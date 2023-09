FOTOGALERIE: Legendární Porsche 911 slaví šedesátku. Do důchodu se nechystá

Před šedesáti lety, 12. září 1953, byl na frankfurtském autosalonu představen model Porsche 911, který se stal nejslavnějším modelem v historii firmy. A sláva vozu, který oslovil tisíce herců, umělců a dalších celebrit trvá stále, neboť vozy s označením 911 se prodávají dodnes. Připomeňte si ve fotogalerii, jak první Porsche 911 vypadalo a jak se lišil od svého předchůdce, jenž takové slávy nedosáhl?

Reklama

Historie automobilky se začala psát v roce 1931, kdy ji založil rodák z Vratislavic nad Nisou Ferdinand Porsche (1870-1951). Geniální konstruktér – za Hitlera ovšem i člen nacistické NSDAP a SS – je autorem mnoha sportovních modelů rúzných značek i neméně legendárního Volkswagenu Brouka (vyrábět se začal v roce 1936). Se synem Ferrym pak stvořil první sériový model se jménem Porsche a označením 356, který se začal vyrábět tři roky po válce.

Jak vypadala první Porsche 911 a jeho předchůdce?

A hned druhým sériovým modelem byl 911, za nímž stál zakladatelův vnuk Ferdinand Alexander. Model byl představen 12. září 1963 na autosalonu ve Frankfurtu a rok později začala výroba a prodej. Původně sportovní vůz nesl označení 901, ale kvůli sporům s automobilkou Peugeot, která si na francouzském trhu nárokovala práva na označováni svých modelů třímístnou číslicí s nulou uprostřed, se číslovka zvedla o deset.

Porsche hodlá zvýšit své marže. Investuje půl bilionu do softwaru Zprávy z firem Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche v nadcházejících letech investuje přes 20 miliard eur (474 miliard korun) do elektrifikace a softwaru. Své modely, včetně plánovaného sportovně-užitkového vozu (SUV) Cayenne, chce vybavit špičkovými technologiemi, aby zvýšil marže. Na první výroční valné hromadě Porsche od loňského vstupu na burzu to řekl šéf automobilky Oliver Blume (na snímku). ČTK Přečíst článek

Model 911 byl mnohem výkonnější, větší a pohodlnější než předchozí Porsche 356. Měl vzduchem chlazený motor umístěný vzadu, od počátku však vznikaly nejrůznější verze jak v továrnách Porsche, tak ze strany zejména automobilových závodních stájí. Značka Porsche je dodnes jednou z nejúspěšnějších v historii automobilových závodů. Výroba původní řady, která se dočkala osmi generací, trvala do roku 1989. Další modely sice již nesly jiné označení, ale stále se prodávaly jako Porsche 911 a je tomu tak dodnes.

Zářná budoucnost

Sláva a síla Porsche přitom v poslední době znovu nabraly na obrátkách. Loni na konci září vstoupilo na burzu a rázem se stala nejhodnotnější evropskou automobilkou. Její akcie se tehdy vyšplhaly na 93 eur (2277 korun), což výrobce luxusních sportovních vozů ohodnotilo na 85 miliard eur (dva biliony korun) – a co do ocenění předstihla svůj mateřský koncern Volkswagen.

Porsche v euforii. O úspěch z Frankfurtu se podělí. Zaměstnancům vyplatí štědré bonusy Zprávy z firem Porsche se na burzovní parket přiřítilo velmi sebevědomě. Vedení automobilky se o frankfurtský úspěch chce podělit i se zaměstnanci. Vyplatí jim bonusy až 3000 eur. ČTK Přečíst článek

Porsche je stále nejen v zahraničí, ale i v Česku – letos za první čtyři měsíce si jej podle údajů Svazu dovozců automobilů pořídilo 248 zájemců, meziročně o čtvrtinu více. Značka tak ovládla segment sportovních vozů v Česku před druhým Ferrari se 46 novými majiteli a Lamborghini se 27 prodanými vozy.

A ani staré modely 911 nekončí ve šrotu, naopak, staly se vyhledávanou sběratelskou komoditou. V září byl dán do aukce v Londýně společností Gooding & Co. model 911 Club Coupe, který byl vyroben v množství pouhých třinácti kusů v roce 2012 k tehdejšímu 60. výročí založení klubů majitelů Porsche. Cena v aukci byla odhadována na 375 tisíc liber (přes 10 milionů korun).

FOTOGALERIE: Muskův fenomén Tesla má 20 let. Léta čekal na zisk, málem zbankrotoval – a přece změnil svět Zprávy z firem Před 20 lety, 1. července 2003, byla v třicetitisícovém kalifornském San Carlos v Silicon Valley založena nenápadná firma s cílem vyrábět malé sportovní elektrické roadstery (na hlavním snímku). Trvalo jí pět let, než s výrobou začala, ale téměř okamžitě změnila globální trh s elektromobily jako nikdo jiný, i když s auty zcela jiného ražení. Jmenuje se Tesla - a ne, u jejího založení ještě nebyl Elon Musk. duk Přečíst článek