Arnold Schwarzenegger i Brin z Googlu. Hvězdy v pozadí boje o miliardářskou daň

Arnold Schwarzenegger i Brin z Googlu. Hvězdy v pozadí boje o miliardářskou daň

Na jedné straně odbory a známý levičák Bernie Sanders. Na druhé straně vlivné figury jako guvernér Gavin Newsom (na snímku) či zakladatel Googlu Sergei Brin. V Kalifornii se vede boj o miliardářskou daň.

Slunná Kalifornie je oblíbenou destinací pro život i práci americké smetánky. Mnoho miliardářů vyrostlo na firmách ze Silicon Valley, filmové hvězdy a magnáti bydlí v losangelském Hollywoodu a okolí. Je to kolébka luxusu a technologických inovací. 

Odboráři chtějí miliardářům napařit extra jednorázovou daň ve výši pěti procent, a sice na majetek vyšší než 1,1 miliardy dolarů. Zastánci tvrdí, že shromáždili dostatek podpisů k tomu, aby se o novém zákonu hlasovalo v listopadových volbách. Podporovatelé vybrali více než 1,5 milionu podpisů pod petici požadující referendum o navržené dani, uvedl deník New York Times.

Na jedné straně barikády tak budou stát voliči bojící se rostoucí ekonomické nerovnosti. Na té druhé podnikatelé a miliardáři, kteří hrozí tím, že Kalifornie může ztratit svou přitažlivost jako kolébka technologických inovací. Vlivní lidé, včetně guvernéra Gavina Newsoma a řady manažerů ze Silicon Valley, slíbili proti návrhu bojovat, zatímco senátor Bernie Sanders, nezávislý politik z Vermontu, jej podpořil.

Od miliardářů do zdravotnictví

Podle návrhu by výnos z daně směřoval do zdravotnictví. Odborový svaz, který kampaň vede, tvrdí, že daň je nutná k vyrovnání škrtů v programu Medicaid a dalších federálních zdravotních programech, které loni provedla administrativa Donalda Trumpa.

„My, zdravotníci a další podporovatelé nepřestaneme, dokud plně neochráníme naše pacienty před hrozící zdravotní katastrofou,“ uvedla v prohlášení Suzanne Jimenezová, představitelka odborového svazu.

Odpůrci navrhované daně pracují na ekonomické studii, podle níž by daň zpustošila kalifornský ekosystém start-upů právě ve chvíli, kdy je odvětví umělé inteligence teprve v počátcích. Nová daň by podle zprávy vedla k řadě důsledků, včetně ztráty odhadovaných 108 tisíc vysoce placených pracovních míst a miliard dolarů na výnosech z daně z příjmu během příštích dvou desetiletí. Studii vypracovali konzultanti, kteří působili v kabinetech dvou bývalých kalifornských guvernérů, Jerryho Browna a Arnolda Schwarzeneggera.

Dřívější analýza kalifornského Legislative Analyst’s Office dospěla k závěru, že navrhovaná majetková daň by během několika let pravděpodobně zvýšila daňové příjmy státu o desítky miliard dolarů. Současně ale uvedla, že by opatření každoročně snížilo výnosy z daně z příjmu o stovky milionů dolarů či více, protože někteří miliardáři by stát opustili.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce

Leaders

Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.

ČTK

Přečíst článek

„Je to hazard: potenciální jednorázový nárůst příjmů výměnou za masivní trvalé ztráty, které by si vynutily škrty ve školství a zdravotnictví,“ řekl deníku Dan Newman, mluvčí opoziční skupiny financované mimo jiné technologickým investorem Ronem Conwayem.

Další opoziční skupina, financovaná spoluzakladatelem Googlu Sergejem Brinem a několika dalšími miliardáři, podporuje konkurenční referendové aktivity, které by mohla daň pro miliardáře oslabit. Jedno z nich by zakázalo nové daně z osobního majetku a finančních aktiv. Další dvě obsahují ustanovení, která by mohla majetkovou daň zneplatnit jinými způsoby.

Zda se daň pro miliardáře nebo některé z konkurenčních opatření skutečně objeví na listopadovém hlasovacím lístku, však stále není jisté. Poté, co zastánci majetkové daně předloží nasbírané podpisy, projdou volební úřady procesem ověřování. Pokud bude alespoň 875 tisíc podpisů platných, mají navrhovatelé do konce června čas rozhodnout, zda chtějí pokračovat a zařadit návrh na hlasovací lístek, píše deník.

