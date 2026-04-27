Arnold Schwarzenegger i Brin z Googlu. Hvězdy v pozadí boje o miliardářskou daň
Na jedné straně odbory a známý levičák Bernie Sanders. Na druhé straně vlivné figury jako guvernér Gavin Newsom (na snímku) či zakladatel Googlu Sergei Brin. V Kalifornii se vede boj o miliardářskou daň.
Slunná Kalifornie je oblíbenou destinací pro život i práci americké smetánky. Mnoho miliardářů vyrostlo na firmách ze Silicon Valley, filmové hvězdy a magnáti bydlí v losangelském Hollywoodu a okolí. Je to kolébka luxusu a technologických inovací.
Odboráři chtějí miliardářům napařit extra jednorázovou daň ve výši pěti procent, a sice na majetek vyšší než 1,1 miliardy dolarů. Zastánci tvrdí, že shromáždili dostatek podpisů k tomu, aby se o novém zákonu hlasovalo v listopadových volbách. Podporovatelé vybrali více než 1,5 milionu podpisů pod petici požadující referendum o navržené dani, uvedl deník New York Times.
Na jedné straně barikády tak budou stát voliči bojící se rostoucí ekonomické nerovnosti. Na té druhé podnikatelé a miliardáři, kteří hrozí tím, že Kalifornie může ztratit svou přitažlivost jako kolébka technologických inovací. Vlivní lidé, včetně guvernéra Gavina Newsoma a řady manažerů ze Silicon Valley, slíbili proti návrhu bojovat, zatímco senátor Bernie Sanders, nezávislý politik z Vermontu, jej podpořil.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Od miliardářů do zdravotnictví
Podle návrhu by výnos z daně směřoval do zdravotnictví. Odborový svaz, který kampaň vede, tvrdí, že daň je nutná k vyrovnání škrtů v programu Medicaid a dalších federálních zdravotních programech, které loni provedla administrativa Donalda Trumpa.
„My, zdravotníci a další podporovatelé nepřestaneme, dokud plně neochráníme naše pacienty před hrozící zdravotní katastrofou,“ uvedla v prohlášení Suzanne Jimenezová, představitelka odborového svazu.
Odpůrci navrhované daně pracují na ekonomické studii, podle níž by daň zpustošila kalifornský ekosystém start-upů právě ve chvíli, kdy je odvětví umělé inteligence teprve v počátcích. Nová daň by podle zprávy vedla k řadě důsledků, včetně ztráty odhadovaných 108 tisíc vysoce placených pracovních míst a miliard dolarů na výnosech z daně z příjmu během příštích dvou desetiletí. Studii vypracovali konzultanti, kteří působili v kabinetech dvou bývalých kalifornských guvernérů, Jerryho Browna a Arnolda Schwarzeneggera.
Dřívější analýza kalifornského Legislative Analyst’s Office dospěla k závěru, že navrhovaná majetková daň by během několika let pravděpodobně zvýšila daňové příjmy státu o desítky miliard dolarů. Současně ale uvedla, že by opatření každoročně snížilo výnosy z daně z příjmu o stovky milionů dolarů či více, protože někteří miliardáři by stát opustili.
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Leaders
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
„Je to hazard: potenciální jednorázový nárůst příjmů výměnou za masivní trvalé ztráty, které by si vynutily škrty ve školství a zdravotnictví,“ řekl deníku Dan Newman, mluvčí opoziční skupiny financované mimo jiné technologickým investorem Ronem Conwayem.
Další opoziční skupina, financovaná spoluzakladatelem Googlu Sergejem Brinem a několika dalšími miliardáři, podporuje konkurenční referendové aktivity, které by mohla daň pro miliardáře oslabit. Jedno z nich by zakázalo nové daně z osobního majetku a finančních aktiv. Další dvě obsahují ustanovení, která by mohla majetkovou daň zneplatnit jinými způsoby.
Zda se daň pro miliardáře nebo některé z konkurenčních opatření skutečně objeví na listopadovém hlasovacím lístku, však stále není jisté. Poté, co zastánci majetkové daně předloží nasbírané podpisy, projdou volební úřady procesem ověřování. Pokud bude alespoň 875 tisíc podpisů platných, mají navrhovatelé do konce června čas rozhodnout, zda chtějí pokračovat a zařadit návrh na hlasovací lístek, píše deník.