miliardu
TV Nova umístila mezi investory dluhopisy v objemu jedné miliardy korun. Prostředky použije na rozvoj obsahu a technologií, digitální platformu Oneplay a na optimalizaci financování.
Čtyřleté dluhopisy s pevným ročním úročením 5,4 procenta mají jmenovitou hodnotu jednoho cenného papíru 10 tisíc korun. Umístěním dluhopisů mezi investory Nova pověřila Air Bank a PPF banku. Investorům budou vydány 31. října a jsou splatné 31. října 2029.
Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy
Proč stávající vláda (ale je to stále vláda; a kdo ví, jak dlouho ještě bude) odmítá poslat návrh rozpočtu do nové Poslanecké sněmovny?