Související

Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

Česká pošta má nového šéfa. Zachraňovat ji má manažer z Tchiba

Česká pošta v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

Generálním ředitelem České pošty ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval bývalého ředitele společnosti Tchibo pro střední a východní Evropu Richarda Hodula. Ve funkci jej schválila vládní Komise pro personální nominace. Ministerstvo vnitra to oznámilo na síti X.

Hodul ve funkci nahradil Miroslava Štěpána, kterého Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.

Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.

Podle nového generálního ředitele pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Ztráta přes miliardu

Pošta za loňský rok vykázala podle Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba 19 tisíc zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Stanislav Šulc: Prosím, tu příručku pro přežití apokalypsy mi neposílejte

Názory

Vláda se rozhodla, že poradí lidem, jak se chovat ve válce, krizi nebo při povodních. Po vzoru dalších zemí se schystá připravit manuál, který nejprve vydá online, ale na podzim jej mají všechny domácnosti dostat v tištěné podobě do schránky. Prosím, ať tedy jednu adresu vynechají, tu mou.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti. Ministerstvo proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.

Jak udělat z 20 metrů prémiový investiční byt? Na Malé Straně našli odpověď

Na ploše běžného hotelového pokoje vznikl interiér s kuchyní, šatnou, dvojlůžkem i rekuperací. Projekt studia Tunicate dokazuje, že chytrá rozhodnutí mohou vytvořit luxusní bydlení i v miniaturním formátu.

Adresa v srdci Malé Strany si o krátkodobé pronájmy říká sama. Zadání investora pro architekty proto bylo jasné. Malou jednotku navrhnout jako apartmán pro hosty. Jenže místo typického „Airbnb interiéru“ vznikl byt, který funguje spíš jako bydlení. „Chtěli jsme, aby prostor nebyl nouzovým řešením, ale skutečným bytem,“ říká autor projektu Jan Roučka ze studia Tunicate.

Na 20,8 metrech čtverečních je plně vybavená kuchyň, jídelní kout, dvojlůžko, šatní prostory i koupelna. V kategorii investičních mikrobytů spíš výjimka.

Architektura, kterou diktoval dům

Byt vznikl jako součást rekonstrukce pavlačového domu z druhé poloviny 16. století na Valdštejnském náměstí. A to je pro projekt podstatné. Návrh vznikl v památkově chráněné struktuře s jasnými pravidly. Klenutý strop, proporce místnosti i dohled památkářů ovlivnily prakticky vše.

„Protože jsme byli součástí rekonstrukce domu, přesně jsme věděli, do jakého kontextu byt vstupuje,“ říká Roučka. To je vidět třeba na vestavěném nábytku, který kopíruje geometrii historické klenby a reaguje na limity prostoru místo boje proti nim.

Dvacet metrů, které fungují

Pozornost budí i práce s materiály. Ne kvůli okázalosti, ale naopak střídmosti. Na mosazné detaily ve společných prostorách domu interiér navazuje laminovanými deskami s metalickým efektem, doplněných travertinem a dubovými parketami. „Místo kompromisů jsme vsadili na promyšlené spojování prémiových a cenově dostupnějších materiálů,“ popisuje Roučka.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

Reality

Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jinými slovy, ve výsledku vznikl luxusní dojem bez luxusního rozpočtu. A možná právě to je na projektu pro investiční segment nejzajímavější.

Skutečná síla bytu ale není v materiálech, nýbrž v dispozici. Čelo postele ukrývá šatnu. TV stěna je zároveň úložný blok. Technologické prvky včetně rekuperace mizí ve vestavbách. Nic tu není navíc a skoro nic nemá jen jednu funkci. Takže byt na ploše běžného hotelového pokoje funguje jako plnohodnotný interiér.

Statek v Rancířově

Z ruiny k oceňované rekonstrukci: Statek zpěvačky Martiny Pártlové boduje ve světě architektury

Enjoy

Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.

pej

Přečíst článek

Související

Cabin Devín

Stačí 20 metrů k dokonalému víkendovému bydlení? Tenhle domek stál necelých pět milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
1 Název projektu Byt ve třech tónech Základní popis Byt v domě z 50. let v pražských Holešovicích prošel kompletní rekonstrukcí.

Jak proměnit panelák v designový byt. Rekonstrukce v Holešovicích pracuje se třemi barvami

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme