BMW otevřelo v Sokolově své největší testovací centrum na světě. S dálnicí i venkovskou okreskou

Automobilka BMW dnes zahájila provoz zkušebního centra nedaleko Sokolova. Areál, který od roku 2020 vznikal na bývalé výsypce Sokolovské uhelné, bude sloužit pro testování nových technologií aut. V BMW Group jde o největší testovací polygon na světě, řekl mluvčí BMW Group ČR David Haidinger. Výstavba stála přes sedm miliard korun. Celý areál funguje v režimu velmi přísného zabezpečení.

Vývojové centrum Future Mobility Development Center (FMDC) v České republice se rozkládá na ploše 600 hektarů. Nachází se zhruba 280 km od Výzkumného a inovačního centra (FIZ) v Mnichově a zaměstnává více než 100 lidí.

Dálnice i venkovská silnice

Testovací centrum je tvořeno šesti tratěmi o celkové délce 25 kilometrů, z jihu na sever se vyznačuje převýšením 80 metrů. „Cílem testování tady je auta naučit co nejlépe autonomní jízdě, aby se na něj mohl člověk, řidič v provozu maximálně spoléhat. Nejvíce nehod vzniká nepozorností řidiče a tyto autonomní systémy výrazně pomáhají, aby se nehodám předcházelo. Stále ale bude možné si to vypnout a pokud bude chtít řidič jet sám, bude moci," popsal Haidinger.

BMW otevřelo u Sokolova své největší testovací centrum na světě.

Kromě šestikilometrového dálničního okruhu je jeho součástí několik sekcí, jako například moduly pro venkovské silnice a městský provoz pro testování a zdokonalování různých technologií a systémů pro vysoce automatizovanou jízdu.

Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) je otevření centra milníkem pro kraj. „Začíná tady něco na nevyšší technologické úrovni. Je to jedna z mála lokalit na světě, která disponuje takovou infrastrukturou. A je to velké očekávání i pro budoucnost, a to nejen pro příliv mozků do Karlovarského kraje, ale i možného rozšiřování areálu," řekl Kulhánek.

Média nemohla ani pořídit snímky centra

Celý areál, kde se zkouší nejrůznější technologie včetně autonomního řízení, má velmi silné zabezpečení. I dnes na slavnostním zahájení provozu byly všem hostům zalepeny kamery na mobilních telefonech a média neměla možnost pořídit záběry z areálu. Slavnostní ceremonie odpovídala účelu testovacího polygonu, v čele průvodu s vlajkami Česka, Německa, Bavorska a Karlovarského kraje jela dvě auta BMW bez řidiče.

První jízdy se začaly v areálu testovat loni. Areál dnes ještě není v konečné podobě. Nicméně na ploše okolo 600 hektarů vznikly dopravní stavby nejrůznějšího typu, jsou tam úzké i široké silnice, mosty, malé i komplikované křižovatky se semafory. Figuríny lidí, dětí, cyklistů, ale i zvířat představují a simulují skutečné situace a umožňují testovat například bezpečnostní systémy aut, které umožňují v případě nebezpečí rychle zastavit a zabránit střetu.

FMDC v Sokolově poskytuje mimo jiné infrastrukturu pro rozsáhlé testování plně automatických parkovacích technologií. BMW společně se svým dodavatelem Valeo pracuje na řešeních automatického parkování bez řidiče.

